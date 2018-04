Nenechte se v zahraničí napálit. Špatný výběr tarifu může stát tisíce

Podle nařízení Evropské unie musejí operátoři od roku 2007 nabízet zvýhodněné volání ze členských zemí, takzvaný eurotarif. Mobilní operátoři tak mají stanovenou maximální možnou výši poplatků za roaming, a to jak mezi operátory samotnými, tak pro koncové spotřebitele. Od 1. července dojde k dalšímu snížení cen. Letošní dovolené strávené v členských zemích EU tak vyjdou nejen české turisty, co se volání týká, levněji než loni.

O2 a Vodafone zohledňují maximální ceny za volání v rámci EU přímo v jednom ze svých nabízených tarifů. U T-Mobile se na výhodnější ceny dostal zákazník dosud jen po aktivaci zvýhodňujícího balíčku EU. Rozdíl cen se přitom například za desetiminutový odchozí hovor při neaktivním balíčku počítal na stokoruny, a to v neprospěch zákazníka. Ve druhé polovině června bude zmíněný balíček aktivován tarifním zákazníkům již automaticky, společně s tím T-Mobile zohlední s předstihem oproti ostatním operátorům nové ceny roamingu platné v eurozóně.

Ceny eurotarifu od 1. července 2012 Operátor Odchozí hovory Příchozí hovory SMS O2 8,60 Kč/min 2,30 Kč/min 2,60 Kč T-Mobile* 8,60 Kč/min 2,38 Kč/min 2,68 Kč Vodafone 8,64 Kč/min 2,38 Kč/min 2,68 Kč

* ceny jsou platné od 24. 6. 2012

Zahraniční dovolená s telefonem u ucha se může přitom i hodně prodražit. Při neznalosti, že hovory uskutečněné mezi rozdílnými roamingovými zónami operátoři zpoplatňují částkou platnou ve vyšší zóně, může pohled na měsíční vyúčtování značně pokřivit úsměv na tváři. Účet může navýšit i taková banalita, jakou je využití hlasové schránky. Vybírání vzkazu v zahraničí je totiž zpoplatněno jako odchozí roamingové volání.

O2 zavádí nový tarif s jednotnou cenou

Zákazníci společnosti O2, která ke službám O2 Roaming a Easy Roaming (volání pouze do Česka a v rámci navštívené země) nabízí aktuálně tři roamingové tarify pro volání, budou moci od 21. června začít využívat také nový tarif Volání bez hranic. Ten zpoplatňuje všechny hovory i SMS jednotnou sazbou a původně měl být operátorem nabízen až počátkem července.



Tarifní zákazníci se u O2 zpočátku setkají s omezením, kdy jim je roaming aktivován až po první řádně uhrazené faktuře. Následující dva měsíce pak mohou volat ale pouze v rámci navštívené země a do Česka. Tříměsíční lhůtu, kdy jim je po řádném uhrazení faktur aktivován roaming bez omezení, lze přitom kdykoli zkrátit složením vratné zálohy ve výši 5 000 korun.

Všichni zákazníci mají primárně nastaven O2 Eurotarif, pokud si již při aktivaci roamingu nezvolí jiný. Případnou změnu lze dle potřeby provést i později, a to prostřednictvím SMS, internetových stránek, zákaznické linky či přímo na prodejnách.

O2 Eurotarif je až do začátku července, kdy se v nabídce operátora objeví Volání bez hranic, výhodný především při cestách po zemích EU a EEA (Evropský hospodářský prostor), kam patří Norsko, Lichtenštejnsko a Island. U Eurotarifu si operátor za minutu odchozího hovoru naúčtuje aktuálně 10,30 Kč (po první provolané půlminutě se účtuje po vteřinách) a za odeslanou SMS 3,20 Kč. Od letošního 1. července budou platné nové, nižší ceny.

O2 Eurotarif Zóna Odchozí hovor* Příchozí hovor* SMS* MMS 1. Evropská unie 10,30 Kč/min (8,60 Kč/min) 3,20 Kč/min (2,30 Kč/min) 3,20 Kč (2,60 Kč/min) 9,50 Kč 2. Zbytek Evropy 42,- Kč/min 24,- Kč/min 12,- Kč 9,50 Kč 3. Ostatní země 66,- Kč/min 54,- Kč/min 12,- Kč 9,50 Kč

* ceny uvedené v závorce jsou platné od 1. 7. 2012

Kromě nižších cen u O2 Eurotarifu nabídne operátor od 21. června i nový tarif Volání bez hranic. Ten přinese podstatně výhodnější ceny za příchozí hovory v zemích EU, EEA a také v Chorvatsku a Švýcarsku. Jednotná cena 3,90 Kč bude platná nejen pro minutu odchozího, ale i příchozího hovoru a také pro odeslanou SMS.

V 1. zóně tak za odchozí hovory v porovnání s O2 Eurotarifem ušetříte více jak polovinu z provolané částky, dražší budou ale příchozí hovory a také odeslání SMS zprávy. Za stejné ceny lze volat a odesílat SMS i z ostatních evropských zemí: zde si ale operátor již naúčtuje spojovací poplatek ve výši 50 korun za každý hovor. Mimo Evropu, kam spadají i další oblíbené letní destinace českých turistů, jako je Turecko, Egypt a Tunisko, pak jeho výše činí 80 korun.

Volání bez hranic Zóna Odchozí hovor Příchozí hovor SMS Spojovací poplatek 1. EU, EEA, Chorvatsko, Švýcarsko 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč neúčtuje se 2. Zbytek Evropy 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč 50,- Kč/hovor 3. Ostatní země 3,90 Kč/min 3,90 Kč/min 3,90 Kč 80,- Kč/hovor

Pokud se letos na dovolenou chystáte právě do těchto destinací a spíše hovory přijímáte, je pro vás vhodnou volbou i nadále Smart Roaming. Ve čtrnácti Smart zemích (Bulharsko, Španělsko, Řecko, Kypr, Malta, Tunisko, Egypt, Itálie, Turecko, Chorvatsko, Francie, Slovensko, Thajsko, Malajsie) vám operátor nabídne bonus 30 volných minut příchozích hovorů měsíčně, každá další minuta příchozího hovoru stojí 6 korun. SMS zpráva u tohoto tarifu vyjde ale podstatně dráže, její odeslání vás bude dle místa pobytu stát 10 a 12 korun. O2 nebude od července tento tarif již aktivně propagovat, v nabídce ale zůstane i nadále.

O2 Smart Roaming Zóna Odchozí hovor Příchozí hovor SMS MMS 1. Smart země 12,- Kč/min 30 volných minut na měsíc - pak 6,- Kč/min 10,- Kč 9,50 Kč 2. Ostatní země v EU 30,- Kč/min 24,- Kč/min 10,- Kč 9,50 Kč 3. Ostatní země v Evropě 42,- Kč/min 24,- Kč/min 12,- Kč 9,50 Kč 4. Ostatní země 66,- Kč/min 54,- Kč/min 12,- Kč 9,50 Kč

Potřebujete-li být ve spojení se světem také během letu či při plavbě na moři, nabízí operátor tarif V letadle a na lodi. Je nutné ale brát v potaz, že ne všechny lety a plavby hlasové a textové služby umožňují. Například u společnosti British Airways je možné tyto služby využívat na letech z Londýna a z letiště JFK v New Yorku, a to pouze v business třídě. Za minutu odchozího hovoru si operátor naúčtuje 66 korun, SMS zprávu odešlete za 12 korun.

V letadle a na lodi Odchozí hovory Příchozí hovory SMS MMS 66,- Kč/min 54,- Kč/min 12,- Kč 9,50 Kč

Od 18. června Telefónica chystá nový balíček nazvaný Příchozí minuty 2000 Evropa, který nahradí již zrušený balíček My Europe. V jeho případě si zákazník za měsíční poplatek 358,80 Kč zajistil na území Slovenska, Rakouska, Polska, Španělska a Velké Británie příchozí hovory zdarma. Měsíční paušál za nový balíček bude 359 korun.

T-Mobil zavádí automatickou aktivaci eurotarifu

Také T-Mobile u svých tarifních zákazníků zohledňuje při aktivaci roamingu dobu od podepsání smlouvy. V nabídce má dva základní roamingové tarify: Happy Holiday roaming a Happy roaming. U každé nové SIM karty (i při přechodu od jiného operátora) je automaticky aktivován Happy Holiday roaming, pokud zákazník při její aktivaci nepožádá o jiný tarif. V takovém případě ale může operátor požadovat složení zálohy ve výši 5 000 korun.

Automatický převod na Happy roaming proběhne jinak až po třech měsících od aktivace SIM karty. Do té doby může zákazník roaming využívat jen v zemích Evropy, Egyptu a Tunisu a odchozí hovory může uskutečňovat pouze v rámci navštívené země a do ČR, příchozí hovory omezeny nejsou.

U Happy Holiday roamingu stojí ve všech evropských státech minuta odchozího hovoru 34,80 Kč, příchozí 18 korun a odchozí SMS 9,60 korun. T-Mobile jako jediný operátor zahrnul sousední Slovensko do samostatné zóny. V porovnání s voláním z ostatních evropských států ušetří zákazník při ceně 22,80 Kč za odchozí hovor 12 korun, levnější je i SMS, která stojí 8,40 Kč.

Happy Holiday roaming Zóna Odchozí hovor Příchozí hovor SMS MMS 1. Slovensko 22,80 Kč/min 10,80 Kč/min 8,40 Kč 12,- Kč 2. Evropa + Tunisko 34,80 Kč/min 18,- Kč/min 9,60 Kč 16,80 Kč 3. Egypt 54,- Kč/min 42,- Kč/min 10,80 Kč 21,60 Kč

Po uplynutí tříměsíční lhůty bude po aktivaci Happy roamingu tarifní zákazník ve spojení s domovem i v exotičtějších zemích světa. Například volání z dovolené v Karibiku vyjde volajícího na 96 korun za minutu, za odeslanou textovou zprávu si operátor naúčtuje 15,60 Kč.

Happy roaming Zóna Odchozí hovor Příchozí hovor SMS MMS 1. Slovensko 22,80 Kč/min 10,80 Kč/min 8,40 Kč 12,- Kč 2. Evropa 34,80 Kč/min 18,- Kč/min 9,60 Kč 16,80 Kč 3. Rusko, Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie, Severní Amerika 54,- Kč/min 42,- Kč/min 10,80 Kč 21,60 Kč 4. Jižní a Střední Amerika vč. Karibiku, satelitní sítě, mezinárodní čísla s prefixem 0800 96,- Kč/min 66,- Kč/min 15,60 Kč 21,60 Kč

Také T-Mobile svým zákazníkům nabízí možnost použití mobilních telefonů na vybraných letech. Služba volání v letadle je dostupná pro tarifní i Twist zákazníky, a to za ceny srovnatelné se 4. roamingovou zónou Happy Roamingu. Pokryté jsou vybrané lety společností Ryanair, bmi-UK, TAP Portugal a Wataniya Airways. Informace, zda je možné na palubě daného letu telefonovat, sdělí pozemní personál letiště.

Volání v letadle Odchozí hovor Příchozí hovor SMS MMS 96,- Kč/min 66,- Kč/min 15,60 Kč 21,60 Kč

Po aktivací některého z operátorem nabízených roamingových zvýhodnění může zákazník ve výsledku ušetřit i nemalou částku. T-Mobile nabízí zvýhodnění Cestovatel, EU a WorldClass, jejichž aktivace jsou ke všem tarifům zcela zdarma. Podmínkou je pouze aktivní roaming, přičemž zákazník může mít aktivní vždy jen jedno z výše uvedených bezplatných zvýhodnění. Případné změny lze provádět vždy jen po uplynutí jednoho kalendářního měsíce.

Zvýhodnění Cestovatel nabízí za jednorázový poplatek 34,80 Kč za každý hovor (příchozí i odchozí) ve 34 zemích, kde T-Mobile působí, volání ze zahraničí za ceny jako v Česku. Minuta odchozího hovoru v rámci navštívené země a do ČR pak stojí jen 4,80 Kč, minuty u příchozích hovorů operátor neúčtuje. Všechny hovory jsou účtovány po celých minutách.

Balíček je využitelný v zemích EU a EEA a dále v Chorvatsku, Černé Hoře, Makedonii, Turecku, USA včetně teritorií, v Gibraltaru, Francouzské Guyaně, na Guadeloupe, Martiniku a Réunionu. Jeho výhodu lze uvést například na desetiminutovém hovoru z Chorvatska do Česka: U základního tarifu Happy roaming by takový hovor přišel na 348 korun, s aktivovaným zvýhodněním Cestovatel ale pouze na 82,80 Kč (sestavovací poplatek 34,80 Kč + 48 korun za 10 minut hovoru).

Roamingové zvýhodnění Cestovatel Odchozí hovory Příchozí hovory SMS MMS Sestavovací poplatek 34,80 Kč/hovor + 4,80 Kč/min 34,80 Kč/hovor (provolané minuty se neúčtují) 5,- Kč 10,- Kč

T-Mobile jako jediný operátor zohledňuje ceny za své služby v zemích EU a EEA, jejichž maximální výši svým nařízením stanovuje Evropská unie. Na výhodnější ceny se tarifní zákazník dostal dosud až po aktivaci tohoto balíčku. Od 24. června jej budou mít aktivní všichni tarifní zákazníci, kteří si dosud neaktivovali žádné zvýhodnění.

Od uvedeného data se mění i dosavadní ceník, kdy minuta odchozího hovoru bude stát nově 8,60 Kč. Levnější budou také SMS, jejichž odeslání přijde na 2,68 Kč. U tohoto balíčku jsou odchozí hovory účtovány po první půlminutě po vteřinách, příchozí po vteřinách.

Roamingové zvýhodnění EU Odchozí hovory* Příchozí hovory* SMS* 10,31 Kč/min (8,60 Kč/min) 3,24 Kč/min (2,38 Kč/min) 3,24 Kč (2,68 Kč/min)

* ceny uvedené v závorce jsou platné od 24. 6. 2012

Zvýhodnění WorldClass nabízí lepší cenu u odchozích hovorů v partnerských sítích T-Mobile ve vybraných evropských zemích a v USA, přičemž ostatní služby se řídí ceníkem Happy roamingu, resp. Happy Holiday roamingu. Při aktivací tohoto zvýhodnění lze ve WorldClass partnerských sítích uskutečňovat odchozí hovory jen za 20,40 Kč/min, odchozí hovory z ostatních mobilních sítí jsou však již cenově značně nevýhodné. Zákazník si musí dát tedy pozor, do sítě kterého ze zahraničních operátorů se přihlašuje.

Roamingové zvýhodnění WorldClass Odchozí hovory ve WorldClass partnerských sítích *

Odchozí hovory v ostatních sítích Ostatní služby 20,40 Kč/min 42,- Kč/min dle zvoleného roamingového tarifu

* Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Vatikán, Velká Británie

Další zvýhodnění, která T-Mobile nabízí, jsou již za měsíční paušální poplatek. Lze je však kombinovat s vybranými bezplatnými roamingovými zvýhodněními. Za měsíční paušál 598,80 Kč si u balíčku Příchozí volání - Evropa zajistíte bezplatné příchozí hovory v celé Evropě (v zónách 1. a 2. dle Happy roamingu), ale pouze v maximální době 250 minut. Odchozí hovory a další služby si operátor účtuje dle zvoleného roamingového tarifu. Toto zvýhodnění lze kombinovat pouze se zvýhodněním Cestovatel.

Roamingové zvýhodnění Příchozí volání - Evropa Příchozí hovory Ostatní služby Měsíční paušál zdarma (maximálně však 250 minut za zúčtovací období) dle zvoleného roamingového tarifu 598,80 Kč

Za paušální poplatek 58,80 Kč nabídne operátor na dobu jednoho měsíce 10 volných SMS. Balíček lze využít pouze v Evropě (kromě Ruska) a v Tunisku. V zemích EU však nemá tento balíček vzhledem k nižší ceně za SMS význam. Po vyčerpání 10 volných SMS zpoplatní operátor další SMS dle ceníku Happy roamingu, nevyčerpané SMS po skončení platnosti balíčku propadají.

Roamingový SMS balíček Cena Počet volných SMS Platnost 58,80 Kč 10 1 měsíc

S Twistem i do zahraničí, pozor však na vhodný tarif

Volání ze zahraničí se v případě předplacené karty řídí u T-Mobilu samostatnými roamingovými tarify. Zákazníci, kteří si Twist kartu aktivovali před 12. červnem 2011, mají automaticky nastaven Twist Roaming, po uvedeném datu pak Twist Dovolená. Novější tarif s sebou přinesl cenové zvýhodnění v případě odchozích hovorů ze Slovenska a zemí EU a EEA. Oproti Twist Roamingu, u něhož operátor zohledňuje nařízení Evropské Unie ohledně maximálních cen za roamingové služby v členských zemích, však ve zmíněných zónách podražily příchozí hovory, SMS a MMS.

Dobíjení kreditu a zjištění jeho výše mohou zákazníci i v zahraničí využívat zcela zdarma. Volání do Zákaznického centra T-Mobile a do hlasové schránky jsou ale zpoplatněna dle roamingového ceníku jako odchozí hovory.

Twist Dovolená / Twist Roaming Zóna Odchozí hovory Příchozí hovory SMS MMS 1. Slovensko 6,90 Kč/min / 8,60 Kč/min* 6,90 Kč/min / 2,38 Kč/min* 3,90 Kč / 2,68 Kč* 10,- Kč / 12,- Kč 2. Evropa (EU, EEA) 6,90 Kč/min / 8,60 Kč/min* 6,90 Kč/min / 2,38 Kč/min* 3,90 Kč / 2,68 Kč* 10,- Kč / 16,80 Kč 2. Evropa (mimo EU) 34,80 Kč/min 18,- Kč/min 9,60 Kč 16,80 Kč 3. Rusko, Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie, Severní Amerika 54,- Kč/min 42,- Kč/min 10,80 Kč 21,60 Kč 4. Jižní a Střední Amerika včetně Karibiku, satelitní sítě 96,- Kč/min 66,- Kč/min 15,60 Kč 21,60 Kč

* ceny Twist Roamingu v 1. a 2. zóně jsou platné od 24. 6. 2012

U Vodafonu využijete i volné jednotky svého domácího tarifu

Tarifní zákazníci Vodafonu i zákazníci využívající Vodafone kartu či Vodafone Divokou kartu mohou volit mezi dvěma roamingovými tarify: Vodafone World Roaming a Vodafone Passport.

Pro zákazníky s Tarify na míru a datovými tarify pro mobilní telefony je od letošního května k dispozici i nová služba Vodafone Roaming na den. Zásadním rozdílem je přitom způsob účtování hovorů, přičemž se v případě prvních dvou tarifů nevztahují na volání ze zahraničí žádná zvýhodnění, která snižují ceny hovorů v rámci ČR. Vodafone jako jediný tuzemský mobilní operátor nenabízí ke svým tarifům žádné zvýhodňující balíčky.

U Vodafone World Roamingu, který je zároveň primárně nastaveným roamingovým tarifem, platí zákazník za skutečně provolané minuty bez dalších poplatků. Odchozí hovory v Zóně 1, kam spadá i Chorvatsko, jsou po první provolané půlminutě účtovány po vteřinách, příchozí již od počátku po vteřinách. Ve zbývajících zónách pak v obou případech po celých minutách. Ceny v Zóně 1 se od 1. července změní ve prospěch zákazníků. Například minutový odchozí hovor pak přijde jen na 8,64 Kč místo nynějších 10,30 Kč.

Vodafone World Roaming Odchozí hovory Odchozí hovory * Příchozí hovory * SMS Zóna 1 10,30 Kč/min (8,64 Kč/min) 3,24 Kč/min (2,38 Kč/min) 3,24 Kč (2,68 Kč) Zóna 2 30,26 Kč/min 17,66 Kč/min 9,60 Kč Zóna 3 60,51 Kč/min 35,30 Kč/min 14,40 Kč

* ceny uvedené v závorce jsou platné od 1. 7. 2012

Druhý tarif, Vodafone Passport, představuje nový způsob účtování hovorů ze zahraničí do Česka či v rámci navštívené země. Hovory do jiných zahraničních zemí se pak řídí samostatným ceníkem (viz Ceník mezinárodních hovorů služby Vodafone Passport), SMS jsou zpoplatněné dle sazebníku World Roamingu. V případě Pasportu voláte za spojovací poplatek, který je naúčtován zpočátku hovoru a poté za každých započatých 20 minut, v cizině za ceny svého domácího tarifu. U příchozích hovorů je účtován pouze spojovací poplatek, provolané minuty se již neúčtují. V Zóně 1 se po první půlminutě účtují hovory po vteřinách, ve zbývajících zónách po celých minutách.

Vodafone Passport se zákazníkovi vyplatí především u delších příchozích i odchozích hovorů. Jako příklad lze uvést desetiminutový hovor z Chorvatska u zákazníka s Tarifem na míru 2 ze speciální edice, u něhož má 125 volných minut a odchozí volání za 4 koruny za minutu.

S World Roamingem takový hovor přijde maximálně na 103 korun (86,40 Kč od 1. července), přičemž s Passportem lze takový hovor díky volným minutám uskutečnit pouze za spojovací poplatek 22 korun. Po vyčerpání volných minut je zákazníkovi účtována domácí sazba, tedy 4 koruny za minutu hovoru. Pokud zákazník volné minuty svého tarifu vyčerpal ještě před odjezdem do zahraničí, vyjde ho stejný hovor maximálně na 62 korun (spojovací poplatek + 4,- Kč/min).

Vodafone Passport Zóna Země Spojovací poplatek Zóna 1 většina Evropy 22,- Kč Zóna 2 Severní Amerika, Austrálie, Čína, Indie 50,- Kč Zóna 3 zbytek světa 80,- Kč

Hovory ze zahraničí do jiné země kromě ČR se pak řídí ceníkem mezinárodních hovorů služby Vodafone Passport. V tom jsou zbylé státy světa rozděleny do celkem pěti regionů, operátor účtuje hovory po první provolané minutě po vteřinách.

Ceník mezinárodních hovorů služby Vodafone Passport Region Odchozí hovor Region 1 7,20 Kč/min Region 2 11,40 Kč/min Region 3 15,60 Kč/min Region 4 30,- Kč/min Region 5 42,- Kč/min

I u nové služby Vodafone Roaming na den, kterou operátor spustil letos v květnu, mohou zákazníci s Tarify na míru využívat v zahraničí volné jednotky svého domácího tarifu. Službu lze přitom využít pouze v Zóně 1, tedy ve většině Evropy, kam spadá i Chorvatsko.

Vodafone Roaming na den je nutné si u operátora nejdříve aktivovat a není možné jej kombinovat s jiným roamingovým tarifem, ceny ve zbývajících zónách se řídí ceníkem Vodafone World Roamingu. V 41 zemích pak může zákazník po aktivaci odchozím hovorem, odeslanou SMS či připojením k internetu moci využívat při volání, odesílání SMS a surfování na internetu za denní paušál 99 korun volné jednotky svého tarifu, příchozí hovory a příchozí SMS jsou zdarma.

Pouze v případě Tarifu na míru - Neomezené volání je nastaven maximální denní limit využití 100 volných minut, poté bude účtována za každou minutu odchozího hovoru částka 6,50 Kč. Ta je účtována po vyčerpání volných minut všem zákazníkům, po vyčerpání volných SMS je za každou další účtována částka 1,50 Kč. Volné jednotky domácího tarifu nelze čerpat při hovorech a SMS do jiných zón.