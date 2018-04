Sharp Zaurus SL-C750/C760

Nové modely Sharp Zaurus SL-C750 a SL-C760 jsou osazeny procesorem Intel PXA255 s architekturou XScale a taktem 400 MHz, který by měl být díky rychlejší sběrnici výrazně výkonnější něž CPU Intel PXA250 použitý u předchozího modelu Zaurus SL-C700. Také spotřeba procesoru PXA255 je o něco nižší, což automaticky prodlužuje dobu provozu na baterie. Nové modely Zaurus SL-C7x0 je možné připojit do bezdrátové sítě Wi-Fi a FOMA/NTT DoCoMo kompatibilních mobilních sítí (tj. ne do GSM sítí). Nově lze Zaurus SL bez problémů provozovat i v privátních VPN sítích. CGS VGA displej s rozlišením 640 x 480 bodů zůstal zachován, stejně jako 64 MB operační paměti u modelu SL-C750, model SL-C760 pak bude mít dokonce 128 MB SDRAM. Zajímavé může pro někoho být připojení handheldu na projektor (přes CFXGA grafickou kartu od I-O Data Device), což dává solidní prezentační možnosti.







Softwarová výbava byla obohacena o přehrávače filmů ve formátu MPEG-4, které je díky relativně rozměrnému displeji možné sledovat s dostatečným komfortem. Naprostou samozřejmostí je přehrávač MP3 a mimo jiné i slot pro paměťové karty Secure Digital. Mezi další nový software patří TV server Galileo, několik nových elektronických slovníků a další užitečné aplikace.



I když je předpokládaná měsíční produkce handheldů Zaurus SL-C750 a SL-C760 plných 30 000 kusů, do Evropy se tyto vynikající kapesní počítače pravděpodobně dostanou jen v rámci předváděcích akcí a neoficiálního dovozu. Společnost Sharp zatím totiž hodlá uvést Zaurus SL-7x0 pouze na americký trh a asijský trh. Model Zaurus SL-C750 by se měl začít prodávat 24. května, model SL-C760 pak 21. června (pochopitelně tohoto roku). V USA bude Zaurus SL-C7x0 prodávat například společnost Dynamism, v jejíž nabídce najdete i starší model Zaurus SL-C700.