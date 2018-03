Zajímavý smartphone rozšiřuje program Android One. Je odolný

Program Android One Projekt Android One Google představil na své pravidelné I/O konferenci v červnu 2014 a jeho základním posláním mělo být rozšíření chytrých telefonů do zemí třetího světa. Android One tedy byl od počátku koncipovaný jako odlehčený systém, k jehož plynulému provozu není třeba výkonného hardwaru, který zvyšuje koncovou cenu telefonu. Aktuální Android One smartphony však rozhodně nepatří mezi nejlevnější přístroje s chudou výbavou. Naopak to jsou zástupci střední třídy, čemuž odpovídá cena. Nejlevnější je s cenou okolo 6 tisíc Xiaomi Mi A1, Moto X4 vyjde na 9 tisíc a nedávno testovaného HTC U11 life si výrobce cení na 10 tisíc korun.