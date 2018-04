Sharp TM100 – bude se líbit (dojmy)

T-Mobile velmi rád prodává exkluzivní mobilní telefony, nebo alespoň jejich varianty, které se neobjeví u jiného operátora nebo ve volném prodeji. Je to ostatně strategie všech velkých operátorů a u nás takto prodával již v minulosti dva Sharpy Eurotel. A právě Sharp si T-Mobile zvolil pro svůj nejbližší exkluzivní model.

V prodejní síti T-Mobile se měl TM100 objevit na začátku května. Záleží to samozřejmě na tom, jak dopadnou testy telefonu, které právě v T-Mobile probíhají. Cena v tuto chvíli není známá, ale u nedotovaného telefonu by se měla pohybovat v rozmezí 10 až 15 tisíc korun (jde o neoficiální informace, oficiálně cena nebyla dosud stanovena). Je ale možné předpokládat, že T-Mobile se bude snažit tento mobil prodávat primárně jako dotovaný a to za velmi rozumnou cenu.

Jaký je vlastně design?

Pokud se budeme bavit jen o tvarech mobilního telefonu, potom jde asi o konzervativní design. V cenové kategorii, ve které bude Sharp TM100 nabízený, se to ostatně dá očekávat. Jenže pokud přihlédneme k provedení mobilu, tedy k tomu, že jde o mobil s vysouvací klávesnicí (nebo displejem, to podle toho, kterou část považujete za hlavní), jde v České republice o hodně odvážný mobil. Podobnými mobily, které se u nás v nedávné minulosti prodávaly, jsou Nokia 7650 nebo Siemens SL55 a ty rozhodně za konzervativní nikdo nepovažuje.

Sharp díky barevnému provedení připomíná Sony Ericsson T610. Tento pocit vzbuzuje i displej, který u Sharpu zabírá více než polovinu přední strany. Velmi podobné jsou i materiály – stříbrný plast sice nevypadá jako broušený hliník, ale přední černý je podobný tomu u T610 jako vejce vejci. Dokonce se naprosto stejně ohmatává, takže Sharp by mohl přidávat utěrku do krabice stejně jako to dělá Sony Ericsson.

V mobilu je baterie Li-Ion s kapacitou 700 mAh. V tuto chvíli se dá jen těžko odhadovat, jak dlouho vydrží. Máme totiž k dispozici testovací verzi firmware a ta má problém s regulací podsvícení. A právě velký aktivní displej se na spotřebě výrazně podepisuje. V každém případě si displej vyšší spotřebu zaslouží, je opravdu mimořádně jasný a kontrastní (zvládne 262 tisíc barev).

V zavřeném stavu se Sharp TM100 uplatní i jako fotoaparát. Pokud chytíte mobil jako běžný digitální foťák, naležato, budete se dívat na obrovský displej (se správně natočeným obrazem, který se překlopí, pokud vysunete klávesnici.

Klávesnice a menu

Sharp TM100 kvalit displeje dokonale využívá při grafickém ztvárnění menu. Rozlišení je 240 x 320 bodů a tak mohou být ikony opravdu propracované. Kvůli tomu si sice tento mobil nepořídíte, ale určitě vás to potěší. Za první úrovní ikonového menu už Sharp TM100 pokračuje textovým menu s grafickými ikonami před textem. Přehnaně mnoho funkcemi Sharp TM100 neoplývá, ale než celé menu projdete, určitě vám to nějaký čas zabere.

V naší testovací verzi již byla česká verze T9. Používala sice diakritiku, ale ve slovníku byly i slova bez ní. Výhodou véček a vysouvacích telefonů je dost prostoru pro klávesnici. Na Sharpu se proto velmi dobře píše, klávesy mají příjemný zdvih a dostatečnou velikost i pro větší prsty. Zatímco na klávesnici se píše dobře, funkční klávesy příliš dobře značené nejsou. Ale ve finální verzi budou možná lépe popsané. Jde především o klávesu červeného a zelného sluchátka, funkční klávesy jsou popsané na spodním řádku displeje.

Dobrý pocit z mobilu

Sharp TM100 nejspíš nebude trhat prodejní rekordy, pokud nebude prodávaný za dobrou nedotovanou a vynikající dotovanou cenu. Je pravda, že příliš toho TM100 neumí, ale zato se uplatní jako mobil s digitálním fotoaparátem a s podporou multimediálních služeb. A pokud bude T-Mobile dodávat i software pro komunikaci s počítačem, budete se moci připojovat i k internetu. Ale kvůli tomu T-Mobile tento mobil do své nabídky nezařadil, tím hlavním, co by zákazníci měli používat, jsou skutečně multimedia a mobilní hry.