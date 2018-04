Tak krásný smartphone jsme už dlouho neviděli. „Nemá“ rámeček displeje

Sharp dřív dělal docela dost telefonů, některé se dokonce prodávaly v Česku. Nedávno jsme si to připomněli při uklízení redakce, kdy jsme našli historické véčko Sharpu GX29 pro Vodafone z roku 2006. Jenže to je už hodně dávno a v posledních letech jsme vyjma japonských modelů na veletrzích nemohli žádný sharp vyzkoušet, prostě nebyl.

Na veletrhu CES Sharp vystavoval a na stánku měl jediný model Aquos Crystal, který v USA už pár měsíců prodává. Není to žádný top model, telefon mají v každém elektru v předplacených sadách za 149 dolarů, tedy bez úvazku v přepočtu asi za 3 400 korun. Na obrázku krabice nás moc nezaujal, o to více jsme byli překvapení, když jsme ho vyzkoušeli na výstavišti.

Především na to, že to je smartphone s pětipalcovým displejem, je neuvěřitelně kompaktní, je velký jako smartphony se 4,5palcovým displejem (Sharp tvrdí, že je to nejmenší pětipalcový smartphone a není důvod tomu nevěřit).

Na první pohled není telefon moc nápadný, je potřeba rozsvítit displej. Nejdřív jsme na Crystal koukali a říkali si, že tady je něco divného. Ano, on opticky nemá ze tří stran okolo displeje rámečky: z boků i ze shora. Naopak dole pod displejem je poměrně velká plocha bez tlačítek či jiného využití.

To, že sharp nemá rámečky okolo displeje, což je něco, co by konkurence ráda měla, ale nedaří se jí to vyrobit, je finta. Aquos Crystal rámečky má, jenže končí hluboko na bocích přístroje a dále pokračuje krycí sklo zasahující do boků. Díky tomu to vypadá, že displej končí až na bocích telefonu.

Vypadá to skvěle, navíc se přidává dojem, jako by displej byl úplně zarovnaný s horní plochou přístroje, prostě bez mezery mezi ním a krycím sklem. Toho jsme si všimli jako úplně prvního.

Na levný mobil docela dost technických zajímavostí, ale to zdaleka není vše. Když se na telefon podíváte a zjistíte, že displej končí až na horní hraně, tak kde je reproduktor a přední kamera? Kamera se přestěhovala dolů na plochu pod displej, což není příliš praktické, selfiemaniaci z toho asi nadšení nebudou.

A reproduktor tam fakticky není, zvuk telefon reprodukuje vibracemi přes displej. To není nová technika, japonští výrobci s tím experimentují dlouho, teď se to dostalo do praxe. Nezkoušeli jsme to, nebyla příležitost, ale podle recenzí v amerických magazínech to není moc dobré. Zvuk je tichý a je lepší zapnout hands-free s reproduktorem na zadní straně telefonu.

Výbava telefonu je solidní, a to především v kontextu cenové kategorie, do níž patří. Displej je HD (720 x 1 280 pixelů), zadní kamera má osmimegapixelové rozlišení, procesor Snapdragon má čtyři jádra na frekvenci 1,2 GHz. Operační paměť má kapacitu 1,5 GB, uživatelská 8 GB. Telefon má slot na paměťové karty. Operačním systémem je téměř čistý Android 4.4, upgrade na 5.0 není v této chvíli potvrzený.

Američtí recenzenti obdivují konstrukci telefonu, kritizují reprodukci a celkově hodnotí telefon nadprůměrně na svou třídu. Nám se tak líbil, že bychom si ho koupili. Nikoliv za 149 dolarů, to je sice nedotovaná cena, ale telefon je blokovaný. Neblokovaný vyjde na 250 dolarů. Jenže v Česku bychom si z něj nezavolali, je to CDMA přístroj. Sice podporuje LTE i na českých frekvencích, ale volat by z něj nešlo. Škoda.