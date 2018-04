Sharp GX30 živě z Cannes - první megapixel pro Evropu

Technologické lahůdky, o kterých slýcháváme jen ve spojení s japonskými a korejskými mobily, konečně míří i do Evropy. Přinášejí je logicky firmy, které s nimi mají zkušenosti - nejčastěji tedy japonští a korejští výrobci. Začalo to barevnými displeji a netradičními konstrukčními variantami. Dnes jsou na řadě fotoaparáty s vysokým rozlišením (na to, že jde o mobilní telefony). Maximem v dnešní době je u telefonů pro GSM rozlišení VGA (cca 0,3 megapixelu), Sharp GX30 je první mobil, který nabízí rozlišení 1 megapixel. V Japonsku jsou samozřejmě již dál a nabízejí rozlišení 2 megapixely. Rozlišení ale není vše, čím se japonské mobily mohou pochlubit. Důkazem byl model SH505iS, který Sharp v Cannes také vystavoval. Nejdříve se ale podíváme na jeho evropského bratříčka GX30.

Sharp své telefony běžně v Evropě neprodává, většinou je dodává vybraným operátorům. Mezi odběrateli hraje prim skupina Vodafone, ale třeba model GX13 si před rokem vybral i tuzemský Eurotel. GX30 je nástupcem tohoto modelu, ale nepřímým. Mezi nimi je ještě model GX20 z podzimu loňského roku.

Sharp GX30 je véčko trochu větších rozměrů (94,8 x 49 x 25,9 milimetrů) a průměrné hmotnosti (100 gramů). Není to ale žádný obr, v ruce se drží dobře, ale na druhou stranu to není mobil do náprsní kapsy. Design není nikterak výstřední, spíš nenápadný. V tomto směru jsou například zajímavější mobily od společnosti Nec. O co méně výstřední nový Sharp je, o to více se bude líbit větší skupině lidí. A to asi byl záměr výrobce. Zpracování telefonu je perfektní a pochválit musíme i klávesnici, která má velká a dobře mechanicky zpracovaná klávesnice. Dobře se pracuje i s ovládacím křížem s potvrzovací klávesou uprostřed.

Hlavním lákadlem nového Sharpu je fotoaparát. Jeho objektiv je v horní části přední strany telefonu. Vedle objektivu je umístěn reproduktor a o něco níže je pomocné světlo. Nejedná se přímo o blesk, ale o hodně intenzivní diodu, kterou lze osvětlit temnou scénu. Hodí se to jak při focení, tak při pořizování videozáznamu, což také nový Sharp umí. Dioda svítí nejenom bíle, ale i několika dalšími barvami. To je možné využít pro "vícebarevné" videozáznamy nebo jednotlivými barvami vylepšené fotografie. Jinak dioda slouží jako informační.

Samotný fotoaparát má CCD čip, což by mělo zaručit lepší kvalitu snímku než všeobecně používané čipy CMOS. CCD čip mnoho GSM mobilů nemá, jednou z výjimek je Sagem X6. Sharp GX30 fotí docela dobře, alespoň se tak zdálo z tištěných fotografií, které Sharp na svém stánku vystavoval. Vedle sebe byla fotografie pořízená novinkou a Sharpem GX20 s fotoaparátem s rozlišením 0,3 megapixelu. Nejmarkantnějším rozdílem na fotografiích byl poměrně ostrý a nedeformovaný obraz z GX30, u předchozího modelu bylo velmi patrné kruhové rozostření v krajích fotografie. Tímto neduhem trpí většina současných mobilů s fotoaparátem. Fotografie byly ve formátu 9 x 13 cm a především ta z modelu GX13 by již šla poslat jako pohlednice. I ten nejlevnější značkový digitální fotoaparát sice pořídí lepší snímek, ale fotoaparát s sebou nosí neustále málokdo, naopak mobil skoro každý.

Sharp GX30 se může pochlubit dvěma barevnými displeji. Oba jsou skvělé. Hlavní umí zobrazit 260 000 barev, menší vnější "jen" 65 000. Hlavní displej je aktivní, vnější pasivní, ale i na něm lze velmi dobře kontrolovat obraz z fotoaparátu. Vnější displej byl slušně čitelný i bez podsvícení.

Výbava nového Sharpu je velmi bohatá, už se nejedná o stylový mobil s fotoaparátem, jako tomu bylo u jeho předchůdců. V jeho výbavě například nechybí MP3 přehrávač. Popis telefonu najdete v tomto článku, kde jsou všechny podrobné technické údaje. Sharp GX30 se u operátorů ze skupiny Vodafone začne prodávat v březnu letošního roku a jeho cenu zatím neznáme. Pravděpodobně ale bude příznivá, a to především u dotovaného telefonu.

Japonský Sharp SH505iS.

Jak jsme naznačili již v úvodu, Sharp vystavoval i svůj nejnovější japonský hit, model SH505iS pro operátora NTT DoCoMo. Existuje i varianta pro konkurenční síť Vodafone s označením V601SH. Telefon je poměrně velký, alespoň tedy z našeho pohledu. Fascinující jsou oba displeje. Ten hlavní je tak velký, že se na něj vejde půlroční kalendář. Možnosti editace fotografií musejí být fantastické, jen ovládání je poněkud krkolomné. Najít korekční tlačítko se nám třeba vůbec nepodařilo, a to jsme vyzkoušeli všechny varianty. Fotoaparát tohoto japonského Sharpu má nejenom rozlišení 2 megapixely, ale má i automatické ostření, nikoliv jen fixfocus, a má také skleněnou optiku. Další možnosti tohoto mobilu najdete v tomto článku.

Na takovýto mobil si v Evropě budeme muset ještě minimálně rok počkat. Zatím je tu Sharp GX30 a i ten zatím většinu konkurence válcuje, tedy alespoň co se fotoaparátu týče. Jestli se ale Sharp GX30 bude prodávat i u nás, nevíme. Snad u Eurotelu, jinde asi ne.