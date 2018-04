Šetřete finance, používejte blokování hovorů

Sítě mobilních telefonů samy o sobě nabízejí poměrně velké množství funkcí, ovšem jen málokterý uživatel je dokáže využívat ve svůj prospěch, a pokud tak činí, zřídkakdy s rozmyslem. V poslední době se například stalo populární vypínání odesílání identifikace volajícího, velká to přednost digitální sítě. V případě GSM bran či velkých firem to je pochopitelné. Pokud budete reagovat na zmeškaný hovor, v množství zaměstnanců jen těžko zjistíte, kdo vás sháněl. Ovšem děláte-li to pro své osobní potěšení, musíte se smířit s tím, že vám někteří lidé nebudou brát telefon s potlačenou identifikací.

Z doplňkových služeb se nyní zaměřme na takzvané blokování hovorů. Většina uživatelů ho v menu telefonu přechází jako nepotřebnou položku, přičemž často ani netuší, co tato funkce doopravdy dělá. Už z názvu je sice patrné, že slouží k omezení volání, ale nikde se například nedočtete, že současně dojde k zamezení průchodu textových zpráv. Aktivujete-li tedy blokování odchozích volání, textovku neodešlete, ale budete ji moci přijímat. Naopak při zapnutém omezení příchozích hovorů žádnou zprávu nedostanete, i když jí bez problémů odešlete.

Výhody této funkce oceníte ve chvíli, když někomu půjčíte telefon a jen neradi byste ho nechali přijímat vaše hovory. V tu chvíli stačí aktivovat blokování všech příchozích volání, čímž nejen docílíte, že se na váš telefon nikdo nedovolá, ale současně všechny textovky přijdou až ve chvíli, kdy vše opět povolíte. Má to však i své úskalí. Nepodaří se vám totiž samotnou službou sítě nastavit, aby z vašeho mobilu šly vzkazy pouze odesílat. Ve chvíli, kdy například svému potomkovi půjčíte svůj telefon a zablokujete odchozí volání, bude moci hovory i textové zprávy pouze přijímat.

Možná blokování:

všechna příchozí volání

všechna příchozí volání v zahraničí

všechna odchozí volání

všechna odchozí mezinárodní volání

všechna odchozí mezinárodní volání vyjma ČR

Jediný operátor, který tuto službu nabízí všem svým zákazníkům je Oskar. Nezávisle na tom, zda vlastníte předplacenou kartu nebo tarif, můžete hovory velmi snadno omezovat. Oproti tomu Eurotel i Paegas blokování nabízejí pouze uživatelům paušálních programů.

Aktivace

Naprostá většina prodávaných mobilních telefonů už položku blokování hovorů skrývá ve svém menu, zpravidla v části nastavení. Stačí si tedy jen vybrat, které hovory chcete omezit a zadat čtyřmístný kód, přednastavený na 0000.

Vlastnosti služby blokování hovorů oceníte především v zahraničí. Můžete totiž nastavit, zdali mají být omezeny všechna příchozí respektive odchozí volání, popřípadě učinit výjimku u telefonátů z České republiky. Jde sice o zdánlivý detail, ovšem tímto můžete ušetřit významné finanční prostředky. Pokud například svým zaměstnancům chcete zamezit volání do zahraničí, ovšem ve chvíli, kdy sami vycestují, musí být schopni zavolat do firmy, stačí aktivovat „blokování odchozích mezinárodních hovorů s výjimkou ČR“. Bezpochyby největší využití se však služba dočká u GSM bran. Pokud je budete chtít používat pouze pro odchozí volání z firmy, správně byste měli vypnout odesílání identifikace volajícího a nastavit blokování všech příchozích hovorů. Jedině tak zamezíte nepříjemným situacím, kdy vám na recepci volají lidé, kteří zmeškali volání a ve většině případů nevědí, kdo s nimi mohl chtít mluvit.