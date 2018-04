Sharp GX13 (10) - fotogalerie displeje

Sharp se svými telefony s fotoaparátem začíná výrazně prosazovat v celé Evropě. Jedním z modelů je klasicky koncipovaný telefon Sharp GX1, který se úspěšně prodává ve Velké Británii, a druhým je véčko GX10, které je velkým hitem jako dotovaný telefon u společnosti Vodafone, která působí hned v několika evropských zemích. U nás tento model začal před nedávnem nabízet Eurotel, telefon má v tomto případě označení GX13.

V první části článku jste si mohli přečíst, co všechno nový Sharp umí, a na fotografiích jste jej mohli porovnat i s přímým konkurentem Panasonikem GD87, nebo s dvojící véček Samsung S100 a Motorola T720i. Pokud vás ale nový Sharp GX13 zaujal více, máme tu pro vás fotogalerii s obrázky jeho displeje. Verzi GX-10 jsme vám představili již na podzim loňského roku v tomto článku. Telefony se od sebe liší jen logem operátora a v případě verze GX10 nemá telefon české menu a podporu českého slovníku T9. Jinak jsou oba telefony identické, což můžete posoudit i z fotografií v první části článku.

Sharp GX13 je véčko se dvěma displeji. Ten horní, na vrchu zavřeného telefonu, je jen monochromatický a umí zobrazit dva řádky textu. Jeho podsvícení je jasně bílé a i pro tento "pomocný" displej můžete v menu přístroje nastavit několik parametrů nebo jej třeba můžete úplně vypnout. Mnohem zajímavější je ale druhý - hlavní displej. Ten se skrývá uvnitř telefonu a má rozlišení 120 x 160 obrazových bodů. Kvalita displeje je nadprůměrná, jedná se o aktivní (TFT) displej se schopností zobrazit až 65 000 barev. Soupeřem mu v této chvíli může být jen displej Panasoniku GD87 a TFT displeje Samsungů T100 a T400. Právě spolu s těmito telefony se jedná o nejlepší současný barevný displej u GSM telefonů. Evropští soupeři výrazně zaostávají, a to ani nemluvíme o displejích Sony Ericssonu T68i, Philipsu Fisio 820 nebo třeba nového Siemensu S55. Pojďte se tedy podívat, jak displej vypadá a co všechno umí zobrazit.

Menu modelu GX10 má jiné barevné schéma a jiné obrázky u hlavních položek menu. Na fotografiích je jak menu modelu GX10, tak modelu GX13.

Začít můžeme u her, které v případě Sharpu jsou v Javě a přímo od výrobce najdete v telefonu tři. Na prvním obrázku je velmi originální simulace populární hry ze zábavních center, která se jmenuje "Air Hockey". Pravidla jsou jednoduchá, máte k dispozici jednu pálku, jejíž pomocí musíte usměrnit kotouček do soupeřovy brány. Ten je pak nadnášen vzduchovým polštářem, takže létá velmi rychle. Druhá hra je klasické rozbíjení zdi míčkem. Poslední hra je simulace fotbalu. Další hry si pak samozřejmě můžete do telefonu nahrát.

Když dostanete tento telefon poprvé do ruky, asi nejdříve vyzkoušíte fotoaparát. Ten je na přední straně telefonu, takže hlavní displej slouží jako hledáček. Fotoaparát má i zoom, což je patrné při porovnání první a druhé fotografie. Menu fotoaparátu je jako první, takže pro snímání stačí jen dvakrát zmáčknout potvrzovací klávesu. Fotoaparát má i několik nadstandardních funkcí a volit můžete i velikost samotných fotografií.

V další sadě fotografií je pět pohledů na jednotlivé položky hlavního menu telefonu. To je rozdělené velmi intuitivně, takže ani na poprvé nebudete zbytečně bloudit.

Na dalších třech fotografiích je menu Java aplikací. Rozdělení uložených souborů je velmi přehledné, což sami můžete posoudit z první fotografie. Telefon i graficky znázorní, kolik volného místa v paměti zbývá, a to pro jednotlivé aplikace.

Další sada obrázků ukazuje předinstalované obrázky v telefonu, které můžete použít jako tapety displeje. Není jich moc, výrobce předpokládá, že si nahrajete vlastní či si je spíše sami vyfotografujete.

Jak takový obrázek vypadá na displeji v pohotovostním režimu? To můžete posoudit z dalších dvou fotogragfií. Možnosti nastavení parametrů hlavního displeje znázorňují další tři obrázky.

V další sadě obrázků jsou nejdříve tři pohledy na hlouběji zanořená menu přístroje, která rolují vertikálně. Následuje pohled na detailní kalendář a na kalkulačku.

Pro hudební nadšence připravil Sharp lahůdku v podobě polyfonního skladatele melodií. Vybrat si můžete mezi osmi- a šestnáctihlasou polyfonií a možnosti editace konkrétní skladby si pak v ničem nezadají s programy na počítači, čehož důkazem jsou další fotografie.

Skladatel opravdu stojí za to, proto jsme zvěčnili ještě několik obrázků na toto téma. Pokud se necítíte na skládání polyfonních skladeb, můžete si složit i jednohlasé zvonění. Nabídka je opravdu neuvěřitelně pestrá.

U Sharpu GX-10 si můžete nastavit i parametry druhého displeje na vrchu telefonu. Tento displej lze i úplně vypnout. Telefon dále nabízí několik skupin volajících, které lze kombinovat s vyzváněcími profily. Při hovoru se na displeji může zobrazit jedna ze dvou animací, jak ukazují poslední dvě fotografie.

V poslední sadě obrázků je pohled na některé položky menu zpráv. SMS zpráva může mít až 1 024 znaků, MMS zpráva pak přesně polovinu, ale samozřejmě do ní můžete vložit i obrázky či čerstvě zhotovené fotografie.

Menu verze GX13, kterou nabízí Eurotel, má jiné barevné provedení; místo červené barvy - charakteristické pro operátora Vodafone, je světle modré, ve firemních barvách Eurotelu. Liší se ještě ikony v hlavním menu telefonu a několik drobných položek například v menu zpráv.

Na prvních dvou fotografiích je pohled na funkci fotoaparátu, v prvním případě se zoomem, v druhém bez. Zoom je aktivní jen u střední a malé velikosti fotografie. Na třetím obrázku je nepopulární blízkovýchodní politik vyfotografovaný z televize. Na displeji takováto fotka nevypadá nejhůře, pokud si ji ale pošlete do počítače, zjistíte, že je velmi nekvalitní.

Menu české verze nabízené Eurotelem není tak výrazné, jako to, které nabízí Vodafone pod označením GX10. Bohužel, na rozdíl od jiných telefonů s barevným displejem, Sharp nenabízí možnost změny barevného schématu. V telefonu jsou jen tři přednastavené obrázky, které lze použít jako tapety displeje (zde jsou vyobrazeny dva z nich). Profily mají samostatné menu a lze je jednoduše editovat. Telefonní seznam pojme 500 záznamů (celkový počet); ke každému jménu lze přiřadit až tři čísla a další údaje.

Velký displej je samozřejmě velmi pohodlný jak pro práci s SMS zprávami, tak třeba pro wap. Do menu wapového prohlížeče se ale dostanete až po připojení. Při psaní a čtení SMS zpráv je k dispozici osm řádek a text je stále velmi dobře čitelný.

Pohled na vnější displej telefonu, který je pouze monochromatický a dokáže zobrazit dva řádky. Podsvícení je jasně bílé a i u tohoto displeje lze nastavit kontrast, popřípadě jej úplně vypnout.

První část článku o Sharpu GX13 najdete zde.