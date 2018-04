Sharp 902 živě - multimediální klenot v koruně Vodafone

Vodafone se společností Sharp spolupracuje dlouhodobě. Mnoho modelů, které Sharp pro evropský trh připravil, se nejdříve prodává právě u Vodafone a až pak se v mírně upravených verzích dostane i k dalším operátorům, třeba k tuzemskému Eurotelu. Sharp všeobecně raději obchoduje s operátory, speciální modely má i pro T-Mobile.

Sharp 902 je momentálně nejlepší model výrobce. Je to telefon schopný pracovat jak v sítích GSM, tak v sítích třetí generace. Nejlepším modelem jen pro sítě GSM je u Vodafone Sharp GX30i, ještě o něco lepší je pak model Sharp TM200, který se pro změnu prodává jen u T-Mobile. Vodafone považuje Sharp 902 za svou vlajkovou loď a používá v mnoha reklamách.

Novinka Sharpu není žádný drobeček. Jeho rozměry jsou 102 x 50 x 26 mm, ale především je hodně těžký – 149 gramů je dnes hodnota vysoká i na chytré mobily a tím ani tento Sharp není. Nemá žádný operační systém, je to multimediální mobil. Kdo Sharpu větší rozměry a vysokou hmotnost odpustí, bude odměněn velmi bohatou výbavou.

Telefon má dvoumegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a také dvojnásobný optický zoom. Ten zatím žádný jiný mobil prodávaný v Evropě nemá. Optický zoom je doplněn zoomem digitálním, který je dvacetinásobný. K dispozici je i několik efektů, možnost nahrávat neomezeně dlouhé videozáznamy a pomocné světlo.

Displeje má sice telefon dva, ten vnější je však pouze symbolický. Je monochromatický zobrazí jen jednu řádku: informuje o čase, síle signálu a stavu baterie. Hlavní displej je naopak obrovský, jeho úhlopříčka je přes pět centimetrů a jeho rozlišení je 240 x 320 obrazových bodů. Displej je samozřejmě aktivní a umí zobrazit 262 000 barev. Hlavní displej lze použít i jako hlavní – je totiž otočný.

Telefon tak může vypadat jako běžný digitální fotoaparát, což byl i záměr výrobce. Konstrukce telefonu je pevná, kloub otočné horní části nemá žádnou vůli – horní část drží ve všech polohách. Pochválit můžeme celkové zpracování které je perfektní i kvalitní materiály, z kterých je telefon vyroben.

Design celého přístroje je poněkud těžkopádný, na zadní straně jsou jen mřížky dvou stereofonních reproduktorů. Sharp na letošním CeBITu vystavoval jak „civilní“ verzi přístroje, která je vyvedená ve stříbrné barvě, tak speciální rudou verzi Ferrari. Vodafone je sponzorem této italské stáje Formule 1 a do jejích barev oblékl i některé další modely.

Sharp 902 podporuje paměťové karty miniSD, lze jej použít jako MP3 přehrávač a to včetně hlasité stereofonní reprodukce. Bohatá je i jeho další výbava. Za to vše je ale nutné pořádně zaplatit. Telefon Vodafone nabízí jen jako dotovaný a podle výše závazku se jeho cena v přepočtu pohybuje v rozmezí 5 000 až 15 000 Kč. Patří tak k nejdražším telefonům, co Vodafone nabízí.