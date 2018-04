Setkání v křemíkovém údolí  a komentář k němu

Nedělní "Summit in Silicon Valley" se konal za účasti AOL, Microsoftu, Intelu, Amazonu, eBay, Yahoo! a ostatních velkých Internetových společností. Šlo v zásadě o to, kam že se to ten Internet ubírá a setkání proběhlo na Stanford University před auditoriem studentů; hostitelem byl MSNBC.

Během dvou hodin probrali diskutující řadu bodů, včetně nastávajícího převzetí společnosti Time Warner Amerikou Online. Steve Case, CEO AOL rozhodně popřel, že výsledkem bude neohrozitelný monopol; tvrdil, že AOL-Time Warner bude svým zákazníkům nabízet nové a lepší služby než doposud. Ostatní s jeho názorem souhlasili, řkouce, že "na Internetu nejde o velikost alébrž o kvalitu služeb."

Samův názor:

Celé to zní jako festival míru a přátelství - The Nando Times dokonce hovoří o "srdečné atmosféře". To mne opravdu překvapuje, zvlášť vezmeme-li v potaz, že tam seděli bok po boku AOL a Microsoft.

Nedokážu uvěřit, že nikdo nedokázal využít příležitosti a dát to AOL sežrat. Po té, co studenti z hlediště projevili obavy, jestli spojení AOL - Time Warner nebude ve svých důsledcích škodlivým krokem měl někdo vyskočit a dát Steve Case "whole nine yards".* Překvapivě se o to nikdo nepokusil. AOL na obranu spojení tvrdí, že při velikosti Internetu a jednoduchosti navigace v něm neznamená velikost společnosti žádnou konkurenční výhodu. Pokud je společnost veliká a silná a její presentace na Internetu mizerná, nemůže uspět a na druhou stranu pokud malá společnost poskytuje výborné služby a má dobré zázemí, docílí úspěchu.

Největší osobnosti Internetu a opravdu věří takovým kravinám? A jak to souvisí s převzetím Time Warner společností AOL, to je přece zcela evidentně záležitost rozdílného řádu? Ale ovšem, malé společnosti mohou uspět na Internetu pokud mají vynikající nápady a skvělou organizaci, ale nápady velkých společností mohou stát za hovno a jejich management za dvě a přesto se dočkají úspěchu, protože mají peníze na marketing a reklamu a také na vykoupení konkurence. Chápu, že Microsoft a Intel to nedokáží pochopit (žijí a pracují pod skleněným šturcem, že ano?) ale co ti ostatní? Nebylo by krásné, kdyby někdo vyskočil a zařval na Case: "AOL je jeden velkej bordel a má úspěch jenom proto, že je obrovská a nacpe se všude kde jen může"?

Myslím, že Steve Case se defintivně posunul na pozici #1 mého listu top managerů na odstřel. Jaký jen je to umělec dvojakosti. Dovedete si představit o kolik víc "Join AOL" budeme muset spolykat až AOL koupí Time Warner? To už nebude jen poštou,budou nás masírovat i z televizních obrazovek. Za mluvčími ve zprávách CNN budou v jednom kuse viset poutače AOL a CD ROM "Try AOL free for 100 hours" bude připojen ke každému pitomému účtu za kabelovou televizi a v každém Time magazínu. Ach jo.

Slavný "Summit in Silicon Valley" nebyl nic jiného než předváděčka pro pány velké a důležité. Ten nejvýraznější komentář, který jsem k tomu četl byl od šéfa Cisco Systems, Johna Chamberse. Říká v něm, že jen polovina lidí pozvaných na Summit bude hrát nějakou roli ve vývoji Interentu v příštích deseti letech, protože: "nakonec to budou ti rychlejší, kdo porazí pomalejší." Pokud tam přihodí i kvalitu, stojím za ním.

Rčení whole nine yards vzniklo s kulomety Browning - nábojový pás do nich totiž měřil právě devět yardů a "to give someone whole nine yards" znamená, že jste do toho dali úplně všechno. PK