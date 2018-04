Shadow Plan (1) - trocha hierarchie nikdy neškodí

Hned na začátku si ujasněme jedno: Shadow Plan je tak komplexní a modulární produkt, že zde nemůžete očekávat vyčerpávající návod ke všem jeho schopnostem a možnostem. Výborný návod v HTML je ostatně součástí downloadu, skládá se z 8 souborů, přičemž příručka k programu samotná má 281 kB textu.

Tento text je pokusem o recenzi tohoto skvělého programu a bude ještě doplněn tipy a triky, snad i rozhovorem s autorem aplikace.

Co to je outliner

Aplikace na hierarchické uspořádání záznamů (úkolů, poznámek apod.) jsou na PDA jako doma. Obecně jsme se této kategorii programů věnovali již hodně dávno, a i když nám z recenze čas kamsi odvál obrázky, stále je platná. Shadow Plan není tedy jediným řešením a vy si u nás můžete přečíst i o konkurentech, které dnes tvoří zejména programy Bonsai, BrainForest, Progect, ListPro, Thought Manager, či se podívat po řešeních, která umějí vyjádřit myšlenky graficky.

Shadow Plan patří v této skupině mezi univerzální produkty. Umožňuje velmi variabilně pracovat s různými typy souborů - od pouhého přehledu úkolů až po sledování velmi komplexních a strukturovaných projektů.

Outliner je program, který pracuje s nějakými položkami (to může být úkol, poznámka, jméno, bod diplomové práce, myšlenka), umí je snadno třídit a hierarchicky seskupovat (včetně nadřazení). Dobrý outliner vám nabídne navíc možnost přiřazovat položkám datum, prioritu, číslovat je a exportovat je na desktop. Ještě lepší outliner vám nabídne různé pohledy na tyto položky, jejich provázání, filtrování přes několik kritérií i kategorie. Shadow Plan vám nabídne ještě mnohem víc!

Práce se soubory

Základní obrazovkou je samozřejmě přehled vašich projektů (souborů, databází) se základními operacemi s nimi. My se zde příliš nezdržíme, protože nás čekají složitější a významnější segmenty programu. Je to ale základní obrazovka, tudíž si řekněme alespoň tolik, že jednotlivé soubory můžeme kategorizovat. K dispozici je lokální menu pro editaci souborů a jejich export do poznámek/DOC. Nezapomeňte ani na vyskakovací okno s posledními otevřenými soubory (Recent) - to oceníte, když budete mít souborů opravdu hodně... Hodně funkcí najdete na základní obrazovce v menu - zejména exporty a importy.

Exporty trošku podrobněji

Málo platné - u aplikace tohoto typu je "spojení se světem" velmi důležité a nepoužíváte-li synchronizaci s PC jinak, je export/import dobrou možností, jak si vyměňovat data s PC. U exportu totiž můžete určit nejen typ souboru (poznámka, DOC), ale i jeho formát. Projekt tak můžete snadno exportovat do CSV (do spreadsheetu), či HTML.

Nastavujeme parametry projektu

Práce s projektem začíná nastavením jeho vlastností. Jsou zde na to tři obrazovky, vypadají strašně složitě. Nebojte se - stačí zde napsat název souboru a určit jeho typ, vše můžete editovat i později. První ouško obsahuje základní parametry souboru: jméno, typ, kategorii a několik voleb určujících vzhled a způsob práce. Důležitý je typ souboru, který určuje, jaké položky bude váš projekt/soubor obsahovat. Vybírat můžete z několika připravených typů, či si zvolit CUSTOM a vše nastavit sami:

checklist - obsahuje jen název položky a checkbox. Je ideální třeba na nákupní seznamy, balící list apod.

- obsahuje jen název položky a checkbox. Je ideální třeba na nákupní seznamy, balící list apod. note - to je vlastně takový klasický outliner pro shromažďování poznámek a jejich hierarchické třídění (třeba na poradě apod.). Obsahuje jen název položky a link

- to je vlastně takový klasický outliner pro shromažďování poznámek a jejich hierarchické třídění (třeba na poradě apod.). Obsahuje jen název položky a link tasklist - zobrazení je vhodné pro řízení a organizaci projektů. Je zde možné sledovat % plnění dílčích úkolů, odškrtávat ty hotové, přiřazovat úkolům prioritu.

- zobrazení je vhodné pro řízení a organizaci projektů. Je zde možné sledovat % plnění dílčích úkolů, odškrtávat ty hotové, přiřazovat úkolům prioritu. flat - zobrazení, které poskytne přehledný pohled na položky, bez hierarchického třídění. Je ideální jako dočasné zobrazení z menu Views (to probereme dál)

- zobrazení, které poskytne přehledný pohled na položky, bez hierarchického třídění. Je ideální jako dočasné zobrazení z menu Views (to probereme dál) worksheet - zde je možné přiřazovat úkoly třeba jednotlivým účastníkům projektu (Tag) a sledovat, kolik dní zbývá do termínů.

- zde je možné přiřazovat úkoly třeba jednotlivým účastníkům projektu (Tag) a sledovat, kolik dní zbývá do termínů. custom - zobrazení vám umožní nastavit si vlastní parametry zcela libovolně

Další záložkou je Auto - zde můžete určit způsob číslování hierarchii (tři úrovně odlišně) a linkování s interní ToDo databází. Poslední volby najdete v Options, kde můžete definovat zalamování textu v položkách, potlačit posuvnou lištu atd.

Na závěr k parametrům souboru několik důležitých věcí:

Ještě jednou zdůrazňuji, že cokoliv můžete následně vždy upravit, změnit.

Jestli pracujete s nějakým zobrazením, neznamená to, že jsou ignorovány jiné položky. Můžete určovat vše a po změně typu zobrazení se vám vše zobrazí korektně.

I když používáte určitý typ zobrazení, můžete kdykoliv rychle přepnout ve views do jiného a pak se vrátit zpět.

V této recenzi budeme (aby se to nepletlo) označovat parametry databáze její název, datum plnění, link apod. - sloupce v našich souborech. Naproti tomu položkou budeme mínit konkrétní záznam - jinak též řádek v projektu!

Preference programu

Než přejdeme přímo do okna projektu, probereme si ještě další možnosti nastavení aplikace. Najdete je v menu ve volbě Tools - Preferences.

Nastavení je mnoho a pro bližší vysvětlení nalistujte manuál:

General - v tomto oušku si můžete nastavit vzhled spodní lišty, automatické řazení po změnách, opačnou prioritu, nastavené hodnoty pro nové soubory i položky a způsob vyvolání minieditoru (ten probereme u detailu položky)

- v tomto oušku si můžete nastavit vzhled spodní lišty, automatické řazení po změnách, opačnou prioritu, nastavené hodnoty pro nové soubory i položky a způsob vyvolání minieditoru (ten probereme u detailu položky) Display - tato nastavení definují vzhled vašich projektů: třeba čtvereček/kolečko jako checkbox, přeškrtnutí hotových položek, styly pro odsazení a mnoho dalších

- tato nastavení definují vzhled vašich projektů: třeba čtvereček/kolečko jako checkbox, přeškrtnutí hotových položek, styly pro odsazení a mnoho dalších Theme - nastavení barevných schémat. Můžete určit liché a sudé položky a rovněž vybraný záznam - vždy barvu písma a pozadí. Pokud ale máte na úrovni záznamu zvolenou jinou barvu, zobrazí se tato.

Link - parametry linkování záznamů v projektu s ToDo databází. Linkování bude probráno později.

- parametry linkování záznamů v projektu s ToDo databází. Linkování bude probráno později. Apps - zde určíte, které aplikace se vám otevřou při skoku z prolinkované položky na jednu ze základních databází PalmOS (diář, úkoly, kontakty, poznámky).

- zde určíte, které aplikace se vám otevřou při skoku z prolinkované položky na jednu ze základních databází PalmOS (diář, úkoly, kontakty, poznámky). Highres - záložka je určená majitelům handheldů s HiRes a můžete zde zvolit drobné HiRes písmo, či nastavit font s FontBucketu firmy HandsHigh.

K preferencím ještě rovněž pár poznámek:

Nemažte hned Shadow Plan, když se vám jeví vše příliš složité. Ve valné většině nemusíte měnit vůbec nic. Důležité je nastavit si aplikace v záložce APPS (až se naučíte linkovat), aktivovat případně HiRes, upravit si barevné schéma. Vše se můžete učit postupně, až budete odhalovat skryté taje aplikace.

Za pomocí přiložené aplikace ShadowLink můžete linkovat záznamy i nazpět (z diáře apod. do ShadowPlanu) a funguje to i na PalmOS5 handheldech

Shadow Plan a desktop

Protože se budeme v pokračování recenze věnovat už zejména práci s konkrétním projektem a jeho položkami, probereme si ještě dnes možnosti propojení Shadow Planu s vaším desktopem. To je samozřejmě velmi důležité, protože výstupy z vašich projektů budete zřejmě s někým sdílet, budete chtít evidovat a tisknout výsledky, seznamy, úkoly apod.

Export/Import

První možnost jsme probrali u práce se soubory. Export a Import je jednou z možností, jak bez jakékoliv jiné synchronizace dostat z a do Shadow Planu potřebná data. Přes Memo/DOC si můžete nechat exportovat projekt jako CSV, či HTML soubor.

Desktopová aplikace

Code Jedi nabízí ke svému programu rovněž desktopový program. Ten může plnohodnotně fungovat jako outliner (můžete pracovat pouze s ním), či v něm můžete pracovat se soubory z handheldu. Soubory z PDA a PC se vzájemně synchronizují.

Jeho popis je už zase jiná kapitola.

Program můžete zakoupit výhodně jako balíček s Shadow Planem pro PDA, či jej dokoupit k PDA programu. Samostatně se neprodává.

V pokračování článku se můžete podívat už na samotnou práci s konkrétním projektem.