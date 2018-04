Elegán roku nemá skoro žádný rámeček. Aquos Crystal vypadá skvěle

Sharp v Japonsku a ve Spojených státech představil novinku Aquos Crystal, kterou lze označit za jeden z nejhezčích smartphonů poslední doby.

Výbava telefonu není nijak zázračná, ale v prosinci se v Japonsku začne prodávat vylepšená verze s 5,5palcovým displejem a lepšími parametry. Základní provedení se v Japonsku začne prodávat už v srpnu, ve Spojených státech potom v dohledné době.

Design je jednoznačnou předností nového Sharpu. Displej je umístěn od kraje ke kraji. Rámeček je tak minimální, že by se mohlo zdát nepohodlné displej ovládat. Ovšem Sharp použil trik. Displej má sklíčko, které funguje jako lupa. Takže viditelná plocha displeje je ve skutečnosti větší než samotný displej.

Rozměry nového Sharpu Aquos Crystal jsou díky minimálnímu rámečku na smartphone s pětipalcovým displejem tak akorát. Na výšku má 131 milimetrů, na šířku 67 milimetrů a tloušťka je 10 milimetrů. Pro porovnání rozměry Samsungu Galaxy S5 s 5,1palcovým displejem jsou 142 × 72,5 × 8,1 milimetru. Hmotnost nového Sharpu je 141 gramů.

Displej typu S-CG Silicon je sice pětipalcový, ale má rozlišení jen 1 280 × 720 obrazových bodů. Full HD displej dostane až vylepšený model Aquos Crystal X. Fotoaparát s bleskem je osmimegapixelový a podporuje technologii HDR. K dispozici je panoramatický mód nebo možnost sekvenčního fotografování.

Přední snímač má rozlišení 1,2 megapixelu. Videa lze pořizovat hlavním fotoaparátem ve Full HD rozlišení, přední snímač zvládá nahrávat HD videa. V obou případech v kvalitě 30 snímků za sekundu.

Smartphone je vybaven téměř čistým Androidem 4.4.2 KitKat, výrobce provedl pouze několik úprav. Šikovnou funkcí je Clip Now, tedy možnost pořízení screenshotu přejetím prstu přes horní část displeje. Telefon potom pro screenshot vygeneruje URL, a lze ho tak snadno sdílet. Smartphone je také vybaven editorem kancelářských dokumentů Officesuite a asistentkou Speaktoit.

Že jde v případě nového Sharpu především o styl, dokazuje nepříliš výkonný čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 400 s taktem 1,2 GHz. Kapacita paměti RAM je 1,5 GB a uživatelská vestavěná paměť je 8 GB. Tu lze zvětšit až o 128 GB pomocí paměťových karet.

Pro co nejkvalitnější poslech je nový Sharp vybaven několika technologiemi od výrobce hi-fi přístrojů Harman/Kardon. Technologie LiveStage napomáhá kvalitnímu poslechu přes sluchátka, technologie Clari-Fi potom upravuje komprimovaný digitální zvuk do co nejpřirozenější podoby.

Americká verze nového Sharpu podporuje sítě čtvrté generace LTE a sítě CDMA, Připojení k internetu přes wi-fi podporuje specifikace 802.11 b/g/n. Bluetooth je ve verzi 4.0 LE a microUSB ve verzi 2.0. Baterie má kapacitu 2 040 mAh.