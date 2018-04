Sewon SG2000 - Stylový drobeček míří do Evropy (preview)

Mobilní telefony Sewon nejsou zatím v Evropě příliš známé. To by však výrobce rád změnil, a proto se chystá do Evropy expandovat nejen ve spojení s partnerskou společností Maxon, ale také pomocí třetích stran, kterým bude své telefony dodávat pod jejich značkou. V současné nabídce výrobce jsou dva GSM mobilní telefony, další dva se připravují a v prodeji je taktéž několik modelů pro standard CDMA.

Prvním telefonem pro síť GSM je model SG1000, o němž jsme vás již v krátkosti informovali v tomto článku, i když zde se jednalo o verzi dodávanou italskou společností DrinIt. Označení telefonu je však v obou případech stejné. V současnosti se ale tento model jen doprodává. Mnohem zajímavější je model SG2000, který je velmi populární v mnoha zemích jihovýchodní Asie, a to nejen pod značkou Sewon.

Sewon SG2000 je klasické véčko bez integrované antény, které sice neosloví svojí funkční výbavou, ale dokonale plní reprezentační funkci. Pokud budete mít možnost telefon spatřit na vlastní oči, budete překvapeni jeho malými rozměry. S většinou konkurence si je podobný jen šířkou 22 milimetrů. Další rozměry jsou již výrazně menší než u přístrojů dostupných v Evropě. SG2000 je totiž dlouhý pouhých 68 milimetrů a 39 milimetrů široký. S těmito parametry snese srovnání třeba i s Ericssonem T66, který má rozměry 92 x 41 x 18 mm. Výhodou Sewonu je však jeho véčková konstrukce, zajišťující u otevřeného telefonu daleko větší uživatelský komfort, než třeba právě zmiňovaný Ericsson. To platí především o klávesnici. U Sewonu je velmi komfortní a plně srovnatelná s daleko většími telefony. SG2000 má hmotnost 72 gramů, což je taktéž velmi slušná hodnota, ale rekordních 59 gramů T66 nedosahuje.

Výbava Sewonu není nijak obsáhlá. Výrobce tento telefon jasně směruje do segmentu trhu, kde je předností vzhled, nikoliv množství nabízených funkcí. Tak ovšem postupuje většina korejských producentů mobilních telefonů, Samsung nevyjímaje. Právě on a jeho prodejní výsledky jsou však dobrým příkladem, že je tato strategie správná.

Telefon má dva modře podsvícené displeje. Vrchní umí zobrazit jeden řádek textu a jeden má vyhrazen systémovým ikonám. Druhý displej, uvnitř přístroje, má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a dokáže zobrazit čtyři odstíny šedi. Samotná výbava, jak už bylo řečeno, jinak patří spíše k průměru. Vnitřní telefonní seznam s kapacitou 200 záznamů a i paměť na 20 SMS zpráv nejsou ničím převratným.

Ve výbavě najdete také WAPový prohlížeč, diář, kalkulačku, budík a tři hry. Ovšem tyto vlastnosti nejsou u všech variant telefonu zaručeny, v některých případech může něco chybět, nebo naopak být přidáno. V každém případě ale SG2000 má polyfonické šestnáctihlasé vyzváněcí melodie, které lze skládat nebo do telefonu nahrávat přes kabel z počítače. Standardní baterie je Li-Ion 700 mAh, s kterou telefon vydrží na příjmu až 7 dní nebo 3 hodiny nepřetržitého hovoru. Tento údaj jsme však nemohli v praxi vyzkoušet, nezbývá tak, než věřit prodejcům v Singapuru, kteří tvrdili, že telefon má nadprůměrnou výdrž okolo pěti dnů v pohotovostním režimu.

Sewon SG2000 se dodává ve čtyřech barevných odstínech, námi testované šedomodré, dále pak ve zlaté, bílé a metalické šedivé. V Asii ho lze zakoupit v přepočtu za zhruba 8 500 až 12 000 Kč, nejlevněji jej lze zakoupit v Hong Kongu, nebo v Indonésii. V Evropě na tohoto kolibříka narazíte zatím spíš jen náhodou a to nejpravděpodobněji v Itálii, Španělsku, nebo Francii, kde jsou véčkové telefony všeobecně populárnější, než na „severu“ Evropy. Od podzimu slibuje Sewon rozšířit distribuci svých telefonů do většiny zemí západní Evropy a především chce na trh uvést nové modely SG4000 a SG4500. Přestože jsou oba velice zajímavé, velmi nadějně vypadá právě ten druhý. Podporuje GPRS, má barevný displej (65 000 odstínů barev!) a ve výbavě nechybí ani EMS zprávy či další zajímavé funkce.

Sewon SG2000 existuje na trhu v mnoha variantách, které se od sebe liší jen funkční výbavou. Označení bývá buď shodné, nebo se odlišuje jen nějakým písmenkem. Pokud by se vám vzhled modelu 2000 nelíbil, můžete si v nabídce Sewonu vybírat z dalších dvou modelů, které jsou až právě na vzhled s modelem SG2000 identické. Jedná se o modely SG2200 a SG2600. Mají pouze trochu jiný vnější displej.