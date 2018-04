Shadow Plan - rozhovor s tvůrcem, tipy a triky

Dobrý den Jeffe, proč bychom si měli koupit váš Shadow Plan? Jaké jsou jeho silné stránky? A má nějaké slabiny?

Sílu Shadow Planu spatřuji v tom, že je velmi výkonný a mocný ve svých funkcích, ale je relativně snadný na ovládání. Myslím, že je to excelentní program na poznámky, organizer a správce úkolů - to vše umí uspořádat do velmi komplexní struktury, až se budete divit, co váš handheld dovede. Můžete si v něm zaznamenávat denní povinnosti, vést sbírku DVD, evidovat práci pro zaměstnavatele - je prostě řada věcí, které můžete s programem snadno dělat.

Shadow Plan je dobře provázaný s ostatními částmi vašeho handheldu. Třeba pracujete-li na projektu, máte tucty položek k vyřízení, kontakty pro práci s nimi a třeba i několik diářových položek. Těžko se vám ale jinak dávají dohromady. Se Shadow Planem můžete celý projekt řídit v Shadow a příslušné položky prostě prolinkovat do DateBooku, či ToDo. Můžete si prolinkovat položky s kontakty, či poznámkami. A protože jste ve Shadow, položky můžete hierarchicky seskupovat i třídit, filtrovat a řadit co hrdlo ráčí. Můžete vytvářet svoje filtry i pohledy na data jako jakési reporty, které se mění, když vy jednoduše změníte kritéria.

Držíme navíc cenu nízko a nasloucháme pozorně našim zákazníkům. Máme velmi aktivní konference a doporučení uživatelů často zapracováváme do nových verzí. Toho si naši klienti velmi cení.

A jak jsou vaše další plány s touto aplikací? A co jiné programy?

Shadow Plan se stále vyvíjí, je to náš hlavní produkt a existuje dlouhý seznam věcí, které bychom do něj ještě chtěli implementovat. Evidujeme taky stovky požadavků uživatelů. Nechceme zanedbat ani desktopový program. Rádi bychom připravili jednoduchou verzi desktopu pro Mac OCX a Unix (Linux, FreeBSD) a doufáme v další rozvoj těchto verzí. Chystáme další pluginy, reporty a webové utility pro desktopový program, to je ale běh na dlouhou trať. Je toho zkrátka hodně :-)

Máme taky program XCade, což je emulátor arkád, na kterém si můžete zahrát originální klasické arkády přímo v PDA. Byl to první emulátor pro PalmOS5 a myslím, že i v současné době jsou pro OS5 jen 2-3 emulátory. Rád bych ale taky zahájil práce na emulátoru Atari ST.

Máme ještě freewarový projekt Kronos, který umožňuje hrát klasické textové adventury stylu Infocom, stejně tak jako adventury UKs Magnetic Scrolls.

Taky nabízíme freewarovou utilitu, která umí přehrávat .wav soubory jako alarmy v PalmOS5. Nahradí vaše otravné "píp píp" pořádnými zvuky!

Chystáme i další projekty - zaměřené na osobní a firemní produktivitu - což je naše hlavní zaměření.

Prozradíte nám něco o sobě?

Bydlím v Torontě - tedy v Ontariu a v Kanadě. Mám hlavní podíl v Codejedi a vyvíjím software pro rozličné platformy už řadu let. Jako hlavně vývojář v Unixu jsem začal s handheldy pracovat už od jejich příchodu na trh. tedy včetně aplikací pro Newton od Apple, dřívější PalmOS modely a herní typy jako GamePark32, Gameboy Advance a Atari Lynx.

Mezi moje záliby patří restaurování klasického vybavení pro herní automaty a jukebooxy (ulítávám na hezkých herních místnostech v domě) a hraní si s všemožnými retro a zajímavými technickými blbůstkami.

Jaké jsou vaše oblíbené a nejvíc používané programy pro PalmOS?

Nejvíc samozřejmě používám Shadow Plan :-) Fantastickým programem pro off-line čtení a prohlížení dokumentů je pro mne Plucker. Jsem taky fanda elegantního LauncheruX a vstřícných tvůrců ZLauncheru. U diářů jsem rozpolcený a přebíhám mezi Datebk5 a Agendus. Shadow Plan umí ostatně velmi těsně spolupracovat s oběma (můžete linkovat položky, používat autoimport apod.).

Shadow prostě pečuje o většinu mých potřeb (seznamy, úkoly apod.) a Agendus, či DateBk5 mi říká, co mám dělat dnes. Když sedím v autosalónu, nebo v autobuse, čtu si články v Pluckeru. Taky si rád na svém PDA zahraji - kromě svých aplikací Kronos a XCade jsem velký fanda F1 Sprint.

Mám rád i Acid Image a Acid Solitaire, to je velmi dobrá práce. V Acid Image mám fotky celé mé rodiny.

Chtěl byste něco vzkázat čtenářům Palmare.cz?

No, s Shadow Plan 3 uvádíme nový systém pluginů jako jazykových lokalizací. Máme zatím hotový německý plugin. Nemůžeme platit lidem za překlady (trh je malý), ale kdyby někdo chtěl pomoci s překladem, přivítal bych, kdyby se mi ozval. Můžete to třeba uvést v recenzi. kdyby chtěl kdokoliv pomoci s českým překladem, bylo by to cool!

A na závěr ještě pár slíbených tipů a triků k programu :

Několik tipů a triků k Shadow Planu: