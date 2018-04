Severokorejci mohou na mobily zapomenout

Zhruba před měsícem jsme vám nabídli tuto aktualitu, ve které jsme popisovali jak to chodí s mobilními telefony v Severní Koreji. Tou dobou už prý měla jediná severokorejská síť standardu GSM 2000 klientů (Reuters uvádí 20 000 uživatelů). Většina zákazníků ale nyní má podle agentury Reuters smůlu. Vláda ke konci května (neoficiálně k 25. květnu) zakázala používání mobilů veřejností. Vládní úředníci ale asi budou moci mobily používat i nadále. Většinu severokorejců to tížit nemusí, mobil by si asi stejně pořídit nemohli a pravděpodobně mají jiné prority, než toužit po mobilním telefonu.

Oficiálně nebyl zákaz mobilů zdůvodněn. Podle jihokorejského listu Chosun Ilbo byla důvodem nedávná dubnová tragédie, kdy vybuchl vlak v severokorejském městě Ryongchon. Za výbuch prý mohl mobilní telefon (bomba odpálená mobilem?) a mělo se jednat o atentát na severokorejského vůdce Kim Čong-ila, který několik hodin před výbuchem místem projížděl. Zdroje ale již neuvádějí, jestli bylo inkriminované místo vůbec pokryto signálem...