Seznam bankomatů na mobilním telefonu

Jistě se vám už někdy stalo, že jste marně hledali bankomat (ATM) k načerpání tolik důležité hotovosti. Nyní díky společnosti MUZO a.s., která provozuje bankomaty na území ČR (vyjma bankomatů ČS a.s.), můžete mít adresy umístění bankomatů kdykoliv na displeji vašeho telefonu. Služba využívá krátkých textových zpráv (SMS) a je zatím dostupná jen uživatelům sítě Paegas.

Vyhledání bankomatů se provádí zasláním (SMS) klíčových slov na číslo 4810 .

ATM <město>#[karta]#[banka]#[pořadí]

poté SMS odeslat na číslo 4810



(v hranatých závorkách jsou nepovinné parametry)



<město>

Povinný parametr. Zadává se název města, v Praze taky číslo městské části (např. Praha 9).



[karta]

typ vaší karty:

ECMC

MAESTRO

EURODEB

VISA

ELECTRON

PLUS

AMEX



[banka]

Identifikace majitele bankomatu (pokud vaše banka má vyšší poplatky za výběr z bankomatu od jiného bankovního ústavu, tak zde máte možnost zjistit majitele):

BNP Dresdner

CSOB

Commerzbank

Creditanstalt

Expandia banka

GE Capital bank

IPB

KB

Raiffeisenbank

Sparkasse MW

UNION

Volksbank



[pořadí]

Po vašem dotazu vám přijde výpis bankomatů, kde bude v úvodu počet doručených / nalezených položek (např 6/8), to znamená, že vám bylo doručeno 6 adres bankomatů z 8-mi. Pokud chcete vidět zbylé položky, zašlete stejnou zprávu a v parametru pořadí napište v tomto případě 7. Doručí se vám druhá zpráva. (Tento případ nastane, pokud je vyšší počet bankomatů a ty se pak nevejdou do jedné SMS).

Příklady:

1.)

ATM PRAHA 9#ECMC

Přijato: 5/5 1.IPB:CHLUMECKA (IPB / CENTRUM CERNY MOST);KB:CHLUMECKA 2398 (HORNBACH);KB:K ZISKOVU 4;NACHODSKA 113;KB:NAMESTI OSN 1/844 (NONET)



2.)

ATM Plzen



Přijato: 6/12 1.Raiffeisenbank:AMERICKA 1;CSOB:AMERICKA 62; KB AMERICKA 64; GE Capital bank: ANGLICKE NABREZI 1; GE Capital bank: DR. BENESE 13; KB: GOETHOVA 1



ATM Plzen###7



Přijato: 5/12 7.KB:KOTEROVSKA 83; GE Capital bank: NAMESTI REPUBLIKY 33 (HOTEL CENTRAL); IPB: NAMESTI T.G.MASARYKA 12; Expandia banka: SAFARIKOVY SADY 5; IPB: SOLNI 20



V této chvíli stále nebyly doručeny všechny bankomaty v Plzni ( z celkového počtu 12 ATM bylo v 1. zprávě doručeno 6, ve druhé 5 bankomatů - zbývá tedy 1 ). Ten lze získat zasláním následující SMS:



ATM Plzen###12



Přijato: 1/12 12.KB:ZBROJNICKA 4



3.)

ATM Plzen#AMEX



Přijato: 4/4 1.KB:AMERICKA 64;KB:GOETHOVA 1;KB:KOTEROVSKA 83;KB:ZBROJNICKA 4



4.)

ATM Plzen##IPB



Přijato: 2/2 1.NAMESTI T.G.MASARYKA 12;SOLNI 20

Závěrem:

Tato služba je zdarma (platíte jen odchozí SMS) a tudíž ji sponzoruje společnost MUZO a.s. Pokud by se tato služba začala nějak tarifikovat, budeme vás ihned informovat. Tato služba si zaslouží pochvalu a přejme si, aby z vlastní iniciativy různých firem vznikaly další podobné služby. Myslím, že by uživatelé přivítali např. telefonní seznamy Paegasu, Eurotelu i Telecomu. Pokud by tyto společnosti chtěly, myslím, že by to neměl být žádný problém.