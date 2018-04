Sharp se vrací do Evropy s plnou parádou

Kdysi dávno, když byly hitem našeho trhu modely Philips Fizz nebo legendární Dancall, bylo zde možné narazit na mobilní telefon s exotickým názvem Sharp TQ-450. Když se podíváte na obrázek, bude vám všechno jasné. Tento telefon se značkou Sharp pocházel ze severu Evropy od společnosti Ericsson a jednalo se o designovou předělávku modelu GH388. Cena byla stejná, ale originální Ericsson si jistě našlo mnohem více zákazníků. Víc modelů na našem trhu Sharp již nenabízel, ale v Evropě jste se mohli setkat ještě s modelem TQ-700. I tento přístroj nebyl původem z dílen Sharpu, ale s největší pravděpodobností se jednalo o převzatý model Alcatelu - OTPro. To bylo zhruba v roce 1997 a od té doby jako by se po značce Sharp slehla zem. Samozřejmě jen v oboru mobilních telefonů, další spotřební elektroniku nabízel v Evropě nadále, stejně jako techniku kancelářskou.

Dnes se píše rok 2002 a Sharp je zpátky v Evropě. O svém návratu informoval již v průběhu loňského roku, ale žádné detaily se na veřejnost nedostaly. Na jeho nové telefony si museli zákazníci počkat do CeBITu, kde ve skrytu haly 1, daleko od ostatních výrobců mobilů, ukázal svá dvě želízka v ohni. Aby bylo jasné, že to Sharp s návratem myslí vážně, mají oba telefony barevný displej, GPRS a digitální fotoaparát! Bohužel, ani na CeBITu nesdělil Sharp všechny detaily, takže rozměry telefonů a jejich hmotnost je i pro nás zatím záhadou. Zástupci značky na stánku však se stoprocentní jistotou tvrdili, že se oba telefony na trh dostanou v druhé polovině roku a především první z modelů by měl konkurenci zatočit hlavu svojí cenou. A jaké oba nové Sharpy jsou?

Tím lepším, dražším a luxusnějším je model s označením TQ-GX10, véčkový přístroj se dvěma displeji. Vnější displej je samozřejmě jen monochromatický, zato ten vnitřní je rozměrný barevný displej se schopností zobrazit až 65 000 odstínů barev, a to vše v provedení TFT (Thin Film Transistor - aktivní LCD), tedy s kvalitou o třídu lepší, než nabízí konkurence. Zabudovaný fotoaparát najdete vespod výklopné části telefonu. Fotoaparát má rozlišení 110 000 obrazových bodů a na běžné momentky posílané telefonem by měl stačit. Samozřejmě, aparát nemá blesk, takže za zhoršených světelných podmínek se asi zázraku nedočkáme, přesto má tento nový trend u mobilních telefonů velkou šanci na rozšíření. Sharp GX10 podporuje rychlé přenosy dat pomocí GPRS, zřejmě v konfiguraci 4+1 timeslot, ale někteří pracovníci na stánku Sharpu hovořili o konfiguraci 4+2 timesloty. Oficiální materiály se o rychlosti GPRS nezmiňují, takže si zatím budete muset vybrat sami. Telefon umí pracovat i s Java aplikacemi, takže množství aplikací nezáleží jen na samotném telefonu. Ve výbavě tohoto TOP modelu značky Sharp nebude chybět ani podpora multimediálních zpráv MMS, vlastní editor obrázků, včetně tvorby animací a šestnáctihlasé vyzváněcí melodie.

Druhým modelem Sharpu pro Evropu bude klasicky koncipovaný model TQ-GX1, podle prvních informací od výrobce nejlevnější telefon na trhu s barevným displejem a fotoaparátem. Displej GX1 opět podporuje až 65 000 odstínů barev, ale není vyroben technologií TFT, jak tomu je u předchozího modelu, ale technologií GFC (Glass Fine Colour). V praxi není obraz tak dokonalý jako u modelu GX10, přesto jej lze označit za perfektní. Až jej uvidíte na vlastní oči, po barevných displejích a la Ericsson T68i ani nevzdechnete. Výbava telefonu je téměř identická s modelem TQ10, s tím rozdílem, že chybí podpora Java aplikací. Vše ostatní by mělo zůstat stejné včetně MMS zpráv, polyfonických melodií nebo propracovaného editoru obrázků a animací. GPRS by mělo mít stejnou konfiguraci jako u TOP modelu, tedy buď 4+1, nebo 4+2 timesloty. Fotoaparát je zabudován v zadní části přístroje a má opět rozlišení 110 000 obrazových bodů. Těžko lze tento telefon označit za low-end, ale výrobce se na CeBITu chlubil, že jeho cena všechny příjemně překvapí. Kolik to ale opravdu bude, se dozvíme až na podzim, kdy by se oba nové Sharpy měly začít v Evropě prodávat. Jestli tomu tak bude i u nás, není zatím známo. Dodejme, že na stánku Sharpu na CeBITu bylo možné vidět i jeho telefony pro domácí, tedy japonské mobilní sítě.