Shadow Plan (2) - jak to všechno funguje

První část recenze byla věnována objasnění principů outlinerových aplikací a práci se soubory v Shadow Plan, včetně spolupráce s desktopem.

Pracujeme s projektem

Obrazovka konkrétního projektu se člení do několika částí:

horní proužek - obsahuje název projektu (vlevo), ikony pro vyvolání schránky, filtrace, zobrazení a pop oknem pro kategorie

záhlaví položek projektu (modrý proužek - lze potlačit)

vlastní záznamy s hierarchickým uspořádáním

spodní nástrojová lišta (lze nahradit klasickými tlačítky) s ikonou pro vyhledávání

Editace položky

Vložit nový záznam můžete pomocí ikony, či volbou z menu. Můžete vložit položku jako rovnocennou k vybranému, či jako jeho dceru. Položka se vytváří v samostatném velkém okně, kde určujete její jednotlivé parametry (viz obrázek). Kromě těchto parametrů můžete další vkládat pomocí tlačítek Note (poznámka) a Link, určit barvu písma a přepnout na tučné písmo (bold).

Již vložené položky můžete později editovat v tomto okně, či v minieditoru na spodu zobrazení projektu - konkrétní způsob ovlivňujete v preferencích dle své volby.

Položky můžete přetahovat stylusem na jiná místa, včetně změny hierarchie. Klikání na určité parametry položek vyvolává další lokální menu, či se aplikace chová interaktivně (třeba odškrtne checkbox). Tak třeba kliknutí na položku ve sloupci TargetDate vyvolá lokální menu pro rychlé vložení data. Kliknutí na TAG vyvolá menu pro práci s tagy. Kliknutí na poznámku ji otevře apod. apod. Opět vás musím odkázat na výtečný manuál, není zkrátka v možnostech recenze zde vše popisovat.

Ohromné množství povelů a operací najdete v menu. Nechybí obvyklé outlinerové operace pro rychlé rozbalení všech podřízených záznaků (a naopak), nastavení třídění atd. My však nyní zaměříme pozornost na čtyři ikonky vpravo nahoře. Všechny jsou velmi důležité a zásadním způsobem zpřehledňují a usnadňují práci s programem:

Jump (Skok) je první ikonou. Usnadňuje navigaci v rozsáhlých dokumentech tím, že umožní skok na jednu z položek s nejvyšší hierarchií a umí pracovat rovněž v režimu Zoom.

Clip (Schránka)

Ikona C slouží k pohodlné práci se schránkou. Autor ji dal do samostatné ikony nejen proto, že se často používá, a přidal k ní i několik důležitých možností.

Jednou z nich je volba Set hold many, která umožňuje do schránky přidávat další a další záznamy

Filtry a Hilight (zvýraznění)

Rozdíl mezi filtrem a zvýrazněním je pouze v tom, že zatímco filtr zobrazí pouze vyfiltrované položky, zvýraznění je pouze zvýrazní a zobrazí i ty ostatní. Filtrovat (a zvýrazňovat) můžeme opravdu luxusně. První možností je výběr z bohaté sady filtrů, kde si můžeme vybrat třeba odškrtnuté(neodškrtnuté záznamy, položky s termínem dnes, tento týden, v nejbližších 6 dnech, linkované apod. apod.).

Tvůrci ale mysleli i na to, že si budete chtít vytvářet vlastní filtry. To můžete velmi snadno a dokonce s několika parametry (AND i OR). každý filtr si můžete navíc ukládat a později vyvolat už jen podle jeho názvu.

Views (zobrazení)

Ikona pro změnu pohledů na vaše záznamy v sobě neskrývá pouze možnosti přepnutí na jeden z předdefinovaných typů zobrazení (i když to samozřejmě taky).

Daleko lákavější jsou možnosti uživatelsky definovatelných pohledů (Views), které si můžete ukládat a kdykoliv vyvolat z menu Views. U zobrazení můžete definovat nejen zobrazené parametry (Sloupce), ale přiřadit jim i filtry. V hodně velkých a strukturovaných projektech možná zase přivítáte funkci ZOOM, který se soustředí jen na vámi zvolenou část projektu a vše ostatní vyřadí. V tom případě ikona signalizuje, že je funkce ZOOM aktivována.

Práce s TAGy

Tag je vedle kategorie další možností, jak můžete vaši položku někam zařadit, či jí přiřadit nějaký indikátor (tag). Typickým příkladem bude asi jméno osoby (či útvaru) odpovědné za splnění úkolu, můžete zde ale mít třeba taky místo, důležitost, oblíbenou barvu apod..

Asi největší odměnou vám pak bude možnost filtrovat vaše položky přes tyto tagy. Zobrazí se vám tak snadno a rychle úkoly vztahující se ke konkrétní osobě, podniku, místu atd.. Můžete ale položky podle tagů i třídit, seskupovat, či je jen zobrazovat na displeji. Ještě je nutno říct, že u jedné položky můžete mít tagů víc, prakticky libovolné množství.

Na správu a definici Tagů obsahuje aplikace modul Tag Manager. Pro snadnou práci s Tagy slouží zase Tag Wizard s možností rychlého filtrování Quick Filter.

Linkování

Linky jsou jednou z nejmocnějších schopností Shadow Planu. Linkovat můžete zejména s ToDo databází, kde je propojení nejtěsnější, ShadowPlan vám ale umožní i linkování s dalšími PalmOS databázemi - s diářem, kontakty i poznámkami.

Automatický import je možnost automaticky přebírat nové záznamy ve vašich ToDo Listech, či DateBooku.

Parametr ToDo Link umožňuje kliknutím na položku v příslušném sloupci prolinkovat položku v ToDo databázi. Položka je prolinkována oboustranně - změníte-li něco v ToDo,změní se i záznam v ShadowPlan.

Link Manager je zvláštní správce linků. Umí linkovat do diáře, úkolů, kontaktů i poznámek i do jiného ShadowPlan projektu. Autor slibuje v dalších verzích další možnosti linků. Podrobnosti o práci s Link Managerem si najděte v manuálu, práce je ale tak intuitivní, že to zvládnete i bez něj!

Dovětek

Neprobrali jsme opravdu všechno a řadu věcí jsme jen naznačili. Teprve při práci s programem a po prvních krůčcích s ním se naučíte celou řadu dalších věcí, zbytek najdete v manuálu a nezapomeňte si přečíst i naši případovou studii, tipy a triky a rovněž rozhovor s autorem programu!

Závěr a hodnocení

Při hodnocení takto sofistikované aplikace je třeba vzít v potaz mnoho věcí a přesto se pokusit o globální pohled. Tak tedy:

Shadow Plan je rozhodně jedním z nejlepších projektových outlinerů. Je navíc velmi univerzální a díky svým možnostem může nahradit celou řadu dalších aplikací - různých seznamů, úkolovníků apod.

Práce s ním je snadná - program má sice bohaté možnosti i mnoho modulů, začátečník se ale o ně nemusí vůbec starat, může začít hned s programem pracovat a postupně získávat další a další zkušenosti.

Pokud bychom měli opravdu něco hodně vyzvednout, byly by to bezesporu linky, tagy, filtry a views. Prakticky bezchybná je i komunikace navenek (import, export, synchronizace). Nechybí možnost dokoupení desktopového programu.

Slabiny? Spíš asi drobnosti, které si uvědomíte po srovnání s konkurenčními produkty. Položkám nemůžete přiřazovat ikony jako v Progectu a nemá Ganttovy grafy jako BrainForest a ProjectAtHand2. Když si chcete nechat zobrazit úkoly z více projektů, musíte do ToDo programu (či jeho náhrady), kde si prolinkované úkoly můžete nechat ukázat. Nebo to jde i jinak?

Nenechte si ujít ještě dokončení naší procházka po Shadow Planu v zítřejším Palmare - dočtete se o několika tipech a tricích k používání a na pár otázek nám odpoví autor aplikace Shadow Plan!