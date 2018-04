Sharp TM100 – tajná zbraň T-Mobile (exkluzivní fotografie)

V nabídce českého T-Mobile se v blízké době objeví mobilní telefon Sharp TM100. T-Mobile tento telefon bude mít exkluzivně (to platí pro celou Evropu), nenajdete jej u jiného operátora. Nám se podařilo získat na krátkou dobu k dispozici vzorek české verze. Dnes si můžete prohlédnout exkluzivní fotografie, ve čtvrtek přineseme první dojmy z telefonu (nechtěli jsme psát dojmy po pár minutách s mobilem, takové články na Mobil.cz nenajdete). Berte prosím v úvahu, že jde o vzorek, nikoliv prodejní verzi.

Sharp TM100 nepatří k mobilům nabitým funkcemi, což ostatně platí i pro další známé Sharpy – GX10/13 nebo GX20/23, u nás nabízených Eurotelem, v Evropě Vodafonem. Sharp ale dokáže perfektně vystihnout potřeby operátorů a sladit je s požadavky zákazníků. Jeho telefony pak možná propadají v tabulkových srovnáních, ale zato jsou velmi jednoduše pochopitelné a srozumitelné. Pokud nevěříte, vezměte svoji přítelkyni či manželku do prodejny Eurotelu a nechejte ji některý z Sharp vyzkoušet a zeptejte se jí na dojmy.

Pokud má něčím Sharp TM100 zaujmout, potom je to design a displej. Jde o vysouvací mobil s velkým displejem. Použité plasty trošku připomínají Sony Ericsson T610 a to včetně toho, že černý plast se velmi rychle ohmatá. V zasunutém stavu se dá mobil ovládat a můžete jej použít jako foťák, internetový prohlížeč a dokážete s ním i telefonovat. Pokud chcete cokoliv psát nebo zadat telefonní číslo na klávesnici, potom stačí vysunout spodní část.

Displej má rozlišení 240 x 320 znaků, je aktivní a zvládá 262 tisíc barev. Jak jsme se již zmínili, technický popis přesně nevystihuje, co Sharp dokáže. Displej je totiž vynikající – jasný, barevný a velký. Oceníte to nejen při focení nebo zobrazování fotek či přehrávání videa. Než si na mobil zvyknete, budete se chodit kochat displejem i do grafického menu.

Již jsme se zmiňovali o tom, že zítra zveřejníme dojmy z Sharpu TM100. V článku také najdete informace o předpokládaném zahájení prodeje a pokusíme se pro vás zjistit i přibližnou cenu.