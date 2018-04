Sharp GX30 - první megapixlové véčko pro Evropu (první informace)

Neobejdete se ve svém mobilním telefonu bez funkcí, jako je podpora Bluetooth, integrovaného fotoaparátu, všech pásem GSM, paměťové karty, MP3 přehrávače, infraportu, kvalitního displeje a Javy? Pak se těšte na Sharp GX30, který vše výše uvedené nabízí. Nový Sharp by se měl začít prodávat v březnu. Pravděpodobně se tak stane prvním „megapixlovým“ mobilním telefonem na evropském trhu.

Nad venkovním displejem se vedle čočky kamery a diody, která slouží (vedle blesku a světla) také indikátor příchozích hovorů, nachází reproduktor hlasitého odposlechu.

Fotoaparát s rozlišením 1,1 megapixelů

Už Sharp GX20 měl jako jeden z prvních telefonů pro GSM integrovaný fotoaparát, který byl díky svojí kvalitě (čip CCD) použitelný vedle zpráv MMS i pro pořizování fotografií pro případnou archivaci. Sharp GX30 tyto možnosti posouvá dál. Integrovaný fotoaparát totiž používá CCD snímač a jeho rozlišení je 1,1 MP. Sharp GX30 také nabízí možnost pořízení videozáznamu. Nechybí blesk nebo možnost přisvícení a také možnost použít venkovní displej k pořízení autoportrétu. Pořízené fotografie a videonahrávky je možné ukládat přímo na paměťovou kartu. Fotoaparát umí pořizovat snímky pouze ve formátu JPEG a v maximálním rozlišení 1144 x 858 obrazových bodů. Na výběr jsou také rozlišení 1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240 a 160 x 120 obrazových bodů a dvě úrovně kvality snímku - Normal a Fine. Fotoaparát nabízí i možnost sedminásobného přiblížení ve 20 krocích. Nechybí možnost pořízení vícenásobného snímku a nastavení jasu v pěti krocích. K dispozici je i samospoušť. Snímky o velikosti 320 x 240 obrazových bodů mohou být doplněny o několik rámečků nebo „razítek“. Snímky o této velikosti mohou být také v telefonu po uložení upravovány. Snímky je možné pořizovat i při osvětlení jednou ze sedmi barev.

Design klávesnice je poměrně nezvyklý a nezapře v sobě asijského ducha. Slot pro SD/MMC paměťové karty se nachází na pravém boku telefonu, infraport je na vrchu.

Videonahrávky jsou pořizovány ve formátu 3gp ve dvou úrovních kvality. Je možné využít sedminásobného přiblížení a pěti úrovní jasu. Na výběr je i možnost vybrat si délku pořizované videonahrávky. To proto, zda-li bude uložena do paměti telefonu, nebo na paměťovou kartu. Videonahrávky mohou být pořizovány se zvukem, pomocí samospouště a s osvětlením.

Dva špičkové displeje

Když má Sharp kvalitní fotoaparát, tak by neměl chybět odpovídající displej. A ten novinka z Japonska nabízí také. Vnitřní TFT displej Sharpu GX30 je vyroben technologií GC-Silicon a při rozlišení 240 x 320 obrazových bodů nabízí podporu zobrazení až 262 144 barev. Venkovní FSTN displej nabízí rozlišení 64 x 96 obrazových bodů a možnost zobrazit až 65 536 barev. I na venkovní displej je možné ukládat pořízené fotografie nebo uložené obrázky a animace jako tapety.

Konstrukce nového Sharpu vychází z modelu V401SH, který je určený pro japonský Vodafone. Ten se však liší integrovanou anténou.

Paměť telefonního seznamu Sharpu GX30 pojme 500 kontaktů, které mohou obsahovat vedle jména tři telefonní čísla, dvě e-mailové adresy, adresu o 100 znacích a poznámku o 60 znacích. Kontakt je možné zařadit do jedné ze sedmi skupin volajících a přiřadit k němu libovolnou melodii. Na příchozí hovor upozorní také sedmibarevná indikační dioda. Ke kontaktu je možné přiřadit obrázek, který může být vyříznut z pořízené fotografie a jeho velikost odpovídá velikosti displeje (240 x 320 obrazových bodů). Telefon dále podporuje následující obrázkové formáty pro tapety a spořiče: PNG, JPEG, GIF, BMP, WBMP, WPNG a e-Animation (NEVA). Za použití programu HandsetManager je možné nahrávat a stahovat z telefonu do osobního počítače všechny zvukové a obrazové soubory včetně videa.

Čtyři pásma, Bluetooth a Java

Nový Sharp nabídne datovou podporu GPRS třídy 10 a možnost volání ve všech existujících sítích GSM (850/900/1800/1900 MHz). Telefon nepostrádá integrovaný modem. Vedle Bluetooth je možné Sharp GX30 spojit s jiným zařízením nebo synchronizovat s osobním počítačem pomocí infraportu nebo USB datového kabelu. Ve výbavě samozřejmě nechybějí běžné funkce, jako je kalendář, budík, kalkulačka, převodník, hlasový záznamník a hry nebo Java. Paměť samotného telefonu je 2MB, do které je možné uložit až 50 aplikací. Paměť je rozšiřitelná pomocí karet SD/MMC.

Rozměry Sharpu nejsou zrovna nejmenší: 94,8 x 49 x 25,9 milimetrů. Stejně jako hmotnost s baterií Li-Ion 780 mAh, která činí rovných 100 gramů. Na skladnosti nepřidá ani anténa, která není integrovaná. To jsou ale asi jediné zápory této novinky, spolu s absencí (perspektivního) EDGE a pravděpodobnou nemožností použít skladbu formátu MP3 jako vyzvánění. To by však měla vynahradit podpora šestnáctihlasé polyfonie (ve formátech SMAF, MIDI, iMelody, AMR, WAVE a Original Ringtone) a vestavěný skladatel, nebo spíše jednoduchý syntetizér, který byl již v modelu GX10 (GX13). Samotný skladatel nabízí výběr ze 128 různých tónů, které je možné dále upravovat. Jako vyzvánění je možné také použít zvukový záznam.

Nejeden zájemce z České republiky by takto vybavený mobilní telefon uvítal. Ovšem nebude to tak jednoduché. Sharp GX30 je určen pro operátora Vodafone. Časem by se mohly objevit i jiné verze, většinou také určené pro operátory. Zda se objeví Sharp GX30 u nás, je otázkou. Nebo že by Eurotel zkusil navázat na Sharp GX13?