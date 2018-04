Šetříte si na ZODIAC?

Co umí?

Herní zařízení Zodiac jsme vám poprvé přestavili v květnu ještě v době prvních záměrů, kdy mu výrobce říkal Hellix. Na začátku září TapWave inovoval jeho název na údernější Zodiac a v druhé polovině září oficiálně představil tento herní handheld dychtivým fanouškům.

Takže jen pro připomenutí. Zodiac je herní handheld, který běží na operačním systému PalmOS 5.2T. Má procesor Motorola iMXL s taktem 200MHz, 3,8´´ displej s rozlišením 320x480 pixelů (HiResPlus), Li-Ion baterie 1540mAh, rozměry 143x79x14mm a vyrábí se ve variantách s 32/128 MB ROM. Zodiacy mají Bluetooth.

To vše jsou sice dnes špičkové, nikterak však výjimečné parametry. Takže si nyní doplníme několik věcí, které činí Zodiacy tak výjimečnými:

Grafický urychlovač

Zodiacy pomáhají vykreslovat herní obrazovky pomocí ATI Imageon grafického akcelerátoru W4200 s 8MB vlastní SDRAM. Urychlovač výrazně vylepšuje 2D grafický engine, ulehčuje práci procesoru a výrazně zvýší i počet snímků při přehrávání klipů, či animací.

Vylepšené zvuky

Zodiacy mají vestavěný zvukový chip Yamahy

Optimalizované ovládání

Na boku Zodiacu najdete analogový joystick a dvě tlačítka pro střelbu, na druhé straně čtyři další programovatelná tlačítka. Jsou rozmístěna optimálně pro hraní oběma rukama po stranách displeje. Zodiacy ale umí i vibrace, což přispívá k autentickému pocitu při hraní.

Duální SD slot

Zodiacy mají dva SD sloty. Pomocí prvního můžete handheld rozšířit o další paměť a současně mít v tom druhém (je SDIO) třeba fotoaparát, či GPS jednotku.

První ohlasy

Zodiac na našem trhu dosud není a nebyl u nás předváděn ani na Invexu. Ve světě se nicméně objevují první recenze a ohlasy:

IGN: Cena a software

Zodiac recenzoval IGN Insider. Recenzent si Zodiacy velmi pochvaloval pro jejich design. Vyjádřil ale i několik obav a výhrad. První se týkala zpoždění ve spolupráci s velkými výrobci herního software (Konami, Sega, Capcom EA apod.). Druhá výhrada směrovala k ceně, která je na podmínky současného herního trhu dost vysoká. Pokud (podle autora) v těchto dvou věcech TapWave nezmění rychle svoji strategii, neprosadí se Zodiacy jako herní platforma a zůstane jen parádním Palmem s vylepšenou možností her.

ExtremeTech: Více her!

Další recenzi přinesl ExtremeTech. I zde poukazují na nedostatek software optimalizovaného na možnosti tohoto handheldu (které jsou velké) s tím, že na Zodiacu by se mohly skvěle vyjímat herní trháky z PC devadesátých let i poslední tituly PocketPC herního světa, který zase nemá k dispozici tak výkonné zařízení, jako je Zodiac. Suma sumárum - autor recenze oceňuje ergonomii Zodiacu, dobrou životnost baterie, výborný displej, stereo zvuk a dobrou cenu za high-endové zařízení. Jako slabiny označil nedostatek her a jejich vysokou cenu, všímá si i absence hlasového záznamníku.

I4U: Nejlepší PalmOS PDA!

Odvážně velebí Zodiac na serveru I4U, podle nich se jedná dokonce o nejvýkonnější PDA s PalmOS na současném trhu. Svoje tvrzení dokládají srovnávací tabulkou s Tungstenm T3 a jeho parametry a jejich argumenty rozhodně nepostrádají na pádnosti...

1Up: Univerzalita

1Up si všímá ceny v rozmezí 300-400 USD, která je oproti stávajícím herním handheldům dvojnásobná, poukazuje však na jeho univerzalitu - Zodiac je nejen vynikající herní handheld, ale taky PDA, MP3 přehrávač, prohlížeč fotografií a videoklipů.

Daší informace

Kde se dá koupit?

TapWave přijímá zatím předobjednávky na svých internetových stránkách. TapWave by prý ale dala ráda zařízení co nejdříve do maloobchodu, a to nejpozději počátkem roku 2004.

Program pro herní komunitu

TapWave se pokouší vytvořit těsnější sepětí se svými zákazníky. Na svých stránkách má sekci Community, kde nabízí turnaje, zápisy do tabulek nejvyšších skóre, diskusní fóra, downloady a další odkazy.

Fanouškovské stránky

O přízeň čtenářů již zápasí stránky ZodiacGamer. Nabízejí diskusní fóra, články, novinky, recenze, emulátory apod.. Vše je samozřejmě teprve na počátku. Přihlásit se můžete i do dvou IRC kanálů ZodiacGamer a ZodiacDevice.