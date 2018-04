Sharp GX23 – véčko pro Live! (recenze)

Když Eurotel v minulostí zařadil do své nabídky Sharp, konkrétně model GX13, použil ho k propagaci multimediálních zpráv. Šlo totiž o povedené véčko s digitálním fotoaparátem, které se prodávala za relativně rozumnou cenu. Nyní se v nabídce Eurotelu objevuje Sharp znovu. A zdá se, že opět s úkolem. Sharp GX23 je totiž prvním mobilem v nabídce Eurotelu s přednastaveným tlačítkem pro mobilní portál Eurotel Live!

Sharp GX23 rozhodně není mobilem, který by vás oslnil přehledem funkcí. Možná by jich mohl mít i o trošku více. Je třeba si ale uvědomit, že to je přesně takový mobil, který si operátor vybere, protože umí všechny funkce, které přes síť takového operátora možné používat. A Sharp právě takové mobily dělat dovede. Ostatně totožný model, označený Sharp GX20, najdete i v nabídce Vodafonu a po Sharpu TM100 sáhnul nově i T-Mobile.

Klasický design

Sharp GX23 nepatří mezi malé véčka, na první pohled vám přijde dost velké (49 x 95 x 25 mm), zvláště po rozevření. Ale do ruky se vejde pohodlně a překážet nebude ani v kapse, přestože má klasickou anténu (GX23 je triband, ale to má v tomto případě na anténu zanedbatelný vliv). Hmotnost je také vyšší (102 g) než je obvyklé, ale díky větším rozměrům vám to vůbec nepřijde. V mobilu je baterie Li-Ion s kapacitou 720 mAh, se kterou Sharp GX23 vydrží až 210 minut hovoru nebo 220 hodin pohotovosti.

Na vnější straně horní odklápěcí části je displej s rozlišením 80 x 60 bodů. Je barevný, dokáže zobrazit 65 tisíc barev, ale je jen pasivní, na rozdíl od vnitřního displeje. Nad vnějším displejem je objektiv fotoaparátu, vedle kterého jsou zábleskové diody. Mobil je relativně zaoblený a v zavřeném i otevřeném stavu působí sympatickým dojmem. Povrch GX23 je z barveného plastu. U GX13 se po čase sloupával stříbrný nástřik. U GX23 je zřejmě použitý stejný materiál, ale mobil jsme neměli tak dlouho, abychom mohli pozorovat nějaké případné mechanické opotřebení.

Špičkový displej a klávesnice

Aktivní displej dokáže zobrazit až 65 tisíc barev, s rozlišením 240 x 320 bodů patří k tomu nejlepšímu, co můžete na mobilech najít (a to i když vezmeme v úvahu chytré mobily). Displej je dobře čitelný i na jasném denním světle a rozlišení oceníte při prohlížení obrázků, javových hrách nebo přístupu na portál Live!, který využívá grafiku.

První úroveň menu je plně grafická, s ikonami. V dalších úrovních už se setkáte s ikonami vedle textu, ale i tak budete mít pocit, že jste v plně grafickém menu. Na displeji je díky vysokému rozlišení opravdu hodně místa, takže u chudších nabídek působí seznam položek trošku prázdně.

Pochvalu si zaslouží i klávesnice. V horní části je čtyřsměrné ovládací kurzorové tlačítko, s potvrzovací klávesou uprostřed. Ta se dobře mačká, stejně jako všechny čtyři směry. Po obou stranách je po jedné funkční klávese, jejíž funkce je popsaná na spodní části displej (případně je zde ikona). Pod kurzorovou klávesou je tlačítko Live!, kterým se spouští wapový prohlížeč; vedle jsou klávesy červené a zelené sluchátko.

Číselné klávesy jsou dostatečně velké, aby se na nich dobře psalo velkými prsty nebo dlouhými nehty. Klávesnice by vám neměla vadit ani tehdy, když tuto definici nesplňujete. Sharp GX23 má českou T9, ale i bez ní se dají psát textové zprávy pohodlně, s jistotou, že jste napsali ten znak, který jste chtěli. Textových zpráv se vám mimochodem do mobilu vejde až 200.

Může zaskočit i v kanceláři

Sharp GX23 není mobil určený pro náročné uživatele, používající mobil pro práci. GX23 má sice rychlé GPRS (třída 10, 4+2), ale k počítači se dá připojit jen přes infračervený port (to na žádné dlouhé datování není) nebo kabel, jenže ten si musíte dokoupit. V balení také není CD se softwarem a nenajdete ho ani na stránkách Eurotelu. Stáhnout si ho můžete ze stránek www.sharp-mobile.com (vyberte model GX20, je totožný), obsahuje aplikaci pro správu telefonu a nastavení modemu – připojení k internetu.

V mobilu je velmi hezký kalendář. Jenže v námi testovaném kusu jste si mohli k jednomu dni přidat jen tři událostí a nevypadá to, že by šlo o naši chybu, Sharp GX23 více neumí. Budík samozřejmě podporuje opakování. V mobilu je i kalkulačka, konvertor měn a diktafon (nahrávky můžete použít i jako vyzvánění nebo poslat přes MMS).

V Sharpu GX23 nenajdete e-mailový klient, postačit vám musí jen multimediální zprávy, které je možné posílat na e-mailovou adresu, ale za výrazně jinou cenu. E-mail tak můžete číst jen přes WAP, nebo si můžete stáhnout e-mailovou aplikaci v Javě. V Sharpu GX23 je sdílená paměť o velikosti 2 MB. Do ní se ukládá veškerý multimediální obsah.

Mobil podporuje vyzváněcí profily a skupiny volajících (až sedm). Telefonní seznam v mobilu je vícepoložkový (500 záznamů), ke každému záznamu můžete přidat jeho fotografii, které se zobrazuje, když vám kontakt zavolá. Telefonní seznam nepodporuje vizitky a Sharp GX23 neumí hlasové vytáčení nebo ovládání. U seznamu hovorů oceníte, že přijaté, odchozí i zmeškané hovory se zobrazují v jednom seznamu a odlišují se ikonou (můžete si je ale zobrazit i podle typu).

Je zábavný

Se Sharpem GX23 se nemusíte bát toho, že by vám zůstala odepřena běžná mobilní zábava. V mobilu je totiž podpora her a aplikací pro prostředí Java (MIDP 2.0). Bohužel, v průběhu testování mobilu jsme na portálu Eurotel Live! našli jen minimum her, které by tento mobil podporovaly. A ty určené pro Sharp GX13 nám občas nešly nainstalovat. Předpokládáme ale, že Eurotel nabídku her doplní.

Cokoliv děláte nebo hrajete vám na Sharpu GX23 přijde skvělé. Je to dáno velmi dobrým a velkým displejem (námět pro jiné výrobce – s větším displejem vypadá všechno lépe). Dobrý je také reproduktor, kdyby v mobilu byla podpora MP3 či rádia, hudba by se dala poslouchat i přes vestavěný reproduktor. Samozřejmostí jsou polyfonní melodie; v mobilu je i velmi dobrý skladatel.

A stěžovat si asi nebudete ani na fotoaparát. Ten podporuje tři rozlišení, velké 640 x 480 přes střední 320 x 240 po malé 160 x 120 bodů. Sharp GX23 má čtyřnásobný digitální zoom, můžete si v pěti stupních nastavit jas snímku (jde tedy alespoň o částečnou korekci expozice). Snímky jsou vynikající, Sharp totiž používá kvalitnější snímací čip CCD namísto obvyklého CMOS.

Při focení blízkých objektů si můžete posuvníkem přepnout objektiv do režimu makro. Sharp GX23 má i zábleskové diody (simulující funkci blesku). Snímaný obraz se zobrazuje na vnitřním displeji (potom musíte uložení fotografie potvrdit) nebo na vnějším, kdy se můžete sami vyfotit (a pořízené fotky se ukládají automaticky). Nastavit si můžete i samospoušť. Pro účely MMS můžete k fotografiím přidávat i různé rámečky.

Sharp GX23 podporuje i natáčení videoklipů. I u videoklipů můžete používat samospoušť a přepínat si objektiv do režimu makro. Maximální velikost klipu je 400 KB (pro MMS se ale musíte vejít do 95 KB), rozlišení 176 x 144 bodů, formát 3GPP (vychází z MPEG-4, zvládne jej třeba Real Player nebo QuickTime). Video se občas používá k zachycení situace, kdy si nejste jistí, že stisknete spoušť v pravý okamžik. Jenže snímky z videozáznamu nemají tak dobré rozlišení. Sharp GX23 umí při středním rozlišení (320 x 240 bodů) pořídit čtyři snímky za sebou.

Hodně nebo málo?

Sharp GX23 v tuto chvíli stojí u Eurotelu 14995 korun s DPH. Jde samozřejmě o nedotovanou cenu. Nejlevněji GX23 koupíte za 3995 korun s DPH, kdy jde o mobil s úvazkem na dva roky a příslibem měsíční útraty první rok alespoň 995 korun (to už je bez DPH, odpovídá to tarifu Optimum Plus). Nedotovaná cena je přehnaná, tento mobil má reálně poloviční hodnotu a za ni by se stal jistě hitem. Dotovaná cena už je velmi zajímavá a musíte si sami posoudit, jestli se vám to vyplatí (nám přijdou dva roky dost dlouho).

Při rozhodování o Sharpu GX23 je důležité, jestli patříte mezi náročnější uživatele mobilu (potom vám dva roky nemůže vydržet), nebo máte nižší nároky na funkce a vyšší na funkčnost a použitelnost laickým uživatelem. Potom jde o ideální mobil, který v síti Eurotelu umí vše, co tato síť nabízí (až na problém s některými hrami na portálu Live!).