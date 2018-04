Sharp Zaurus SL-C700, luxusního asijský handheld

První informace o tehdy zbrusu novém prototypu asijského handheldu Zaurus SL-C700 z produkce společnosti Sharp jsme na Palmare zveřejnili už před několika týdny. Tento na naše poměry luxusní handheld kapesních rozměrů představila společnost Sharp už na veletrzích CEATEC 2002 a World PC Expo společně s dalším prototypem víceméně klasického PDA vybavených ovšem výsuvnou klávesnicí tak typickou právě pro modelovou řadu Zaurus a samozřejmě také operačním systémem Linux. Ačkoliv to z fotografií není příliš patrné, jsou rozměry SL-C700 pouhých 120 x 83 x 18,6 mm. Hmotnost handheldu je 225 gramů, což je výrazně méně než například hmotnost Psionu 5mx, nikde ale není udáváno, zda se jedná o váhu přístroje včetně baterií nebo případně interního akumulátoru.



















Procesor Intel XScale PXA20 s taktem 400 MHz ovšem nedoplňuje operační systém Windows CE, nýbrž upravená verze Linuxu. Handheld dále obsahuje 32 MB paměti SDRAM a 64 MB flash paměti pro operační systém a data (cca 30 MB paměti flash by mělo být přístupné uživateli), kapacitu paměti můžete dále rozšířit pomocí dvou slotů pro karty typu Compact Flash a Secure Digital. Na baterie by měl Zaurus SL-C700 při udávané spotřebě cca 3,8 W vydržet pracovat necelých pět hodin, což bohužel není nijak mnoho, ale tuto dobu lze srovnávat s provozem klasických PDA při jejich permanentním používání.CGS VGA displej s rozlišením 640x480 bodů a rozměry 8 x 6 cm lze otočit kolem jeho horizontální osy až o 180 stupňů a používat tak Zaurus SL-C700 i jako klasické PDA. Displej je zajímavý především svou CG-Silicon technologií společností Sharp, která je ohledně pohybu elektronů v polovodičích až 3x rychlejší než dnes u relativně klasických polysilikonových displejů a navíc umožňuje umístit všechny potřebné čipy ovládající zobrazování na stejný skleněný substrát (stejně jako třeba procesor Z80 :-)) - což ve srovnání s technologií TFT současně znamená nejen nižší cenu celého displeje a nižší energetickou náročnost, ale také dosažení výrazně vyššího rozlišení při menší úhlopříčce displeje.V Japonsku a na asijských trzích by se měl Zaurus SL-C700 začít prodávat už v polovině prosince letošního roku, v lednu 2003 by pak měl být handheld oficiálně představen na Consumer Electronic Show v Las Vegas a dostat se tak i na další zámořské trhy. Cena handheldu Zaurus SL-C700 by se měla pohybovat kolem 500 USD, což je opravdu víc než slušná částka. Zaurus SL-C700 je určen zejména managerům a všem dalším zákazníkům, kteří vyžadují rozměrově malé zařízení s nízkou hmotností, barevným displejem s "použitelným" rozlišením schopné přístupnu na internet, prohlížení webových stránek, komfortní posílání e-mailů apod. Do Evropy se bohužel tento bezesporu špičkový kapesní počítač či spíše miniaturní notebook patrně nedostane - oficiální cestou určitě ne, pokud ho však budete chtít, zřejmě si ho budete moci časem objednat (pochopitelně bez záruky) přes internet s pomocí některé zásilkové služby. Pokud umíte japonsky, můžete si další podrobnosti o Sharp Zaurus SL-C700 přečíst zde