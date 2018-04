Sharp TM100 - T-Mobile připravil ostrou specialitu (recenze)

Mobilní telefony od asijského výrobce elektroniky Sharp u nás příliš známé nejsou. Rozhodně se ale není čeho obávat. V roce 2002 získal Sharp GX10 cenu asociace GSM v Cannes. Největší světový operátor Vodafone ho tehdy uvedl na trh společně se svým portálem Live!. Porotci na něm ocenili, že dokáže poskytnout široké skupině zákazníků bezproblémové využití nabízených služeb.

V nabídce společnosti Eurotel se již vystřídaly dvě véčka této značky. První byl Sharp GX13 (upravená verze oceněné GX10) a se spuštěním portálu Eurotel Live! ho vystřídal Sharp GX 23 (varianta GX20). Od 3.května naleznete v nabídce mobilního operátora T-Mobile nový telefon Sharp TM100. Tentokrát se nejedná o véčko, ale telefon s výsuvnou klávesnicí, jakou má například nový Samsung D410. Na značkové prodejně ho jistě nepřehlédnete, protože tento netradičně zpracovaný telefon na sebe dokáže strhnout pozornost.

Netradiční vzhled

Sharp TM 100 je obdélníkový telefon s vysouvací klávesnicí a nepatrně zaoblenými rohy. Na první pohled ve vás vyvolá dojem, že Sony Ericsson v tajnosti připravil nástupce T610 a propašoval ho na náš trh. Použité plasty si jsou barvou i leskem k nerozeznání podobné. Přední část telefonu je celá černá a zadní šedostříbrná. Sharp TM100 navíc spojuje s T610 ještě jedna vlastnost: černé čelo se společně s displejem velice snadno ohmatá. Každý dotek zanechává viditelné otisky prstů a nezbývá než je trpělivě otírat. Přibližně dvě třetiny výšky zabírá displej. Pod ním se nachází pětisměrné navigační tlačítko, které je obklopené pěti funkčními klávesami.

Na levém boku najdete tlačítka pro regulaci hlasitosti společně s poutkem pro zavěšení. Na pravém boku je v horní části kontrolní LED světýlko, dole tlačítko pro aktivaci kamery a černé sklíčko chránící infraport. Zadní stranu telefonu zdobí pouze snímač digitálního fotoaparátu a napravo od něj se leskne kulaté zrcátko pro pořizování autoportrétu. Gumová krytka v pravém horním rohu chrání konektor pro připojení externí antény. Naspodu se nachází dvojce atypických konektorů pro dobíjení a sluchátka. Včetně baterie telefon váží 105 gramů a ačkoliv jeho přesné rozměry jsou 100x49x22 milimetrů, vypadá větší. Celkově Sharp TM100 svými geometrickými křivkami a chromovanými doplňky působí celkem stylově a trochu luxusně.

Klávesnice a ovládání

Sharp TM 100 má se svým příbuzným GX23 velice podobné menu. Výrobce ho výborně propracoval po grafické stránce a ovládání telefonu je velmi snadné. Spodní řádek displeje byl vyhrazen popisu tlačítek, které se nachází pod ním. Funkční klávesy jsou chromově lesklé, mají malý zdvih a výbornou citlivost. Pohyb mezi položkami obstarává pětisměrné tlačítko. To se skládá z vnitřního lesklého tlačítka pro potvrzení výběru a většího čtyřbodového pro pohyb do jednotlivých směrů. Pokud se nacházíte na úvodní obrazovce, můžete stiskem tohoto tlačítka do jednotlivých směrů aktivovat různé funkce, které si v telefonu nastavíte.

Nad navigační klávesou jsou po krajích dvě klávesy, které vykonávají různé funkce v závislosti na tom, kde v menu se nacházíte. Bohužel výrobce určil to levé pro návrat zpět a pravé pro výběr nebo možnosti. Nestandardní rozložení tak může zbytečně komplikovat přechod k Sharpu od jiných značek (hlavně od Nokie). Ve spodních rozích se nachází zelené a červené sluchátko pro příjem a ukončení hovoru. Telefon bude exkluzivně nabízet společnost T-mobile, a tak je i brandovaný: pod displejem natištěné logo operátora, spodní tlačítko vyhrazené pro přístup do T-zones a menu telefonu laděné do růžova.

Stačí trochu zatlačit palcem, černý a stříbrný panel se rozjedou a z útrob telefonu se vynoří minimalisticky zpracovaná číselná klávesnice. Mechanismus je velice bytelný a horní část se ani trochu neviklá. Na druhou stranu jde vysunutí trochu ztuha. Rozložení klávesnice je standardní. Vypadá jako jedna plocha, rozřezaná podle pravítka na menší obdélníky. Jak už to u vysouvacích konceptů a véček bývá, tlačítka jsou jen lehce vyboulená a nad povrch vystupují asi o půl milimetru. Jejich velikost je naštěstí dostatečná a překlepů se tedy bát nemusíte. Podsvícení kláves je perfektní a telefon je skvěle ovladatelný i v naprosté tmě.

Nevydařený zámek

Jako nevydařený lze na Sharpu TM100 označit systém zámku klávesnice. Když nepotřebujete zadávat text, můžete telefon používat ve složeném stavu. V tom případě se pro odemykání a zamykání používá dlouhý stisk navigačního tlačítka. Tato volba je poněkud nešťastná, protože telefon se například v kapse snadno odemkne a může realizovat odchozí hovor bez vašeho vědomí. V tomto směru by byla kombinace dvou různých kláves určitě vhodnější a zajistila by majiteli větší klid. Při vysunutí se klávesnice rozsvítí a odemkne. Při zavření se zase zamkne, pozastaví se aplikace Java a displej se vrátí do pohotovostního režimu (s výjimkou zadávání textu a režimu fotoaparátu). Pokud klávesnici zasunete během hovoru, telefon vyšle druhé straně obsazovací tón a hovor je ukončen.

Lepší displej asi nenajdete

Rozhodně není příliš troufalé napsat, že Sharp TM100 má nejlepší displej na trhu. Jediný, kdo by mu mohl konkurovat je jeho kolega GX23. Sharp displeje prostě umí a přesvědčit se můžete na vlastní oči. Na displeji téměř není viditelný rastr, jeho velikost je 34x44 milimetrů a dokáže rozlišit 240x320 obrazových bodů. Na jeden čtvereční centimetr tedy připadá asi dvakrát víc pixelů než například u nové Nokie 6230. Na obrázku JPEG dokáže zobrazit 256 000 barev. Skvělý kontrast a věrné zobrazení barev zdůrazňuje dobře graficky zpracované menu. Když si na takové rozlišení jednou zvyknete, jenom neradi se budete vracet k jiným telefonům. Pro úsporu energie má displej tři režimy, jejichž časové rozestupy lze v telefonu nastavit. Nejdříve se vypíná podsvícení, po chvíli displej zhasne a zobrazí se aktuální datum a čas.

Komfortní prostor pro zprávy

Klávesnice Sharpu TM100 se vysouvá pouze když potřebujete zadávat text. Telefon podporuje dlouhé SMS, které mohou mít až 1024 znaků a text je možné psát pomocí české T9. Bohužel T9 vkládá slova i s českou diakritikou a telefon nedokáže před odesláním háčky a čárky odstranit. Kdo tedy nechce zaplatit 1 SMS za každých 70 znaků, musí psát bez T9. Při psaní textu se na displej vejde komfortních 7 řádků písma o standardní velikosti, a tak je možná škoda, že se nedá i zvětšit. Displej by to bez problémů zvládnul a uživatelé se slabším zrakem by tuto možnost jistě ocenili.

Pokud zvolíte v menu telefonu novou zprávu (SMS, MMS nebo E-mail) automaticky se vám nejdříve nabídne možnost zadat příjemce a až po té začnete samotnou zprávu psát. Pokud si náhodou po dopsání textu vzpomenete na dalšího adresáta, můžete naštěstí čísla příjemců ještě editovat. Při zadáváni textu lze využívat 20 textových šablon. Práce s multimediálními zprávami je pohodlná a všechny tři editory pro SMS, MMS i e-mail si jsou velmi podobné. Liší se pouze v možnostech vkládání obsahu a limitem znaků. E-mailem bohužel nelze posílat přílohy, a tak dostanete obrázek na elektronickou adresu pouze MMSkou.

Telefonování

Telefonovat lze v rozloženém i složeném stavu. Jenom je třeba mít na paměti, že v okamžiku zasunutí klávesnice se standardně hovor ukončí. V menu je možné změnit akce, které telefon při zavření vykoná (na výběr jsou možnosti obsazovací tón, odmítnout hovor, žádná akce a ukončit probíhající). Ke každému záznamu je možné přiřadit fotografii, ale telefon nepodporuje skupiny volajících. Kontakty uložené v telefonu je možné řadit podle zadaných kritérií a všechny se dají ze SIM karty do paměti telefonu naráz zkopírovat. Zpátky už to bohužel nejde. Výrobce asi nechtěl brát v úvahu možnost, že si jednou vyndáte svoji SIMku a přesedláte na jiný telefon. Na příchozí hovor vás upozorní polyfonní melodie. Na výběr máte ze šesti vyzváněcích profilů, které by měli bez problémů pokrýt všechny možné situace.

Průměrná výbava

Svou výbavou lze Sharp TM100 zařadit do střední třídy. Telefonu nechybí digitální fotoaparát (viz níže), podpora multimediálních zpráv MMS a e-mailový klient. Jak už to u brandovaných telefonů bývá, operátor všechny služby přednastavil. Pokud je tedy máte aktivované na SIM kartě, nic vám nebrání začít je hned používat. Celková sdílená paměť telefonu má kapacitu 2,5 MB. Pro přijaté SMS vyhradil výrobce 200 pozic a 500 jich máte k dispozici pro kontakty. Sharp TM100 je možné propojit s počítačem přes USB kabel nebo infraport. Bluetooth bohužel chybí. Telefon podporuje GPRS třídy 10, Wap ve verzi 2.0 i Javu MIDP 2.0.

Pro organizaci volného času poslouží kalendář. Ten nabízí pouze měsíční pohled a ke každému dni lze udělat maximálně tři záznamy. Nastavit se dá také hned pětice budíků. Na webu T-mobile je uvedena informace, že Sharp TM100 napájí li-ion baterie o kapacitě 780 mAh, ale ve vzorku který jsme měli k dispozici byla pouze 700 mAh. S tou by měl telefon v ideálních podmínkách vydržet 3 hodiny hovoru nebo 200 hodin v pohotovosti. Vzhledem k velké spotřebě displeje se pravděpodobně budou tyto hodnoty od skutečných výrazně lišit.

Focení na jedničku

Sharp má kromě displejů v telefonech i velmi kvalitní integrované fotoaparáty. Maximální rozlišení CCD snímače dosahuje na hranici 640x480 a kvalita fotografií je ve srovnání s ostatními výrobci nadprůměrná. Nejnovější véčko asijského výrobce Sharp GX30 už nabízí rozlišení 1 megapixel. Mělo se jednat o první megapixelový telefon pro Evropu, ale u nás ho nejspíš předběhne Sony Ericsson K700 nebo Nokia 7610. Dojem z fotoaparátu u Sharpu umocňuje špičkový displej. Až na zpoždění a malé zmenšení máte pocit, že se díváte rámečkem skrz telefon.

Snímač u Sharpu TM100 lze přepnout do makrorežimu pomocí chromovaného kroužku, který rámuje čočku na zadní straně telefonu. V možnostech fotoaparátu naleznete také noční režim, videosekvence se zvukem i bez a fotografie známých lze přidávat ke kontaktům v paměti telefonu. Jediné co se dá v tomto směru TM100 vytknout je přetočení menu o 90 stupňů v okamžiku aktivace kamery. Tento efekt má pravděpodobně vytvořit dojem, že obsluhujete skutečný digitální fotoaparát, ale praktické využití nemá. Telefon se navíc naležato hůř ovládá jednou rukou, protože jeho těžiště je posunuté stranou.

Jeden Sharp ke každému portálu

Tak jako Vodafone spojil s velkým úspěchem svůj portál Live! s Sharpem GX10, tak se i Eurotel a T-mobile rozhodli spojit své mobilní portály T-zones a Eurotel Live! s nabídkou jednoho telefonu od tohoto výrobce. To určitě není náhoda a potvrzuje to skutečnost, že tyto telefony jsou něčím výjimečné. Sharp se na našem trhu jako výrobce mobilních telefonů nesnaží příliš prosadit a určitě je to škoda. Jedinou cestou, jak se tedy u nás s jeho produkty seznámit, je právě přes exkluzivní nabídky mobilních operátorů. Sharp TM100 je možné koupit na značkových prodejnách T-mobile za plnou cenu 15 499 Kč nebo za dotovanou 9 999 Kč.

Screenshoty z displeje si můžete prohlédnout zde.