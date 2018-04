Sharp své PDA zpřístupní mobilní síti

Zatím jediná běžně fungující síť třetí generace je v Japonsku. Ačkoliv jde jen o ostré testování, je stále v provozu a musí zvládnout stovky uživatelů.Ti však touží po lepších mobilních telefonech, a tak se provozovatel sítě, společnost NTT DoCoMo rozhodla, že se obrátí na firmu Sharp. Ta je největším japonským výrobcem kapesních počítačů PDA, což také do značné míry určuje způsob, jakým bude nový mobil pro 3G vyroben. Půjde totiž o kombinaci PDA typu Zaurus s telefonem.

Nový Barevný Zaurus byl představen teprve nedávno a Sharp nyní prozradil, že podepsal s NTT DoCoMo smlouvu o vývoji přístroje, který bude kombinovat přednosti PDA a mobilu pro síť třetí generace. Výsledný produkt by měl mít vlastnosti shodné s nejnovější multimediální verzí Zaurusu MI-E21. Ten dokáže přehrávat hudbu i video, můžete na něm hrát hry a internetový prohlížeč není žádný problém. Také je vybaven slotem na SD paměťové karty, díky nimž je snadné rozšířit interní paměť přístroje. Více se o Zaurusu dočtete na serveru Palmare.cz v článku Sharp Zaurus - Linuxový PDA.

Sharp doufá, že tento mu krok pomůže udržet pozici největšího japonského výrobce PDA, neboť je právě pod velkým tlakem Toshiby a a brzy i NECu, který se chystá svůj první kapesní počítač představit ještě před koncem roku. Generální ředitel Sharpu Yoiči Sakai však zatím odmítl upřesnit nebo alespoň odhadnout dobu, kdy by se měl nový 3G PDA telefon objevit.

Sharp vyrábí kromě PDA i mobilní telefony, takže tento nový úkol pro něj není úplným krokem do prázdna. Zatím prý však není rozhodnuto, jestli bude 3G mobilní PDA mít telefonní část pevně zabudovanou v sobě, nebo jestli půjde o přídavnou část k naprosto standardnímu Zaurusu. V obou případech však půjde o přístroj, který by měl být první svého druhu v Japonsku.

Pokud Sharp vyrobí přídavný modul, můžeme doufat, že něco podobného následně vytvoří i pro GSM, ideálně s podporou GPRS. PDA Zaurus by se totiž mělo v Evropě začít prodávat do konce roku a jistě by se našli uživaté, kteří by ho rádi rozšířili o funkce mobilního telefonu a internetového terminálu.