Sharp HC 4500 Color - WinCE v barvě

Díky firmě NEPA Vám dnes mohu představit kapesní počítač z dílny společnosti SHARP pod označením HC 4500 Color.

Již podle části názvu se dá uhodnout, že počítač je vybaven barevným dotykovým a podsvíceným STN displejem s rozlišením 640x240 pixelů schopný zobrazit 256 barev, procesorem R4000 a 16MB RAM. Rozměry jsou 186x96,5x29,6 mm a váha s bateriemi pak 495 gramů. Komunikovat s okolím můžete skrze sériový, IrDA port a 1 PC kartu typu II. Dosah IR portu je udávaných 50 cm. Co se týče napájení a výdrže, při koupi jste vybaveni Ni-MH bateriovým setem. Udávaná výdrž, a moje pozorování tento údaj potvrzují, s podsvícením je přibližně 6 hodin. Ti, co se obávají paměťového efektu u Ni-MH akumulátorů, budou doufám uklidněni faktem, že SHARP 4500 obsahuje discharge (vybíjecí) utilitu.

Ta sice už z použitého principu (zamezení automatickému vypnutí a podsvícením displeje na nejvyšší jas) nezajistí úplné vybití baterie, ale z mnoha stran vím, že mnozí uživatelé tuto aplikaci velmi ocení. Kromě toho jsou vaše data jištěna knoflíkovou baterií. K přístroji je dostupná i velmi slušivá docking station, bohužel však není standardní součástí dodávky. Když jsme u volitelného příslušenství, SHARP dodává. např i videokameru ve formě právě PC karty. Ta bohužel nebyla součástí testu. Přístroj dále obsahuje i audio systém s možností hlasových poznámek. Příslušný servis zajišťuje dodávaná aplikace přímo od výrobce.

Přejděme k softwaru. Počítač běží na operačním systému Windows CE ve verzi 2..0. Kromě standardní aplikační podpory ve Vašem start-menu najdete i pocket verze nejpoužívanějších Office aplikací, tedy Word a Excel a navíc i prohlížeč powerpointových prezentací. K těmto aplikacím asi netřeba dalšího komentáře, popř. hledejte na www.microsoft.com. Některé aplikace pak vyrobil SHARP sám a jsou rovněž předinstalovány. Jedná se zejména o Voice recorder. Tento název skrývá Wav managera s podporu nahrávání skrze vestavěný mikrofon. Musím přiznat, že tato aplikace obsahuje pár chyb a při spuštění se občas hroutí, což někdy vede k nutnosti restartovat celý systém. Navíc se zde projevuje klasický neduh, tj. rušení audio záznamu podsvícením.

Naproti tomu Image editor, jakási obdoba Paintbrushe, je výkonný, snadno ovladatelný grafický editor, kde není problém načrtnout např. plánek Tato aplikace podporuje i tzv. stamps. Jedná se o předpřipravenou sadu malých bitmap použitelných jako symboly, např. letiště, nemocnice, křižovatka atd. Pro ty, kteří budou mít potřebu prohlížet HTML je k dispozici Internet Explorer, a o Váš čas se postará Outlook. Na přiloženém aplikačním CD pak najdete i velmi známý bFax, faxovací manager, z dílen společnosti bSquare. Součástí standartního balení je i přibližně 8 stránkový český manuál, popisující základní práci s počítačem. Zbytek dokumtace je v anglickém jazyce.

Na první pohled působí design počítače velmi střízlivým dojmem. Po rozevření (ocenil jsem západku, takže počítač se rozevře skutečně jen na Vaše přání) na Vás nejspíše udělá první dojem klávesnice. Sice se jedná o klasiku, plastová minitlačítka, ale pracuje se s ní velmi příjemně. Dokonce příjemněji, než na mé nově koupené stolní plnohodnotné klávesnici. Snad jen trochu atypické umístění kláves ESC a DELETE Vás bude „trápit„ do té doby než si na to zvyknete. Kromě obvyklých kláves zde najdete i „aplikační klávesy„. Ty slouží pro rychlý přístup k často používaným aplikacím. Tyto klávesy bohužel nejsou programovatelné. Některé klávesy pak slouží k ovládání specifických funkcí handheldu ať již ovládání podsvícení a dále pak zvenku přístupná tlačítka pro nahrávání a zrušení alarmu připomínače.

Velmi důležitou stránkou je též samotná podpora na straně stolního PC. Ta je u OS WinCE zajištěna přímo přes Windows CE services. Po instalaci z přiloženého CD je vaše HPC přístupné přímo přes ikonu na pracovní ploše. Zároveň je zajištěna automatická synchronizace s MS Schedule 7.0 a aktualizace Vašich dokumentů mezi stolním PC a HPC. Při přenosu souborů je v závislosti na jejich typu provedena automatická konverze.

Mnou testovaný počítač nebyl lokalizován, ale pro tyto počítače je k dispozici několik variant počeštění. Než se dostaneme k úplnému závěru musím se zmínit ještě o dvou maličkostech. Tou první je sjíždění víka displeje při klikání, což se může projevovat jen u mnou testovaného konkrétního kusu. Tou druhou je nemožnost úplného vypnutí podsvícení. Displej se sice při nečinnosti po určité době vypne, ale při kliknutí na displej nebo zmáčknutí klávesy se zase rozsvítí.

Takže to zakončíme. Přes některé chybičky je SHARP 4500 solidním PDA s poměrně kvalitní klávesnicí a aplikační podporou na solidní úrovni. Co by se mohlo zlepšit je kromě Voice recorderu i výdrž baterií. Potřebujete –li však pracovat s daty kdekoli a nemáte –li rádi posilování s notebookem, určitě na čtyřitisícepětistovku nezapomeňte.