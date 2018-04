Seznamte se s Amoi: značkou, která může zatopit i zavedeným výrobcům

Nejen HTC se snaží ukousnout si svou část rostoucího trhu s Windows Mobile zařízeními. V Asii se začíná o popularitu prát i společnost Amoi, která však rozhodně není žádným nováčkem. Dnes vás s touto společností, o které v budoucnu jistě ještě uslyšíme, seznámíme.

Smartphony neohromí, ale ani neurazí

Smartphony nejsou v nabídce Amoi zrovna nejnovější (oficiální představení za spoluúčasti Microsoftu totiž proběhlo již v prosinci roku 2006). Přesto se prozatím žádný z nich nedostal na trh, a v dnešním světle tak vypadají již docela zastarale.





Pouze jeden smartphone nabízí vestavěné wi-fi, GPS pak chybí ve všech čtyřech případech. Přístroje ale mohou zaujmout příjemnými rozměry a neokoukaným designem, což ale každému nestačí.

Amoi E72

Design přístroje je elegantní, čemuž napomáhá odění do tmavého hávu, který zřetelně kontrastuje se stříbřitě vyvedenou klávesnicí. Zařízení běží na Windows Mobile 5.0 for Smartphone. Dominantou čelní strany je dvoupalcový displej s rozlišením 176 × 220 bodů, který je dnes pro většinu uživatelů nedostatečný. Potěšující jsou rozměry 100 × 44,8 × 14,8 mm a hmotnost 86 gramů.





E72 je čtyřpásmový telefon s podporou GPRS a EDGE, možnosti konektivity zajišťuje Bluetooth s podporou A2DP. Spojení s PC je možno také pomocí miniUSB konektoru. Přístroj pohání procesor Texas Instruments s taktem 220 MHz za podpory 64 MB RAM. FlashROM téže velikosti půjde rozšířit microSD kartami. Vestavěný fotoaparát umožní pořídit snímky velikosti 1280 × 960 pixelů, které v době 5mpx čipů s nikým nezamávají.



Amoi E75

Ani výbava E75 není ve srovnání s konkurencí (HTC Vox, Wings) nikterak ohromující, je ale o třídu výše než v případě E72. Vylepšen byl zobrazovač, který nabídne jemnou QVGA matici na ploše pouhých 2,2“. Vylepšení se dočkal i procesor, který sice pochází od stejného výrobce, je ale taktován na 260 MHz. Operační paměť zůstala zachována, FlashROM byla zdvojnásobena.





Telefonování zajišťuje třípásmový GSM/GPRS/EDGE modul. Bezdrátová konektivita si bohužel nepolepšila. Menší je ale tloušťka přístroje - 12 milimetrů. Navíc často nebudete o telefonu ani vědět. Čip fotoaparátu má téměř 2 miliony světlocitlivých buněk, což je dnes průměr.

Technická specifikace Amoi E72 a E75:

Název Amoi E72 Amoi E75 Rozměry [mm]

100.0x 44.8 x 14.8

110.0 x 49.0 x 12.3 Hmotnost 86 g 107 g Operační systém WM 5.0 for Smartphone Edition WM 5.0 for SmartphoneEdition Procesor Texas Instruments OMAP 1710, 220 MHz Texas Instruments OMAP,260 MHz RAM 64 MB 64 MB FlashROM 64 MB 128 MB Paměťový slot microSD microSD Sítě Triband GSM Triband GSM Data GPRS,EDGE GPRS,EDGE Displej (rozlišení) 176 x 220 px 240 x 320 px Displej (barvy) 65 536 65 536 Displej (úhlopříčka) 2,0" (51 mm) 2,2" (56 mm) Wi-fi ne ne GPS ne ne Bluetooth verze 1.2 s A2DP verze 1,2 s A2DP Infraport ne ne Digitální fotoaparát 1,3 mpx 2,0 mpx Autofocus ne ne FM rádio ne ne Baterie ? ?

Amoi E76

Pokud bychom hledali smarpthone podobný Toshibě Portégé G500, nejvíce společných rysů bychom asi našli právě u Amoi E76. Jde tedy o smartphone s vysouvací numerickou klávesnicí. I tento model však více než hardwarovou výbavou (Windows Mobile 5.0, TI 220 MHz, 64 MB RAM/128 MB ROM) zaujme vzhledem. Rozměry, v čele s tloušťkou necelých sedmnáct a výškou rovných sto milimetrů, lze označit za příjemné.





Telefonní modul má stejné komunikační schopnosti jako u přechozích modelů. QVGA displej úhlopříčky asi 5,6 centimetrů okupuje polovinu přední strany přístroje. To se sice nedá tvrdit o 2 mpx fotoaparátu na straně zadní, přesto byste zajímavější prvek na této straně nenašli.

Amoi E78

Čtvrtý přístroj současné nabídky by měl konkurovat zařízením typu Samsung SGH-i600, Motorola Q9h nebo HTC Excalibur. Má na to? Jeho rozměry jsou v poměru ke jmenovaným typům dosti podobné i hmotnost 125 gramů včetně akumulátoru z řady nijak výrazně nevybočuje (i když SGH-i600 má necelých 90 gramů). E78 pohání, stejně jako zmíněný Samsung, procesor Texas Instruments na frekvenci 220 MHz za doprovodu 64 MB operační paměti. WM 5 v odpovídající edici zabírají více než polovinu 128 MB velké FlashROM.





Paměťový slot na microSD karty tak určitě nezůstane nevyužit. Nad QWERTY klávesnicí leží 2,5“ displej a rozlišením 320 x 240 obrazových bodů (landcape). V tmavém lemu obepínajícím zobrazovač se skrývá i několik ovládacích prvků v čele s navigační klávesou. Kromě USB kabelu půjde zařízení k PC připojit i bezdrátově prostřednictvím Bluetooth. Potěší i vestavěný wi-fi modul standardu 802.11 b/g. Integrovaný fotoaparát pořídí kromě videosekvencí i momentky velikosti nejvýše 1 600 x 1 200 obrazových bodů.

Technická specifikace Amoi E76 a E78:

Název Amoi E76 Amoi E78 Rozměry [mm] 100.0 x 51.0 x 16.8

115.0 x 62.0 x 13.0 Hmotnost 93 g 125 g Operační systém WM 5.0 for SmartphoneEdition WM 5.0 for SmartphoneEdition Procesor Texas Instruments OMAP 1710, 220 MHz Texas Instruments OMAP 1710, 220 MHz RAM 64 MB 64 MB FlashROM 128 MB 128 MB Paměťový slot microSD microSD Sítě Triband GSM Triband GSM Data GPRS,EDGE GPRS,EDGE Displej (rozlišení) 240 x 320 px 320 x 240 px Displej (barvy) 65 536 65 536 Displej (úhlopříčka) 2,2" (51 mm) 2,5" (62 mm) Wi-fi ne 802.11 b/g GPS ne ne Bluetooth verze 1.2 s A2DP verze 1,2 s A2DP Infraport ne ne Digitální fotoaparát 2,0 mpx 2,0 mpx Autofocus ne ne FM rádio ne ne Baterie ? ?

Je vidět, že Amoi svojí nabídkou smartphonů v dnešní tvrdé konkurenci příliš neuspěje. Na vině je především jejich neustálé odkládání – v prosinci 2006 by trojice E75, E76, E78 mohla být zajímavou alternativou. Avšak v únoru 2008, kdy mají přístroje vstoupit na trh, velké ovace nesklidí.

Naopak tomu je v případě komunikátorů. Zde se Amoi může již slušně blýsknout a jen čas ukáže, jak se dokáže popasovat s již zavedenou konkurencí. Ambice na to má, však posuďte sami:

Amoi N8 aneb konkurence pro Asus P5xx

Asus P525 byl vlastně prvním WM komunikátorem, který nabídl numerickou klávesnici přímo pod displejem. Nápad slavil u WM komunity úspěch a tak není divu, že se přístroj dočkal již dvou nástupců (P526, P527). Amoi N8 je Pocket PC telefon stejné koncepce, a tak i pod jeho 2,8“ dotykovým QVGA displejem najdeme stísněnou klávesničku. Ta kromě obligátní sestavy tlačítek určených k vyťukávání znaků nabízí čtyřsměrný navigační prvek a čtveřici funkčních tlačítek.

N8 poběží na Windows Mobile 6 Professional, jejichž svižný chod zajistí dostatečně rychlý procesor s taktovací frekvencí 400 MHz za podpory 64 MB RAM. Paměťové karty typu microSD přijdou vhod po zaplnění necelé poloviny ze 128 MB FlashROM.





Telefonování s N8 zajistí zabudovaný třípásmový GSM modul s podporou GPRS a EDGE. Nechybí běžný Bluetooth modul, myslelo se i na wi-fi přijímač. Integrace satelitní navigace dělá z N8 skutečně univerzální zařízení, které by mohlo konkurovat těm nejlepším.

Amoi N800 – VGA displej samozřejmostí

Při pohledu na model N800 se možná nejednomu čtenáři vybaví starší modely E-TENu, jako G500 nebo M600, pro které bylo typické zřetelné zaoblení spodní hrany. Nejinak tomu je v případě N800, i když jeho rozměry jsou daleko menší. Potěší zejména tloušťka necelých 16 milimetrů. N800 běží na WM 6 Professional a hardwarový základ tvoří 400 MHz procesor Samsung spolu se 64 megabyty operační paměti. FlashROM je osazena 128 MB, což je na dnešek spíše podprůměr.

Díky microSD slotu to ale není takový problém. Velkou devizou přístroje je ale jemný VGA displej úhlopříčky jedenasedmdesáti milimetrů s 16bitovou barevnou hloubkou (přes 65 tisíc barevných odstínů). Takový displej oceníte především při prohlížení webu.





Z datových přenosů je podporováno GPRS a EDGE, z konektivity je zastoupeno jen Bluetooth. Nezapomnělo se ale na satelitní navigaci, a tak je v přístroji integrován osvědčený čip SiRF Star III. CMOS snímač vestavěného fotoaparátů obsahuje téměř dva miliony buněk, což umožní pořizovat snímky o rozlišení 1 600 × 1 200 bodů.

Technická specifikace Amoi N8 a N800:

Název Amoi N8 Amoi N800 Rozměry [mm]

59.6 x 118.8 x 15.6

59 x 109 x 15,7

Hmotnost 130 g 120 g Operační systém Windows Mobile 6 Professional Windows Mobile 6 Professional Procesor Samsung SC32442B, 400 MHz Samsung SC32442B, 400 MHz RAM 64 MB 64 MB FlashROM 128 MB 128 MB Paměťový slot microSD microSD Sítě Triband GSM Triband GSM Data GPRS,EDGE GPRS,EDGE Displej (rozlišení) 240 x 320px 480 x 640 px Displej (barvy) 65 536 65 536 Displej (úhlopříčka) 2,8" (71 mm) 2,8" (71 mm) Wi-fi 802.11 b/g ne GPS SiRF Star III SiRF Star III Bluetooth verze 1.2 s A2DP verze 1,2 s A2DP Infraport ne ne Digitální fotoaparát 2,0 mpx 2,0 mpx Autofocus ne ano FM rádio ne ne Baterie ? ?

Amin N810 – kam se poděl VGA displej

Ačkoli má tento model vyšší kódové označení, jeho výbava je v porovnání s N800 o poznání chudší. Displej N810 totiž při úhlopříčce 2,8“ nabízí jen QVGA rozlišení. Design přístroje je díky zaoblenému spodku a kulatým tlačítkům tak trochu v retro stylu.

N810 je postavený na WM 6 v edici pro zařízení s dotykovým displejem. Svižnou odezvu na pokyny uživatele bude mít na starosti obvyklé duo ve složení 400 MHz CPU a 64 MB RAM. GSM modul je třípásmový a nabídne podporu přenosů GPRS a EDGE.





Připojitelnost k PC má na starosti Bluetooth s podporou A2DP, použít se dá i miniUSB konektor. N810 potenciální majitel využije i na cestách, i tento model totiž nabízí satelitní navigaci. Vestavěný fotoaparát pořídí 2mpx fotografie a nabídne automatické zaostřování.

Technická specifikace Amoi N810:

Název Amoi N810 Rozměry [mm] 59 x 109 x 16.1

Hmotnost 123 g Operační systém Windows Mobile 6 Professional Procesor Samsung SC32442B, 400 MHz RAM 64 MB FlashROM 128 MB Paměťový slot microSD Sítě Triband GSM Data GPRS,EDGE Displej (rozlišení) 240 x 320px Displej (barvy) 65 536 Displej (úhlopříčka) 2,8" (71 mm) Wi-fi ne GPS SiRF Star III Bluetooth verze 1.2 s A2DP Infraport ne Digitální fotoaparát 2,0 mpx Autofocus ano FM rádio ne Baterie ?

Kde se vzala Amoi Electronics

Historie Amoi sahá až do roku 1981, kdy byla v čínském městě Xiaman založena společnost Xiamen Solid Electronics Limited. O šestnáct let později, v květnu roku 1997, se k firmě připojuje společnost Amoisonic Electronics. Jen o měsíc později byla společnost oficiálně zařazena do čínské burzy cenných papírů Shangahai Stock Exchange.

Na konci července roku 2003 došlo k přejmenování společnosti na dnešní Amoi Electronics. Veškerý svůj vývoj Amoi dnes směřuje na komunikaci a spotřební elektroniku. Koncern je rozdělen na celkem šest velkých divizí různého zaměření, a nabídka produktů tak čítá LCD a plazmové televize, mobilní telefony a komunikátory, modemy, a dokonce i notebooky.





Takový široký sortiment si pochopitelně žádá odpovídající technické zázemí, což v překladu Amoi znamená obrovské výrobní a vývojové centrum na ploše 430 000 čtverečních metrů. Amoi je tak v Číně vlajkovou lodí, jejíž úspěch jasně deklarují čísla jako 10 milionů prodaných mobilních telefonů nebo 300 000 kusů prodaných LCD televizí, kterými si tamní obyvatelé oživili svůj obývací pokoj. Společnosti se tedy velmi daří a v roce 2006 stoupl obrat až k částce 710 milionů USD. Loňský rok pak byl zřejmě ještě úspěšnější. Kvalitní LCD televize Amoi bezpochyby umí, ale i nabídka Windows Mobile zařízení je více než konkurence schopná.

Závěr

Komunikátory Amoi jsou tedy v porovnání s nabídkou smartphonů o notný kus vepředu. Model N8 zaujme numerickou klávesnicí, za pozornost stojí také fakt, že jde o zařízení typu all-in-one, které kombinuje kapesní počítač s telefonem a satelitní navigací. N800 může zaujmout jemným VGA displejem a integrovanou GPS. Negativem je potom chybějící wi-fi. Poslední uvedený přístroj, Amoi N810 nabízí prakticky shodnou výbavu, jen displej obsahuje jen čtvrtinu pixelů – jeho rozlišení totiž kleslo na běžných 240 x 320 obrazových bodů.

Trojice komunikátor Amoi řady N by měla přijít na trh snad v prvním čtvrtletí tohoto roku, jejich ceny výrobce zatím neprozradil.