Sháníte levné PDA (2)?

Pane Klásku, jste znám jako dlouholetý odborník na PDA počítače, propagátor Palm Pilotů v České republice, autor úspěšné knihy o Palmech a nyní jako zavedený byznysmen s mobilní technikou.

Vím, že PDA Planet provozuje také bazar starších modelů. Mohl byste poradit našim čtenářům - na co si při nákupu PDA v bazaru mají dát pozor?

V první řadě doporučuji nakupovat u odborníků, kteří PDA dostatečně otestují, při prodej jsou schopni k němu říci maximální množství informací a zařízení jsou schopni předvést. Už jsme se setkali s tím, že úplně nový Palm fungoval skvěle, ale při testech infračerveného portu vykazoval problémy. V běžném bazaru mezi koberci, audio přehrávači nebo koly asi těžko prakticky otestujete Infračervený port Palmu.

U PDA je nedůležitější displej, pokud tedy uživatel používal od začátku na Palmu fólii, je to jenom dobře a dává to alespoň částečnou záruku nepoškození displeje. U PDA s klávesnicí je pak také kritickou součástkou klávesnička a je dobré ji otestovat, zda pracuje tak, jak má. Podle opotřebování popisků kláves je pak možné alespoň částečně odhadnout využití tohoto zařízení.

Také musíte mít možnost si Palm nebo PDA důkladně prohlédnout. Při nákupu na inzerát to není vždy možné a mnohdy se tomu musí věnovat čas a jet i mimo místo trvalého bydliště. Pokud se kupuje z bazaru renomované firmy například formou dobírky, je přeci jenom větší jistota.

Uživatel, který má zájem koupit starší PDA, by měl věnovat pozornost případnému poškození, porušení záručních pečetí, případně ohnutým kontaktům. Malé vrypy na krajích nebo stržené šroubky napovídají o neodborném zacházení. U Palmu V je dobré se podívat na lepené spoje. Už jsme měli spekulanty, kteří nabízeli PDA do bazaru s tím, že je pouze nefunkční IrDA, ale při bližším zkoumání jsme zjistili, že Palm už byl otevřen násilím a ne příliš šetrně slepen zpět. Takovýto Palm samozřejmě do bazaru vůbec nevezmeme.

Co nákup příslušenství?

Uživatelé by si měli uvědomit, že ačkoliv mají možnost koupit laciný Palm bez ničeho, musí počítat s nákupem dalšího příslušenství, takže je lepší to koupit v bazaru, kde lze koupit i to příslušenství, ušetří se tím návštěva dalšího obchodu. Párkrát se nám nabízel do bazaru samotný Palm bez ničeho. Na jedné straně to může být zajímavá koupě pro toho, komu Palm ukradli nebo ho ztratil, na straně druhé je však velká pravděpodobnost, že nebyl legálně nabyt. Samotné PDA bez ničeho dalšího samozřejmě do bazaru nebereme. Každý takový Palm ještě protáhneme naší databází, a tak máme někdy možnost zjistit původního vlastníka, který ho do bazaru třeba sám dal nebo komu byl odcizen.

Jak je to s nabízeným softwarem ve starším Palmu?

Co se týče softwaru, tak pokud ho v bazaru nabídneme, pak jako krabicové verze a to převážně k Psionům, protože pro Palmy se standardně krabicový software neprodává. My software pro Palm v bazaru neprodáváme. Je totiž licencován na konkrétní jméno klienta (ať už s vazbou na HotSync name nebo bez ní), což se příčí Agreementu dodavatele o prodeji další osobě.

Jak je to se záručními podmínkami?

Vždy je dobré, pokud se ke zboží vztahuje ještě nějaká záruka. Záleží však na tom, zda ten, kdo zboží do bazaru dá, záruku nabídne. Záruka je většinou ve formě dokladu s vyznačením délky záruky. Jinak je zboží bez záruky a tomu také odpovídá i cena. Musím s potěšením říci, se nám ani jedno zboží prodané z bazaru nevrátilo (nebo si majitel nestěžoval).

U některých modelů PDA jako například Psion Revo je záruka na vlastní PDA 1 rok, ale od určité doby na baterii 1/2 roku. Revo, které je starší než 1/2 roku, pak stojí případná oprava baterií cca 600 Kč bez DPH.

Jaké postavení má bazar v PDA Planet?

Bazar je spíše jen doplňkem, který umožňuje našim klientům prodat své starší kousky a pořídit si nové. Pokud se v bazaru objeví některé zajímavé kousky, bereme PDA do bazaru také od lidí, kteří nejsou našimi klienty. Zboží bereme výhradně na komisní prodej, výkupy ani protiúčty neprovádíme, protože výkupní cena je pak výrazně nižší a ve většině případů je tato transakce pro uživatele nevýhodná.

Díky za rozhovor

Náš ostře sledovaný seriál o nákupu levných modelů se v dalším pokračování zaměří na nové modely a výprodeje v low-endové kategorii.