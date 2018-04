Sharp Zaurus - Linuxový PDA už v říjnu !

Firma plánuje start prodeje počítače Zaurus v říjnu na trhu v USA, na začátku příštího roku by se měl tento "multimediální digitální osobní asistent" objevit v Evropě.

Generální ředitel divize Sharp Mobile Systems Hiroshi Unoi v nedávném interview uvedl agentuře Reuters, že firma má za cíl prodat jeden milion kusů těchto PDA za první rok od zahájení prodeje v zahraničí. Toto je jistě velmi ambiciózní plán, uvážíme-li, že systému PocketPC trval prodej milionu kusů PDA zhruba jeden rok, a to má za sebou podporu velkých výrobců i zájem Microsoftu na rozšíření na úkor rivalů se systémem PalmOS ...

To na domácím trhu v Japonsku má Sharp už dnes velmi dobré postavení - v období od dubna 2001 do března 2002 se zde očekává prodej asi 1,65 milionů kusů PDA a Sharp se chce na tomto trhu podílet 500 tis. prodanými kusy, to by znamenalo 30% trhu! Zde je třeba ovšem uvést, že se nejedná o Zaurus s Linuxem, ale o PDA firmy Sharp s jejich vlastním operačním systémem.

Firma velmi spoléhá na použitý jazyk Java, který je rozšířen na všech typech počítačů a který by měl umožnit Zaurusu komunikovat s ostatními digitálními stroji - třeba s mobily, či faxy. Firma v půli května představila JavaTM Runtime Environment.

Již dříve jsme rovněž uvedli informaci, že firma při vývoji softwaru spolupracuje se slavnou firmou Amiga. Na nedávném veletrhu Business Show 2001 v Tokyu představil Sharp poprvé některé AmigaDE aplikace.

Modely pro USA a Evropu budou mít audio a video funkce, ale přístup na Internet nebude "bezdrátový", nýbrž přes mobilní telefon. V případě zájmu může být ale tato politika přehodnocena. Počítá se rovněž s možnou výrobou bezdrátových PDA v Německu ve spolupráci s místní firmou.

O počítači Zaurus

PDA s integrovanou klávesnicí v dolní části PDA typu QWERTY. Má barevný displej QVGA, 3,5 palce, 240x320 pixelů, TFT. V horní hraně naleznete CF slote (type I/II), z boku zase SD slot. Ir port a USB konektor, sluchátkový výstup na přehrávání MP3, či MPEG4. Napájení - Li-Ion baterie.

Rozměry 81x27x140 mm, váha 200g.

Na této adrese firma Sharp představuje svůj developerský program i základní parametry počítače.