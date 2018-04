Šetření nemusí nic stát!

Základní myšlenkou systému levného volání bylo maximální využití všech běžně dostupných prvků. Jediným požadavkem ze strany zákazníka se tak stává telefon s tónovou volbou a telefonní přípojka, sloužící k přístupu do sítě Telegon. Po zaplacení jednorázového připojovacího poplatku ve výši 600 Kč získáte tzv. registrační kartu opatřenou unikátním číslem a PINem, která je nutnou podmínkou pro využívání služeb levnějších volání. Nic dalšího, pochopitelně kromě samotných hovorů, už

Jak to funguje?

Patrně nejpříjemnější výhodou, oproti zmiňovaným předplaceným kartám, je kromě nižší ceny za uskutečnění spojení do mobilní sítě (pro srovnání Karta X 12,5 Kč / min) systém účtování připomínající běžný tarif, ovšem bez sebemenšího paušálu. Fakturu dostanete vždy po protelefonování předdefinovaného limitu, jehož výše se obvykle volí jako 43% resp. 71% (u přístupu přes 0800) provolané sumy do mobilních sítí přes linky Českého Telecomu.

Drobný problém vznikne firmám nevlastnícím PbÚ, kdy je poměrně složité zakázání volání do mobilních sítě jiným způsobem, než s využitím Telegonu. Možnost selektivního blokování odchozích hovorů totiž Český Telecom nenabízí v té formě, která by se hodila právě na tuto situaci. Nejbližší služba poskytovaná u digitálních ústředen totiž současně s voláním do mobilních sítí zablokuje i meziměsto, přičemž poplatek činí 63 Kč měsíčně+63 Kč za zřízení. Nezbývá, než se v tomto případě spolehnout na solidaritu zaměstnanců.