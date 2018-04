Sharp Zaurus SL-C700 v USA

Základní popis klávesnicového handheldu Sharp Zaurus SL-C700 jste si už mohli na Palmare přečíst, dnes vám nabízíme další informace o tomto špičkovém kousku mobilního hardwaru vybaveného neméně zajímavým softwarem. Mimo Japonsko a další asijské země si Zaurus S-C700 můžete koupit v USA, kam ho dováží společnost Dynamism. Cena zařízení byla v USA stanovena na 699 USD, což je sice výrazně víc, než za kolik se dá SL-C700 sehnat v Japonsku (cca 500 až 600 USD), ale vzhledem k nesporné lukrativnosti tohoto poněkud atypického handheldu to zase není tak mnoho. A co že je na Zaurusu SL-C700 tak zajímavého? Patrně všechno.







Nejzajímavější na celém handheldu není ani tak jeho relativně nízká hmotnost 225 gramů při velmi malých rozměrech 120 x 83 x 18,6 mm (tedy zhruba jako Psion Revo) a už vůbec ne klávesnice, ale především vestavěná paměť, technicky vyspělý CG Silicon displej s úhlopříčkou 3,7" a rozlišením 640x480 bodů schopný zobrazit až 65536 barev a samozřejmě také operační systém Linux. Displej handheldu lze otočit o 180 stupňů (viz srovnání se Zaurus SL-5500) a používat zařízení jako klasické PDA. Procesor Intel XScale PXA250 s taktem 400 MHz (100MHz sběrnice) udržuje "při životě" lithium-iontový akumulátor s kapacitou 950 mAh s dobou provozu cca 4 hodiny, k dostání jsou i náhradní baterie. Díky dvěma slotům pro karty typu Compact Flash a Secure Digital v SL-C700 byste neměli mít nouzi o paměť pro programy a data. Specializované CF a SD karty, jako například WiFi a LAN karty apod. fungující na SL-5500, by měly díky shodnému operačnímu systému fungovat i na SL-C700, což samozřejmě platí i o všech podporovaných paměťových kartách. Už v základní výbavě handheldu je ale 64 MB paměti NAND Flash a 32 MB paměti SDRAM pro operační systém a programy, 18 MB SDRAM a samozřejmě značná část z 64 MB Flash ROM je vyhrazena pro Linux s jeho grafickou nadstavbou (viz obrázky) a standardně dodávané programy.





V USA si sice můžete koupit i původní japonskou verzi SL-C700, mnohem přitažlivější ale určitě pro většinu uživatelů bude do angličtiny prakticky kompletně lokalizovaný operační systém, kterým není nic jiného než verze Linuxu s nadstavbami Embedix Plus PDA a Qtopia for Embedix Plus PDA společnosti Trolltech. Přeloženo je už cca 90 % všech menu, systémových hlášení, nápovědy, requesterů aj., za zmínku také rozhodně stojí, že veškerý standardně dodávaný software je typu Open Source a tedy volně šiřitelný. S přístrojem dostanete kancelářský balík Hancom Mobile Office, synchronizační nástroj IntelliSync a spoustu dalších aplikací - viz několik screenshotů. Konkrétně se jedná například o anglické verze textového editoru HancomWord (.doc), tabulkového procesoru HancomSheet (.xls), e-mailového klienta, kalkulačku, světový čas World Time, různé terminálové emulace, prohlížeč obrázků (.bmp, .jpg, .gif), multimediální přehrávač Media player schopný přehrávat i oblíbené MP3, webový prohlížeč NetFront s plnou podporou Javy, JVM (Java Virtual Machine), textový editor Text editor (pro .txt soubory), ToDo aplikaci, Telnet, EN keyboard driver a příslušně upravené softwarové vybavené schopné rozpoznávat ručně psaný text v angličtině. Pokud se domníváte, že dalšího softwaru bude zatím značný nedostatek, máte částečně pravdu. Díky Open Source softwaru pro Linux je však pravděpodobné, že aplikací kompilovaných nebo dokonce šitých přímo na míru SL-C700 bude stále přibývat a už dnes je k dispozici webový prohlížeč Opera, Flash plug-in, prohlížeč PDF dokumentů, několik emulátorů (včetně emulátoru ZX-Spectra), grafických editorů aj. Další výhodou je možnost přímo používat software ze Zaurus SL-5500, větší rozlišení displeje se pak na Zaurusu SL-C700 automaticky upraví na rozlišení 240x320 bodů. Synchronizace SL-C700 se notebookem či desktopem se provádí přes Samba konektivitu přes USB kabel, ve Windows XP se totiž Zaurus SL-C700 tváří jako typické síťové zařízení. K dispozici zatím bohužel není synchronizace s MS Outlookem, která by měla být dostupná v další fázi lokalizace.Společnost Dynamism poskytuje na Zaurus SL-C700 roční záruku, v případě zájmu si můžete zakoupit i firemní příslušenství v podobě náhradní li-ion baterie (59 USD) a externí dobíječky baterií (59 USD).