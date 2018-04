SF Cave - likvidace tlačítka, pomalá, ale jistá ...

Vážený pane Trnečko,

nestává se mě, starému palmovskému gamesákovi, že bych u jedné hry vydržel nonstop celou hodinu, natož aby to byl 7 K velký freeware, který se ovládá jedním prstem a zvládne ho i malé dítě. Zřejmě ne náhodou se umístil na prvním místě v 50 nejstahovanějších aplikacích za tento měsíc na Palmgear.com. Myslím tím hru SFCave.

Že už jste to někde viděl? Možná, ale na palmu to myslím nebylo. Asi by stalo za to, dát vědět o této příjemné možnosti, jak si způsobit zdevastování prstu i ostatním nadšencům a věčným dětem, prostřednictvím Vašeho serveru.

Pokud jsem se poněkud unáhlil, a mé nadšení pro tuto velmi jednoduchou a hratelnou hru pramení z mé schopnosti nadchnout se pouze pro takovéto primitivní prográmky, nenechte se mnou unést.

Hezký den J.K.