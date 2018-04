Jejich posedlost je pasovala na pouhou položku na Wikipedii

Jako první měli hrůzu z nového fenoménu kurátoři muzejních sbírek. Výrobci mobilního příslušenství totiž rychle přispěchali s prodlouženou rukou v podobě selfie tyčky, kterou pak návštěvníci muzeí ohrožovali vzácné umělecké předměty (více zde). Selfies však během posledních let stále častěji přidělávají starosti i úřadům či policii.

Uživatelé totiž v touze po neobvyklém snímku ignorují riziko zranění vyplývající z dané situace. Fotí se před rozjetými vlaky, na odstavených vagonech, šplhají na nejvyšší body výškových budov, zavěšují se na římsy anebo si chtějí „jen“ zvěčnit blízké setkání s nebezpečným zvířetem.

Řada takových však na nerozvážné jednání již doplatila, v tom lepším případě pouze zdravotními komplikacemi. Mnoho příhod, při nichž osoba toužící po jedinečném autoportrétu přecenila své možnosti, však končí tragicky. Nešťastných událostí okolo selfies je už tolik, že jim věnují čas i přispěvatelé do otevřené webové encyklopedie Wikipedia.

Stránku se seznamem všech známých úmrtí a zranění prokazatelně spojených s pořizováním autoportrétu založil/-a uživatel/-ka Samsara koncem loňského července. V polovině letošního března pak tento seznam čítal již 46 případů. A to včetně úhynu vzácného delfína laplatského, který doplatil na rozmary výletníků na jedné argentinské pláži (více se dočtete zde).

Riskují vědomě, mnozí na to doplatí

První případ se datuje do ledna 2014, kdy při pořizování selfie zemřel pětadvacetiletý student. Při návštěvě vyhlídky Sunset Cliff v kalifornském San Diegu si počínal příliš neopatrně a z útesu spadl. Další událost na sebe nenechala příliš dlouho čekat, stala se o pouhé dva měsíce později. Tehdy na po zásahu elektrickým proudem zemřel jednadvacetiletý Španěl, další mladík byl hospitalizován ve vážném stavu. Parta přátel totiž vylezla na střechu odstaveného vlaku, kde si poté chtěla udělat hromadný snímek. Byli přesvědčeni, že trolejové vedení je odpojené. Nebylo.

Jedna z nejtragičtějších událostí se pak stala o rok později. Loni v březnu si sedm indických studentů plavících se na lodi po jezeře u města Kuhi chtělo pořídit památeční snímek. Na loďce se tedy všichni postavili, čímž však změnili těžiště a loďku rozhoupali. Ta se převrhla a všech sedm studentů se utopilo.

Jak ze seznamu na Wikipedii vyplývá, většina obětí je mladší 21 let. To však neznamená, že by starší mobilní uživatelé měli více rozumu. Například v dubnu 2014 na svou nepozornost doplatila 32letá žena, kterou srazil nákladní vůz. Více než okolnímu dění prý totiž věnovala pozornost zveřejňování selfie na sociální síti.

Mediálně známý je pak případ devětadvacetiletého pilota, který kvůli zálibě ve focení sebe sama způsobil smrtelnou havárii. Při nočním letu se totiž oslnil bleskem a tím se dezorientoval. Následný pád letadla kromě pilota nepřežila ani o dva roky starší žena (více zde).

Nefoťte se za jízdy na motorce, ani se zbraní v ruce

Na seznamu figuruje také nehoda portorikánského muzikanta s pseudonymem Jadiel El Tsunami v newyorském Rochesteru. Zdroje uvádějí, že měl ztratit kontrolu nad svým motocyklem kvůli focení sebe sama během jízdy. Důsledkem jeho nerozvážného počínání byl střet s protijedoucím vozem, po převozu do nemocnice zemřel. Jako paradox celé události je zmíněn název poslední skladby. Ta se jmenuje Me Descontrolo, tedy v překladu Ztratil jsem kontrolu.

Avšak nejen focení se za jízdy či při pilotování letadla je nebezpečné. Jako špatný nápad se jeví také touha po snímku se zbraní v ruce. Tedy v případě, že se dotyčný domnívá, že zbraň není nabitá. Své o tom ví například jednadvacetiletá Ruska, která se z blízka postřelila gumovým projektilem do hlavy. Přežila, ovšem s těžkými zraněními.

A právě se zbraní je spojen i jeden z posledních známých případů, který se stal začátkem letošního března. Ve washingtonském městě Concrete se při focení sebe sama zastřelil 43letý muž. Jedna z nejstarších obětí selfiemánie byla totiž přesvědčena, že ve zbrani nejsou žádné náboje. Jeho přítelkyně vyšetřovatele informovala, že vždy před focením vyjmul zásobník, a to i u osudné zbraně. Jeden náboj však zůstal v její komoře. Ačkoli to pro oběť nebyla zdaleka první taková fotografie, kvůli pochybení byla tou poslední.

Pomoci má osvěta i zákazy. Stačil by však selský rozum

Focení sebe sama se zbraní v ruce je přitom jednou z nebezpečných situací, před kterými příznivce autoportrétů varuje ruské ministerstvo vnitra. To po několika úmrtích spustilo loni v červenci osvětovou kampaň Bezpečné selfie s mottem „Ani milion ‚lajků‘ na sociální síti nestojí za tvůj život a blaho“ (více zde).

Trpělivost došla i úřadům v indické Bombaji. Po řadě nehod místní policie vytipovala celkem šestnáct turisticky oblíbených lokalit, v nichž následně zakázala pořizování autoportrétů. Za porušení zákazu hrozí pokuta ve výši 1 200 rupií, tedy v přepočtu zhruba 430 korun.

Nakolik však snahy vládních institucí zamezí dalším nehodám, je přinejmenším diskutabilní. Při převažujícím názoru, že zákazy jsou od toho, aby se porušovaly, se tyto kroky mohou minout účinkem. Uživatelé by měli začít především u sebe, a to používáním selského rozumu. Žádný snímek totiž nestojí za to stát se věčnou položkou na internetové encyklopedii.

To si rozhodně neuvědomila jedna z posledních obětí fenoménu sociálních sítí, která přibyla na seznam tento týden, 14. března. Na touhu po neobvyklém snímku doplatil třicetiletý muž, který se chtěl vyfotit na známé Lví skále v Hongkongu.

Vystavili byste se riziku zranění či smrti kvůli neobvyklému autoportrétu?