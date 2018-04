Sharp GX13 - exotická návštěva u Eurotelu (recenze)

To, že Sharp vyrábí ledničky, televize a třeba radiomagnetofony, je všeobecně známo, ale že do jeho portfolia patří i mobilní telefony, to donedávna věděl v Evropě málokdo. Kdysi dávno sice Sharp nabízel (minimálně) dva GSM telefony, ale v jednom případě se jednalo o předělaný Ericsson GH388 (Sharp TQ450) a v druhém o Alcatel HC800 (?) (Sharp TQ700). Od té doby nebylo o mobilních telefonech od Sharpu v Evropě ani vidu, ani slechu, snad jen s výjimkou informací o jeho počinech v rámci mobilů pro japonský trh. V loňském roce se ale Sharp rozhodnul vstoupit opět do stejné řeky a připravil pro Evropu (a i Ameriku) dva GSM telefony: jednodušší Sharp GX1 a top model GX10. Oba telefony sklízejí překvapivé úspěchy a ten druhý se, světe div se, začal oficiálně prodávat i u nás. Může za to Eurotel, který si nechal tento model vyrobit přesně na míru pro sebe, takže se jmenuje GX13 a nese na své hrudi logo operátora.

U nás prodávaný Sharp GX13 je totožný s modelem GX10, publikované informace se tak budou vztahovat na oba modely. Některé fotografie zobrazují model GX13, některé model GX10. Oba telefony se až na logo operátora vzhledově neliší.

Eurotel za tento počin můžeme pochválit. Nejenomže si vybral velmi zajímavý přístroj, ale nasadil mu i relativně příznivou cenu a nevynechal ani takové detaily jako český prediktivní slovník T9. Po dlouhé době se tak na našem trhu začal oficiálně prodávat telefon, který nepochází od notoricky známých výrobců působících na našem trhu. Zákazník si tak může dopřát exotiku bez rizika záruky někde v zahraničí, bohužel, omezením je funkčnost přístroje pouze v síti Eurotelu. Pokud by někdo chtěl tento Sharp využívat i v jiných sítích, tak se bude muset poohlédnout po jeho odblokování, nebo jej sehnat přes jiné distribuční kanály ze zahraničí. To byl případ i přístroje, který jsme na podzim měli možnost krátkodobě otestovat.

Vzhled - trochu přerostlé véčko

Sharp GX13 je véčko se dvěma displeji. Telefon není tak kompaktní, jako jiná, na našem trhu běžně dostupná véčka, přesto svým vzhledem neurazí a i velikost a hmotnost jsou s ohledem na funkční výbavu akceptovatelné. Pokud jej budeme srovnávat s přímými konkurenty, jako jsou Panasonic GD87 a Samsung V200, tak je Sharp největší a nejtěžší. Zatím jsme měli možnost jej přímo porovnat jen s Panasonikem, výsledek můžete posoudit z fotografií sami. Oba přístroje jsou si velmi podobné; mají fotoaparát na předním krytu telefonu. Samsung má fotoaparát v kloubu. Zatím na našem trhu není příliš telefonů s integrovaným fotoaparátem. Proto vedle véčkové koncepce třech výše zmíněných asijských rivalů můžeme Sharp srovnat ještě s Nokií 7650 a mladším modelem 3650. Ty jsou samozřejmě větší, ale také se jedná o poněkud jiný typ přístroje. Sharp (ale i Panasonic a Samsung) je přece jen spíš telefon, a tudíž je pro každodenní využití skladnější než obě Nokie.

Design Sharpu je na první pohled spíš nenápadný. V zavřeném stavu je poměrně vysoký, do horního krytu se musel vejít nejenom reproduktor a TFT displej, ale i fotoaparát. Anténa není integrovaná, ale svou velikostí nijak nevybočuje z průměru. Celkové rozměry telefonu jsou 94 x 49 x 27 milimetrů a jeho hmotnost je 110 gramů. Jako u většiny asijských telefonů musíme pochválit kvalitu použitých materiálů a celkové zpracování; v obou případech si přístroj zaslouží jedničku. Telefon je celý stříbrný a okolo displeje a u funkčních kláves najdeme ozdobné prvky v imitaci chromu. Jelikož si telefon dováží sám Eurotel, nechybí na něm ani jeho logo - jak na horním krytu přístroje, tak pod hlavním displejem. U nás nebývá zvykem označovat telefony logem operátora, ve světě je to však běžné. Pamětníci si pak při pohledu na tento přístroj jistě vzpomenou na počátku GSM provozu u nás, kdy si Eurotel nechával označovat telefony značky Dancall.

Baterie - kdo šetří, má za tři

Sharp GX13 má Li-Ion baterii s kapacitou 720 mAh. Ta se vkládá pod zadní kryt telefonu podobně jako u telefonů značky Siemens, tedy nejdříve levým bokem a pak doklapnutím na bok pravý. Při vyndání baterie se samozřejmě postupuje opačně. Baterie sedí v telefonu perfektně a manipulace s ní je bezproblémová, pouze samotný kryt lze sundat poněkud hůře. To ale nemusí být na překážku, alespoň je naděje, že i po delším provozu zůstane na přístroji vždy pevně přikován.

Výdrž telefonu na jedno nabití baterie hodně závisí na způsobu používání telefonu. Pokud budete především telefonovat a občas pořídíte fotografii, odešlete SMS, nebo MMS zprávu, či zapíšete poznámku do diáře, můžete počítat s reálnou výdrží okolo tří dnů. Pokud však budete hrát hry, neustále fotografovat, či skládat melodie v vysoce nadstandardním skladateli, budete se muset smířit s používáním nabíječky každý druhý den. Celkově však výdrž telefonu nijak nevybočuje z běžného standardu podobně koncipovaných telefonů.

Displej - barevná etuda

Displeje má Sharp GX13 dva. Ten menší na vrchu přístroje je relativně hodně malý, ale vše podstatné zobrazit dokáže. Má dva řádky; ten horní patří jen ikonám a ten spodní buď informuje o čase a datu, nebo hlásá, kdo že vám to volá. Vrchní displej je samozřejmě jen monochromatický a má jasně bílé podsvícení. V menu telefonu si pak můžete nastavit jak jeho kontrast, tak můžete vypnout jeho podsvícení, nebo jej úplně deaktivovat.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde najdete 55 detailních fotografií displeje

Hlavní displej, to je jedna velká paráda. Nejenomže je obrovský, ale je i naprosto dokonale čitelný. Aby také ne, jedná se o TFT displej s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů a schopností zobrazit 65 000 barev. Malinko zamrzí jen skutečnost, že bez podsvícení toho na něm tolik vidět není, zde si drží primát displeje od Samsungu, v jejichž případě je zhasnutý velmi dobře čitelný i pasivní displej modelu S100. Jak to u toho Samsungu dělají, nevíme, při aktivovaném podsvícení si s jejich displeji ale ani Sharp nezadá. Vše je perfektně čitelné, k čemuž přispívá i nikterak bohatá grafika. Ta se asi každému líbit nemusí a někdo může být její strohostí i otráven. Poněkud nezvyklý je i použitý font, který není nepodobný tomu, který nabízí telefony Panasonic. Displej lze vylepšit tapetou, kterou si můžete sami vyfotografovat, popřípadě můžete zvolit i spořič displeje. Ten své funkci ostudu nedělá, displej vypne a šmytec. Žádné animované obrázky, proč taky. Vypnout pak lze i vnější displej.

Ovládání - jednou sem, jednou tam

Ovládání Sharpu GX13 je potřeba přijít na chuť. První zvláštností je nemožnost přijetí hovoru pouhým otevřením přístroje. Proč, když telefon má druhý displej a i bez otevírání je vidět, kdo volá? Nedostatkem je i nemožnost ztišit vyzváněcí melodii při příchozím hovoru, aniž by bylo nutné hovor odmítnout. Telefon buď bude zvonit neustále, nebo protistraně pošlete obsazovací tón. To lze učinit i se zavřeným telefonem, kdy je nutné podržet jedno z bočních tlačítek odhadem dvě sekundy. Návod se zmiňuje o nutnosti podržení obou bočních kláves zároveň, nám to šlo i s každou zvlášť. Nesmíte se ale nechat odradit okamžitým neúspěchem, musíte držet a vydržet. Hovor pak lze odmítnout i u otevřeného telefonu.

Vedle alfanumerických kláves má Sharp dvě klávesy pro příjem a ukončení hovoru, dvě kontextové klávesy a čtyřsměrný kurzorový kříž s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. To v pohotovostním režimu slouží pro vstup do menu, levou kontextovou klávesou vstoupíte přímo do menu zpráv a pravou klávesou k wapovému prohlížeči. Samotné menu má deset položek, popřípadě o jednu méně, když na SIM kartě nemáte toolkit. Menu je graficky velmi chudé, barevně nevýrazné, ale přehledné. Každá hlavní položka zabírá celou obrazovku, dále již telefon šetří místem a zaplňuje položkami celý displej. Ovládání probíhá pomocí kurzorového kříže, většinu funkcí stačí potvrdit prostředním modrým tlačítkem, jinak je nutné použít levou kontextovou klávesu. Při běžném provozu si při listování telefonem vystačíte s kurzorovým křížem, vertikálně procházíte jednotlivé položky, horizontálně do nich vstupujete, nebo je opouštíte. Pokud má položka nějaké aktuální nastavení, zobrazí se v prvním řádku, který je žlutě podkreslen. Barvy samotného menu měnit nelze, budete si muset vystačit s kombinací základních odstínů, kterým by stačil displej s podporou 256 barev. Pokud si zapamatujete pozici některých položek menu, stačí pak k rychlému přístupu zadat jen jejich číselný kód. Zmačknete tlačítko uprostřed kříže a například pro editaci normálního profilu stačí zadat číslo 412.

Telefonování - nejlepší je skladatel

Popisovat samotné telefonování nemá cenu, telefon se nevymyká běžnému standardu, hlasitost reprodukce je dostatečná a citlivost na signál při našem testu nevykazovala žádné nedostatky. Díky tomu, že Sharp GX13 je véčko, a to poměrně velké, máte reproduktor u ucha a mikrofon těsně před ústy. Intimita hovoru je tak zaručena, stačí mluvit potichu a protistrana vás přesto uslyší velmi dobře. Telefonní seznam má kapacitu 500 záznamů, které jsou vícepoložkové. Bohužel, 500 záznamů je maximální kapacita paměti všech čísel, takže když využijete možnosti přiřadit až tři čísla ke jménu, do telefonu se vejde jen 166 jmen. Ke každému jménu pak můžete přiřadit i e-mailovou adresu, poznámku a fotografii, která se při příchozím hovoru z tohoto čísla objeví na displeji. Tyto další položky nemají vliv na kapacitu paměti, takže je lze přiřadit ke každému jménu, bez ohledu na počet uložených čísel. Telefon nabízí každé číslo definovat a není problém mít u jednoho jména třikrát mobilní telefon, nebo dvakrát číslo na pevnou linku a jednou mobil. Vícepoložkové záznamy lze přidávat i u kontaktů uložených na SIM kartě. Limitem je pak její kapacita.

Telefon bohužel umí vyhledávat v seznamu jen podle prvního písmene jména, nečiní mu však problém pracovat zároveň se seznamem v přístroji a na SIM kartě. Každý kontakt lze přiřadit k jedné ze šesti skupin volajících, tyto skupiny ale nemají žádné další využití, nelze je přiřazovat k profilům, tudíž mají jen informativní charakter. Vyzváněcích profilů je v telefonu pět, lze je libovolně editovat, ale nikoliv přejmenovat. Na příchozí hovor telefon upozorní buď polyfonickou melodií, vibrací, popřípadě je možné u některých melodií nechat telefon vibrovat do rytmu. V každém případě ale Sharp neumí nejdříve vibrovat a pak zvonit. Buď zvoní a vibruje zároveň, nebo nedělá nic, popřípadě každou možnost zvlášť. Vibrace jsou dostatečně výrazné, ale většina zákazníků asi ze začátku dá přednost vyzváněcím tónům. Ty jsou - jak již bylo řečeno - polyfonní, šestnáctihlasé a opravdu povedené. V telefonu je přednastaveno deset melodií, samá klasika, dobře známé motivy z jiných asijských telefonů, pět vzorků, což v překladu znamená pět klasických vyzvánění, a patnáct dalších zvukových efektů. Pokud by se vám ani jedna melodie nelíbila, můžete si další do telefonu nahrát přes wap, popřípadě si jí složit přímo v telefonu.

Pokud je hudba vaším koníčkem, měli byste o novém Sharpu popřemýšlet. Jeho skladatel melodií totiž nemá v současné době konkurenci, alespoň na našem trhu, a nabízí nepřeberné množství úpravy zvuků. Nejenomže je polyfonní, ale chová se jako jednodušší syntezátor, kde můžete vybírat ze zvuku 128 nástrojů, každou stopu můžete v širokém rozsahu upravovat, takže výsledek může vypadat velmi profesionálně. Záleží jen na vašem hudebním cítění. Skladateli se budeme věnovat někdy jindy podrobněji, zaslouží si samostatný článek, neboť něco podobného jsme zatím viděli jen u japonského i-mode telefonu Nec a u taiwanského véčka TCC.

SMS a MMS - háčky a čárky berou znaky

Sharp je multimediální telefon s fotoaparátem, takže není žádným překvapením, že zvládá i MMS zprávy. Jejich příprava je jednoduchá, stačí napsat text, vložit jeden nebo více obrázků a popřípadě přidat i melodii, u které máte na výběr i požadovaný formát. Před odesláním si lze celou zprávu prohlédnout a popřípadě ji uložit do telefonu. Počet obrázků a melodií je omezen velikostí jedné MMS na 30 kb, což představuje zhruba tři až pět odeslaných fotografií (podle jejich rozlišení). Jelikož je Sharp dodáván přímo Eurotelem, má všechny parametry přednastavené. To platí ale jen pro tarifní zákazníky, majitelé Go karet si budou muset nastavit jiný profil a ten aktivovat. S pomocí infolinky to jde rychle a jednoduše.

Žádné výrazné problémy nenastanou ani při práci s SMS zprávami. Je však nutné vzít na vědomí, že telefon nemá paměť na SMS, takže je majitel odkázán jen na kapacitu paměti své SIM karty. Stejně tak je nutné počítat se skutečností, že při využití českého prediktivního slovníku T9 telefon píše s diakritikou a takto i zprávu odesílá. Jedna zpráva je tak omezena jen na 70 znaků. Pokud chcete využít všech 160 znaků jedné SMS, budete se muset bez české „tédevítky“ obejít. Maximální počet znaků jedné zprávy je 1 024, telefon znaky odpočítává, ale neukazuje, kolik jednotlivých zpráv jste již napsali. To se dozvíte až těsně před odesláním. Telefon podporuje doručenky, a to buď vždy, nebo na dotaz. Výhodou je opět velký displej, na který se vejde osm řádků textu, který je i v tomto případě dobře čitelný.

Fotoaparát - usmějte se do zrcátka

Hlavní vábničkou Sharpu GX13 je integrovaný fotoaparát. Jeho objektiv se nachází na spodním okraji horní části telefonu, takže při fotografování vidíte objekt krásně na rozměrném displeji. Pokud byste chtěli zvěčnit sami sebe, najdete vedle objektivu zrcátko, v kterém můžete zkontrolovat svůj úsměv. Kvalita snímků je plně podřízena službě MMS zpráv, s dokumentací dovolené nikdo nepočítá. Na displeji se fotografie zdá velmi dobrá, když si ji však pošlete pomocí MMS do počítače, zjistíte, že to žádná sláva není. Na jiném telefonu ale většina obrázků bude vypadat obstojně a o to jde především.

Ukázky fotografií pořízených fotoaparátem Sharpu GX13. Smiřte se s nižší kvalitou, která postačí pro MMS zprávy, jako náhrada normálního fotoaparátu je Sharp nepoužitelný.

Fotoaparát má dva režimy snímání, denní a noční, a tři velikosti obrázků (288 x 352; 120 x 160; 60 x 80). Pokud zvolíte prostřední a nejmenší, můžete si objekt i přiblížit. Jedná se však jen o výřez, nikoliv o klasický zoom. Telefon nabízí i časovač a korekci jasu o dva stupně každým směrem. Z telefonu obrázky dostanete jen pomocí MMS zpráv, přes infraport to není možné. Do paměti telefonu se vejde odhadem 100 fotografií, záleží na celkovém zaplnění sdílené paměti.

Srovnání s Panasonikem GD87. Sharp je o málo větší, jinak si jsou oba aparáty velmi podobné.

Data a Wap - s počítačem si moc nerozumí

Sharp GX13 podporuje datové přenosy, a tak u telefonu najdete i potřebný ovladač pro počítač. Připojení je možné přes infraport, nebo přes datový kabel, který ale u telefonu nenajdete. Nám se jej nepodařilo sehnat, na internetu je možné najít nabídky zahraničních obchodů, které kabel nabízejí za poměrně vysokou částku okolo 50 €. Pokud byste doufali, že pomocí kabelu budete moci stahovat do telefonu Java hry, obrázky, či melodie, můžeme vám výše zmíněnou částku ušetřit. Nejde to, a to jak přes kabel, tak přes infraport. Výrobce dodává jen ovladač pro modem, nenabízí žádný synchronizační software, a proto z a do telefonu nic nedostanete. To je dnes vcelku běžné v případě Java aplikací a třeba obrázků, ale nemožnost synchronizovat telefonní seznam je vážným nedostatkem. Je možné, že výrobce časem nějaký komunikační software nabídne, zatím si ale na tuto vymoženost budete muset nechat zajít chuť.

Wapový prohlížeč je stejně jako MMS zprávy operátorem přednastaven, takže stačí zvolit pravou kontextovou klávesou přístup k wapu a za okamžik surfujete. Prohlížeč je barevný a díky rozměrnému displeji je s ním práce velmi pohodlná. Do menu prohlížeče se dostanete jen po aktivaci připojení, pouze záložky lze prohlížet v režimu offline. Telefon má samozřejmě rychlá data pomocí GPRS, a to v konfiguraci 4+1 timeslot (jak pro wap, tak pro datové přenosy).

Další funkce

Telefon nabízí velmi jednoduchý kalendář, kde u každého dne můžete vložit tři poznámky (každá po čtyřiceti znacích), ale bez konkrétního časového údaje a upozornění. Telefon nabízí i pět budíků, ale telefon se neumí z vypnutého stavu probudit. (Alespoň v tom Motorola není sama.) Místo psané poznámky nabízí telefon poznámky hlasové. Jejich počet záleží jen na kapacitě sdílené paměti telefonu, každá poznámka je ale omezena na deset sekund, takže musíte mluvit velmi rychle. Zajímavostí je pak možnost odeslat hlasovou poznámku pomocí MMS zprávy. Povedená je kalkulačka, na displeji se zobrazí klávesnice a k ní přiřazené funkce. Ovládání je tak velmi jednoduché. Poslední „manažerskou“ funkcí je světový čas.

Sharp GX13 a dvě véčka bez fotoaparátu. Vlevo od Sharpu je Samsung S100, vpravo Motorola T720i.

Hry najdete v telefonu tři, další je možné dohrát jako Java aplikace. Nabídka je pro tento telefon poměrně chudá, pár jich najdete přímo u Eurotelu za zhruba 30 Kč za každou. Nahrání do přístroje je možné jen přes wap, jak již bylo uvedeno výše, telefon nelze s počítačem synchronizovat. Vedle her můžete nahrávat i jiné aplikace, opět na webu Eurotelu si můžete prohlédnout aplikaci biorytmy a valentýnovskou se zjišťováním, zda si sedíte, či nesedíte se svým partnerem. Pokud za nové hry nechcete utrácet, budete si muset vystačit s těmi, který telefon sám nabízí. Jsou povedené, v první střílíte penalty (fotbal), ve druhé rozbíjíte míčkem zeď, ačkoliv se hra jmenuje Lovec sad. Třetí hra je simulace známé zábavy z heren. V „airhockey“ posíláte žeton směrem na soupeře po kovové ploše. Žeton je v reálu nadnášen vzduchem, v telefonu nikoliv, ale hrát tuto hru chvíli vydržíte.

Uložené obrázky, Java aplikace a melodie najdete v samostatné složce nazvané „Můj telefon“. V této složce najdete i vzorové zprávy a zjistíte, kolik volné paměti vám ještě zbývá. Paměť je sdílená a její celkovou kapacitu neznáme, v případě ukládání jen obrázků se do telefonu vejde zhruba 100 fotografií.

Tři otevřená véčka vedle sebe. Sharp je největší, ale má nejlepší displej. Samsung S100 se může pochlubit nejlépe čitelným displejem bez podsvícení. Displej Motoroly T720i podporuje jen 4 096 barev, oba konkurenti nabízí 65 000 barev.

Stojí za to?

Sharp GX13 je atraktivní telefon s integrovaným fotoaparátem, kterých je na našem trhu zatím jako šafránu. V této chvíli je mu soupeřem jen Nokia 7650 a Sony Ericsson P800. Oba však patří do poněkud jiné kategorie a nabízejí širší paletu funkcí. Sharp je naopak menší a lehčí, což by mnoha zákazníkům mohlo vyhovovat. Zanedlouho mu budou dělat konkurenci stejně koncipované telefony Panasonic GD87 a Samsung V200. Oba ale asi budou o málo dražší než zhruba 17 000 Kč (včetně DPH), kolik stojí Sharp u Eurotelu jako nedotovaný. Pokud se chcete tomuto operátorovi upsat, bude vás Sharp stát zhruba polovinu. Na inzerát pak lze sehnat verzi GX10 ze zahraničí za zhruba 12 až 14 tisíc korun, ale bez záruky a českého menu.

Hlavní vábničkou Sharpu je integrovaný fotoaparát. Ten funguje bez problémů, a pokud toužíte po odesílání MMS zpráv, je GX13 ideální řešení v kompaktním balení. Chcete-li dobře vybavený telefon s manažerskými funkcemi, poohlédněte se jinde. Sharp s počítačem nelze synchronizovat, a to by mnohým zákazníkům mohlo chybět. Podle nás je GX13 ideálním řešením pro zákazníky toužící po multimediálním telefonu, kteří ale nechtějí používat přídavný fotoaparát. Bohužel, s touto konkurencí se Sharp nemůže měřit cenou, která je přece jen vyšší. Smůlu pak budou mít i majitelé SIM karet jiných operátorů, než je Eurotel.