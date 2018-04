Sharp GX25 - zamíří novinka bez antény i k nám? (preview)

Nové véčko Sharpu, model GX25, zatím nebylo oficiálně představeno, ale již nyní je uvedeno v katalogu řecké pobočky Vodafone. Jedná se o nástupce populárního modelu GX20, který se pod označením GX23 prodává i u nás u Eurotelu. Novinka nebude nejvyšším modelem výrobce, tento primát patří modelu GX30, který je lépe vybavený a v zahraničí se prodává již delší dobu.

Sharp GX25 má velmi podobnou výbavu, jako model GX20 (GX23), vypadá ale úplně jinak. Telefonu především "chybí" anténa, která se oproti předchůdci vešla do útrob telefonu. Přední část telefonu je černá, stejně jako celý vnitřek přístroje. Boky a zadní část přístroje jsou stříbrné. Novinka je menší než předchozí model GX20, přesné rozměry ale zatím neznáme. To platí i hmotnosti telefonu. Podle neoficiálních zahraničních zdrojů by se měla pohybovat okolo 90 gramů. Design telefonu je povedený, vůbec se nepodobá předchozím modelům Sharpu a nepřipomíná asijský původ telefonu.

Výbava telefonu je vcelku bohatá. Jak již bylo uvedeno, nový Sharp bude patřit v hierarchii značky pod model GX30. Nebude tedy mít megapixelový fotoaparát, ani MP3 přehrávač či paměťové karty typu SD, jako je tomu u modelu GX30. Naopak stejný bude hlavní displej, který má rozlišení 240 x 320 obrazových bodů a s podporou 260 000 barev. Jedná se o displej aktivní, typu CGS (Continuous Grain Silicon). Displej se stejným rozlišením má i Sharp GX20 (GX23), ale ten umí zobrazit jen 65 000 barev. Vnější displej novinky je pasivní barevný a je poměrně malý. Umí zobrazit jen jeden řádek textu a jeho rozlišení je 72 x 12 obrazových bodů.

Ve výbavě telefonu nechybí fotoaparát s rozlišením VGA (640 x 480 obrazových bodů), který umí vedle statických fotografií pořizovat i videozáznamy. Fotoaparát má čip CCD a má i čtyřnásobný zoom a integrovaný blesk. Připojení telefonu k počítači je možné třemi způsoby: pomocí kabelu, infraportu a i pomocí Bluetooth. Bluetooth předchozí model GX20 nemá, u modelu GX30 k dispozici ale již je. Nový Sharp GX25 dále bude nabízet Javu MIDP 2.0, GPRS třídy 10 a telefon bude třípásmový. Velikost paměti telefonu v této chvíli ještě neznáme.

Sharp GX25 se začne u Vodafone prodávat od listopadu. Cenu telefonu ale zatím neznáme. Je možné, že tento model do své nabídky časem zařadí i Eurotel, který již dva modely Sharpu nabízí (GX23), či nabízel (GX13). Konkurenční T-Mobile u nás aktuálně prodává zase úplně jiný Sharp - model TM100, který je klasické koncepce.