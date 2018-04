Sharp připravuje linuxový komunikátor pro T-Mobile

Japonský Sharp možná nabídne prostřednictvím operátora T-Mobile další telefon. Bude se jednat o komunikátor postavený na operačním systému Linux. Komunikátor s QWERTY klávesnicí nabízí TFT displej s rozlišením 320 x 240 obrazových bodů a podporou zobrazení 65 536 barev. Displej je dotykový. Použitý procesor by měl být taktován na frekvenci 115 MHz a komunikátor nabídne paměť 10 MB Flash ROM. Komunikátor dokáže přehrávat multimédia ve formátech MP3 a MPEG4, stejně jako by měl umět pracovat s dokumenty ve formátech Word a Excel. Spojení komunikátoru s osobním počítačem obstarává USB konektor. Paměť bude možné rozšířit pomocí MMC karet. Telefon by měl být triální a k dispozici by mělo být GPRS třídy 10. Podrobné technické informace o tomto produktu však zatím výrobce nezveřejnil. V prodeji by se nový komunikátor mohl objevit ještě v letošním roce, podle neoficiálních informací zhruba v říjnu.

Sharp donedávna dodával své telefony především společnosti Vodafone, na letošním CeBITu ale představil model TM100, který bude výhradně nabízet T-Mobile. Tento telefon bude v prodeji i u nás. První dojmy z něj jsme vám přinesli v tomto článku. Ve volném prodeji se v Evropě telefony Sharp shánějí špatně. U nás nabízí produkty Sharpu již přes rok Eurotel, který odebírá stejné produkty, které nabízí Vodafone. Telefony jsou ale jinak označené.

Přístroj má plnohodnotnou QWERTY klávesnici, která je oproti displeji trochu předsunutá.

Rozměry nového komunikátoru neznáme, stejně jako jeho hmotnost. Podle dostupných informací je větší, než Sony Ericsson P900.