Setkání u 3Com CZ

Stagnace prodeje produktů Palm, jak jsou vesměs nazývány souhrnně všechny modelové řady Pilota, u nás zatím pokračuje. České zastoupení 3Comu v Praze začíná pociťovat jednak tlak konkurenčních produktů, které se na našem trhu již objevily, ale také tlak uživatelů, kteří si právě Palm produkt vybrali za ten správný. "I přesto, že Palm produkty nepatří v našem seznamu důležitosti na přední místa, nehodláme dát ruce za záda a chceme se v rámci svých možností chovat k Palm III stejně jako k jiným výrobkům ze své produkce."Tak tato slova nám sdělil v pátek 16.10.98 na setkání u společnosti 3Com ředitel českého zastoupení pan Vladimír Jelen. "Jedním z kroků, který jsme již v této věci udělali, je rozšíření distribuce Palm produktů přes ostravský TH'System", pokračoval pan Jelen. "Naše zastoupení má již vlastní WWW stránky, kde jsou Palm produkty představovány na stejné úrovni jako jiné výrobky z produkce 3Com"."Máme eminentní zájem na tom, abychom jako výrobci podpořili vývoj plně lokalizovaného prostředí pro Palm produkty. Existenci free češtiny velmi vítáme a sami ji používáme. Podpora pro psaní českých znaků je prvním krůčkem k lokalizaci, bez které by další projekty jako -OKpráce do kapsy- nemohly vzniknout." poznamenal pan Jelen."Na dalších pravidelných setkáních, která pořádáme pro své distributory a dealery, hodláme Palm produkty detailněji představit. Palm III je pro naše distributory a dealery další šancí, jak vyplnit trh mobilní komunikace o další mobilní zařízení.""Palm III je také i síťovým produktem, neboť s příslušným zařízením slouží jako vzdálený terminál počítačové sítě. Jsme si vědomi jeho jednoduchosti a současně efektivnosti, praktičnosti a hlavně použitelnosti, aplikačního i informačního zázemí. Uděláme vše, co je v našich silách."Na setkání však nepadly žádné termíny. Přesto považuji toto setkání za jakýsi příslib toho, že se konečně v brzské době začne s Palm produkty něco dít. Vždyť právě teď je okamžk "bodu zlomu", kdy se na trhu rozhoduje o budoucí platformě minipočítačů. I přesto, že podobná slova již padla před téměř třemi měsíci, nechejme se překvapit.