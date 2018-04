Sharp GX20 - nejlepší displej a fotoaparát současnosti? (fotografie)

O novém Sharpu GX20 jsme vás informovali již před prázdninami. Nyní máme k dispozici několik fotografií funkčního telefonu a další podrobnosti o jeho výbavě. Telefon se začal prodávat ve Velké Británii v síti Vodafone včera, takže jeho první majitelé již dali do pléna první zkušenosti s touto novinkou. Všechny hlasy jednoznačně tvrdí, že telefon má nejlepší displej současnosti, velmi kvalitní je prý i vnější TFT displej, a pochvaly směřují i k fotoaparátu, který má dokonce blesk.

Maximální rozlišení

Sharp GX20 má vnitřní TFT displej schopný zobrazit 65 000 barev, ovšem nejzajímavější je na něm rozlišení. To je 240 x 320 obrazových bodů. Pro porovnání, předchozí model GX10 (i), u nás prodávaný jako GX13, má rozlišení poloviční: 120 x 160 obrazových bodů. Oba modely jsou přitom téměř stejně velké a i oba displeje mají shodnou úhlopříčku 50 milimetrů. Z toho jasně vyplývá, že výsledný obraz je u novinky extrémně ostrý a detailní. Konkurenční telefony mají displeje zhruba stejného rozlišení jako starší model GX10. Novince může rozlišením displeje konkurovat snad jen Sony Ericsson P800, který má rozlišení 208 x 320 obrazových bodů (tedy ještě o něco menší), ale úhlopříčka displeje je podstatně větší. Displej Sony Ericssonu P800 umí zobrazit jen 4 096 barev, takže i v tomto směru má nový Sharp jasně navrch.

Klávesnice je téměř stejná jako u modelu GX10(13). Pozměněný tvar má ovládací kříž, pod nímž přibylo tlačítko přímého přístupu ke službě Vodafone Live. Okénko infraportu se přestěhovalo na levý bok, model GX10 jej měl na zadní straně telefonu vedle antény.

I vnější displej barevný

První majitelé Sharpu GX20 si pochvalují i vnější displej, který je opět TFT - 65 000 barev (původně se hovořilo o STN displeji) a který má rozlišení 80 x 60 obrazových bodů. I tento displej může sloužit jako hledáček fotoaparátu a podle prvních reakcí majitelů telefonu je k tomuto účelu dobře použitelný. Objektiv fotoaparátu je umístěný nad vnějším displejem, nikoliv tedy ve spodní části předního panelu jako u předchozího modelu GX10. Vedle objektivu je integrovaný blesk. První zákazníci si i v tomto případě inovace pochvalují.

Vylepšený fotoaparát

Maximální rozlišení fotoaparátu je nyní 640 x 480 obrazových bodů, což je dvojnásobek oproti modelu GX10. V maximálním rozlišení je možné do telefonu uložit 37 fotografií, v minimálním rozlišení (120 x 160 obrazových bodů) až 173. Fotoaparát podporuje i střední formát s rozlišením 240 x 320 obrazových bodů; pak se do telefonu vejde 73 fotografií. Fotoaparát disponuje dvojnásobným přiblížením, má makro režim a umožňuje kontinuální snímání tří záběrů najednou. Integrovaný blesk prý pomůže snímkům při špatném osvětlení, prý ale pouze do vzdálenosti zhruba dvou metrů. Telefon umožňuje nahrávat i krátké videosekvence. Díky výbornému barevnému displeji vypadají pořízené fotografie velmi dobře, zhruba stejně jako na displeji digitálních fotoaparátů. To ovšem nijak nevypovídá o kvalitě fotografií v plném rozlišení na počítači. O tom se zatím žádný nový majitel telefonu nezmiňuje.

Barevný displej je prý vynikající, menu zůstalo ale graficky stejně chudé jako u předchozího modelu GX10(13).

Pro zábavu, ne pro práci

Další výbava telefonu je podle všeho téměř stejná jako u modelu GX10, do telefonu se tedy vejde 500 kontaktů, opět ale chybí paměť na SMS. Telefon je třípásmový, předchozí model GX10 (a „náš“ GX13) byl jen duální, inovovaný model GX10i již taktéž třípásmový. Rozměry telefonu jsou 95 x 49 x 25 mm a hmotnost je 105 gramů. Sharp GX20 podporuje Java aplikace a model prodávaný u Vodafone má menu ve stylu tohoto operátora. Práce s telefonem je prý velmi svižná, rychlejší než u předchůdců. Celkově se ale stále jedná spíš o telefon pro zábavu než o high-end model pro nejnáročnější zákazníky. Nedostatky novinky jsou zhruba stejné jako u modelu GX13, jehož recenzi najdete zde, pouze synchronizace s počítačem by již měla být u tohoto modelu k dispozici. Sharp GX20 se zatím bude prodávat jen u operátora Vodafone, později by měl být k dispozici i ve volném prodeji a v nabídce jiných operátorů. U nás by jej mohl prodávat Eurotel, jenž do své nabídky zařadil předchozí model GX13. Jestli tomu tak ale bude, v této chvíli nevíme. Ve velké Británii stojí dotovaný Sharp GX20 v přepočtu zhruba 7 500 Kč.