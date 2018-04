Severočeská soutěžní trasa: objevte krásy Českého Švýcarska a vyhrajte

Národní park České Švýcarsko patří k těm mladším u nás, byl vyhlášen teprve v roce 2000. Soutěžní trasa prochází první, tedy nejvíce chráněnou zónou národního parku. To pro návštěvníky znamená mimo jiné zákaz opouštět značené cesty. Na druhou stranu mu nabídne procházku zachovalou přírodou a pohled na dech beroucí přírodní scenérie. Hlavním bodem trasy je pak samozřejmě Pravčická brána.

Trasu je možné projít oběma směry, přesto je pohodlnější začít na Mezní Louce, obci vzdálené jen asi 5 km od Hřenska. Přímo u hotelu Mezní Louka se nachází dvě placená parkoviště, která ale zejména v hlavní sezoně mohou být poměrně zaplněna. Na Mezní Louku se ale stejně dobře dostanete i autobusem z Hřenska, Děčína i České Kamenice. Využít můžete i výletní autobus, který zajíždí až do sousedního Německa.

Startovní bod se nachází na souřadnicích 50°52'24"N 14°19'02"E v nadmořské výšce 313 metrů.

Praktické informace Souřadnice zadávejte buď do navigačního přístroje, nebo do internetových map: Mapy iDNES.cz Potřebná spojení MHD, vlaků a autobusů najdete zde: Jízdní řády iDNES.cz

Okolí trasy:

Labské pískovce vám nabídnou romantické pohledy do údolí Labe a také říčky Kamenice. Zvětrávání pískovcových masivů vytváří úžasné scenérie, jednou z nich je již zmíněná Pravčická brána. Ale České Švýcarsko není jen ona, pokud vyrazíte na výlet, v okolí vás čeká velké množství zajímavých tras. Jen malý kousek od Hřenska se nachází Tichá a Divoká soutěska. Po zhruba kilometrové, a pohodlné, procházce dorazíte k přístavišti lodiček, které vás provezou kaňonem vytvořeným řekou Kamenicí. Budete projíždět mezi skalními stěnami vysokými místy až 150 metrů. Bohužel vybavení určené pro Divokou soutěsku poničili před nedávnem vandalové, takže plavba zde prozatím není možná.

Na druhou stranu z Hřenska můžete vyrazit do sousední Spolkové republiky Německo. Vzhledem k tomu, že hranice mezi našimi zeměmi jsou už minulostí, stačí vám k výletu jen občanský průkaz; původní hraniční přechod připomenou jen opuštěné budovy. Jen 3 kilometry za hranicemi se nachází lázeňská obec Bad Schandau. Kousek dále pak majestátní pevnost Koenigstein. Na obě místa se můžete dostat autem nebo využít již zmíněný výletní autobus.

Celková délka - podle turistického značení 8 km, trasa zaznamenaná GPS byla přibližně o kilometr kratší

Převýšení – startovní pozice se nachází v nadmořské výšce 313 metrů, nejvyšší bod trasy ve výšce 450 metrů, koncový bod pak v 303 metrech. Celkové převýšení je tedy asi 150 metrů, ale při projití trasy z Mezní Louky je stoupání velice pozvolné a nenáročné.

Trasa je vhodná – pro rodiny s dětmi, seniory

Trasa není vhodná – pro in-line brusle, cyklisty, automobily, čtyřkolky

Provoz na trase – celá trasa vede po upravené a udržované turistické stezce

Doporučení – trasa není nijak extrémně fyzicky náročná, zvládnou ji bez problémů malé děti i lidé s horší fyzickou kondicí. Vzhledem k průchodu skalním masivem doporučuje pohodlnou a pevnou obuv. Není ale nutné turistické vybavení či speciální obuv. Občerstvení je možné zakoupit na začátku trasy na Mezní Louce a dále pak na Pravčické bráně

Body trasy:

Na trase jsou čtyři body, ke každému pak patří jedna soutěžní otázka. Čtvrtý bod je zároveň i cílem cesty. Souřadnice buď zadejte do své navigace a postupujte podle ní, anebo souřadnice zadejte do libovolných internetových map, mapu s trasou si vytiskněte a postupujte podle ní. Samozřejmě můžete obě možnosti kombinovat. Podle potřeby lze samozřejmě trasu absolvovat i v opačném směru, pak ale počítejte s náročnějším výstupem v úvodních dvou kilometrech.

Souřadnice: 50°52'24"N 14°19'02"E

Otázka: Vyberte ze tří možností správný letopočet uvedený nad vstupními dveřmi domu, který se nachází přímo přes silnici proti rozcestníku u hotelu Mezní Louka

Správná odpověď: 1794

Souřadnice: 50°53'02"N 14°17'43"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, čeho se týká tabule naučné stezky přímo u vyhlídky

Správná odpověď: Historie horolezectví

Souřadnice: 50°53'02"N 14°16'53"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, jakou barvu má poštovní schránka nacházející se na stěně turistických informací přímo na Pravčické bráně

Správná odpověď: Modrou

Souřadnice: 50°52'51"N 14°16'12"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, jaký půdorys má okrová vodní jímka, která se nachází u rozcestí Tři prameny

Správná odpověď: Kruhový

Poznámka:

Hlasujte ve formuláři, na každé trase můžete soutěžit jen jednou. Vždy platí jen jedna správná odpověď. V průběhu trvání soutěže budeme uveřejňovat další informace o jednotlivých trasách. Soutěžit můžete od 20. července do 31. srpna 2009. Do slosování postupují správné odpovědi z každé trasy. Pokud absolvujete všech sedm tras a ve všech případech odpovíte správně, zvýšíte tím své šance na výhru. Ve slosování totiž budete sedmkrát. Vyhrát můžete navigační mobil Sony Ericsson W715 a další ceny. Soutěž připravila redakce Mobil.cz ve spolupráci s operátorem Vodafone, který věnoval do soutěže ceny.

Zpět na další trasy soutěže