Sharp začne vyrábět telefony s OS Symbian

Na včerejší tiskové konferenci společnosti Sharp oznámili zástupci firmy, že během příštího roku se objeví první telefony tohoto výrobce s OS Symbian.

Tisková konference proběhla 8. července a prezident Sharp Communication Systems Masafumi Matsumoto během ní představil plány společnosti. Sharp bude investovat značné částky do mobilních telefonů vybavených právě Symbian OS.

Masafumi Matsumoto dále uvedl, že přibližně 70 % mobilních telefonů nabízí Sharp pouze lokálně (Vodafone, NTT DoCoMo). Firma plánuje expanzi do světa a ráda by přibližně polovinu produkce prodávala na mezinárodních trzích. K lepšímu odbytu přístrojů by jí měl vypomoct také Symbian.

„Nechceme prodávat pouze telefony s OS Symbian, ale rádi bychom zvedli procento produktů nabízejících špičkové funkce.“, uvedl na tiskové konferenci prezident společnosti.