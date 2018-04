Sharp GX-15 - konkurence pro SE T630 (první informace)

Japonský Sharp připravuje nový model, který by měl konkurovat multimediálním telefonů jako je Sony Ericsson T630 nebo Sagem my X-7. Po nepříliš úspěšném modelu GX-1, který byl nabízen zejména ve Velké Británii, je to další pokus Sharpu na trhu klasicky koncipovaných telefonů. Zatím byly jeho doménou pouze telefony rozvírací koncepce, tedy véčka.

Sharp GX-15 zaujme kompaktními rozměry (105 x 45 x 17 milimetrů), které jsou jen o málo větší, než u populárního Sony Ericssonu T630. Hmotnost telefonu je 95 gramů. Nový Sharp je vybaven aktivním (TFT) displejem s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit až 65 536 barev. Ve výbavě telefonu nechybí integrovaný fotoaparát s možností pořízení videozáznamů. Fotoaparát nabízí maximální rozlišení VGA (480 x 640 obrazových bodů - telefon pořizuje fotografie na výšku). Fotografie je možné pořizovat v dalších rozlišeních - 240 x 320 a 120 x 160 obrazových bodů. Fotoaparát vybavený CMOS senzorem dále nabízí čtyřnásobné digitální přiblížení, možnost pořízení snímku ve dvou kvalitách a nastavení jasu v pěti krocích. Nechybí samospoušť a možnost pořízení čtyř snímků v rychlém sledu za sebou. Pro úpravu pořízených snímku je v telefonu editor. Videa ve formátu 3GP je možné pořizovat se zvukovým doprovodem.

Telefonní seznam nového Sharpu má kapacitu 640 kontaktů, ke každému s možností přiřadit kompletní informace, vlastní vyzvánění a obrázek nebo pořízenou fotografii. Sharp GX-15 podporuje SMS zprávy až do délky 1024 znaků a nechybí podpora multimediálních zpráv s možností vložení videa. Další výbavu obstarává kalendář s organizérem, budík s opakováním, kalkulačka, konvertor, hlasový záznamník (60 sekund), hry (Java 2.0) a pro výrobce tradičně bohatě dimenzovaný skladatel vlastních melodií. Telefon nabízí dvaatřicetihlasé polyfonní vyzvánění.

Sharp GX-15 je triband (900, 1800, 1900 MHz) a nabízí datovou podporu GPRS třídy 10. Nechybí Wap 2.0. Připojení a synchronizace MS Outlook je možná pomocí Bluetooth, infraportu nebo USB datového kabelu. Telefon je vybaven Li-Ion baterií s kapacitou 780 mAh.

Jelikož je telefon určen pro operátora Vodafone, je jeho menu vyvedené v jeho stylu s odkazy na službu Vodafone Live! Bude však zajímavé, zda-li se nový Sharp objeví také v "nebrandované" verzi ve volném prodeji. Uspět by mohl i ve volném prodeji.