Vše, co víme a nevíme o šestém iPhonu

Loni Apple poprvé porušil pravidlo, že nový iPhone přichází vždy v červnu. Stalo se tak u prvního v roce 2007 i v následujících třech letech. V minulém roce byl však pátý telefon Apple, s modelovým označením 4S, představen až v říjnu.

Zatímco mezi čtvrtým a pátým iPhonem byla pauza víc než rok a čtvrt, šestý přijde necelý rok od uvedení verze 4S. Pojďme si krátce zrekapitulovat, co vše o nejočekávanějším smartphonu současnosti vlastně víme.

Hardwarová výbava

V otázce použité čipové sady u nového iPhonu doposud není úplně jasno. Ačkoli se spekulovalo, že by šestý iPhone mohl přijít s čipsetem A5X, který dostal do vínku třetí iPad, nové informace tomu příliš nenasvědčují.

Čipová sada A5X se od verze A5, jež byla použita u druhého iPadu, liší čtyřjádrovou grafickou jednotkou, která zajišťuje rychlé překreslování Retina displeje u nového iPadu. Ten má přes tři miliony obrazových bodů, tedy čtyřnásobně víc než panel iPadu 2.

Značný grafický výkon ale v tomto směru znamená i nemalý energetický odběr, což je v případě mobilního telefonu problém, místa na akumulátor přece jen není tolik, jako u násobně většího těla tabletu.

Proto se spekuluje, že by šestý iPhone mohl pohánět zcela nový čipset s označením A6. Ten by mohl podobně jako konkurenční řešení od Samsungu (Exynos) nebo nVidie (Tegra3) obsahovat čtyřjádrový procesor. Tolik výkonná grafická jednotka jako v případě nového iPadu s rozlišením 2 048 × 1 536 pixelů by ale potřeba nebyla.

Server nowhereelse.fr publikoval několik fotografií, na kterých jsou údajně zachycena "střeva" očekávaného iPhonu. Mnozí ale o autentičnosti snímků pochybují, může jít o zdařilý podvod zhotovený ve Photoshopu. Objevují se i hlasy, že by novinku mohl pohánět hardware od Qualcommu s podporou datových přenosů LTE.

Předpokládá se však, že porce operační paměti se v porovnání se stávající verzí zdvojnásobí. Rovný gigabyte by byl zárukou dostatečného prostoru pro multitasking, přesto jeden z konkurentů v podobě Samsungu Galaxy S III nabídne na některých trzích (Japonsko, Jižní Korea, verze prodávaná v USA u AT&T) hned 2 GB RAM. Proto je navýšení operační paměti v podstatě jistotou. Hovoří se také o podpoře technologie NFC, jejíž budoucnost spočívá především v bezkontaktních mobilních platbách, užitečný je ale také rychlý přenos dat dotykem s využitím wi-fi.

Co se týče vnitřní paměti, zřejmě se opět setkáme s trojí modifikací, tedy 16, 32 a 64 GB. Navýšení nejvyšší varianty na 128 GB není, stejně jako eliminace 16GB varianty, příliš pravděpodobné.

Připomeňme, že klíčovým dodavatelem jak modulů DRAM, tak i flash pamětí pro iPhone, iPod touch i iPad vždy byl jihokorejský Samsung. Deník Korea Economic Daily ale s odvoláním na nejmenovaný zdroj včera uvedl, že Apple Samsung vyškrtl ze seznamu svých dodavatelů paměťových modulů pro první várku nových iPhonů. Primárním dodavatelem těchto součástí má být nově Toshiba, Elpida Memory a korejská společnost SK Hynix.

Zdroje přitom odmítly spekulace, že by snížení dodávek bylo vyústěním vleklých právních bitev mezi oběma giganty, Apple prý o rozšíření dodavatelů paměťových modulů jednal delší dobu. Podle analytiků společnosti Bernstein tak odběr pamětí jablečnou společností výrazně klesl a v současnosti představuje jen 2,5 % příjmů pro tuto divizi Samsungu.

Displej

Zobrazovací panel v případě iPhonu 4S už rozhodně nebyl prvek, který by někoho usadil na pozadí. Přitom právě takový efekt mělo odhalení čtyřky o rok dříve, 3,5" displej s rozlišením 640 × 960 obrazových bodů, pro který Apple začal používat označení Retina, byl jednoduše nedostižný.

Při jeho uvedení měl někdejší šéf Jobs pro označení panelu jednoduché vysvětlení: ani zdravé lidské oko totiž nebylo schopno při držení telefonu v běžné vzdálenosti rozeznat jednotlivé body.

Obrovská hustota bodů (330 DPI) je jedna věc, druhou je ale velikost úhlopříčky a letos už Apple musí na jednoznačný trend, kdy diagonála špičkových smartphonů běžně překračuje 4,5", nějak zareagovat.

Spekulace, že bude mít šestý iPhone displej velikosti čtyř palců, se objevily již v květnu, ještě dříve se spekulovalo o úhlopříčce 4,6". Tomu jsme ale po krátké analýze ani trochu nevěřili.

Poslední informace hovoří o 4" při rozlišení 640 x 1 136 bodů, což by znamenalo hustotu 325 bodů na palec. Poměr stran by se pak ze zavedených 3 : 2, které Apple definoval u prvního iPhonu a nezměnilo to ani dvojnásobné zjemnění displeje v roce 2010, na širokoúhlých (téměř) 16 : 9.

Šířka displeje tak zůstane stejná, přibude ale pruh vysoký 176 pixelů. Pohodlnější psaní ve výchozím režimu displeje se tak konat nebude, ovšem na prohlížení webu nebo přehrávání filmů uživatel víc prostoru dostane. V souvislosti s výrobcem panelu se skloňují významní asijští producenti jako Sharp, LG a také méně známá společnost Japan Display.

Nasmlouvání více dodavatelů nových panelů rozhodně nebylo zbytečné, deník Wall Street Journal totiž v minulých dnech informoval, že se Sharp potýká s nespecifikovanými výrobními komplikacemi při produkci displejů pro příští iPhone. Agentura Reuters později doplnila, že jsou náklady na produkci panelu vyšší, než společnost původně očekávala, čímž Sharpu klesají marže.

Neočekáváme však, že by tento problém mohl nějak ohrozit start prodeje nového iPhonu. Je ale možné, že Apple bude mít problém v prvních dnech prodeje nepochybně obrovskou poptávkou uspokojit.

Design

Apple je co se týče designu svých produktů společností velmi konzervativní, proto vzhled svých zařízení nemění příliš často. Identický byl vzhled druhé i třetí generace a design iPhonu 4 a 4S se také vlastně nelišil.

Letos ale má přijít změna. Přístroj má být, především kvůli většímu displeji, celkově vyšší a zadní část by měla být vyrobena z kovu. To by jistě byla změna k lepšímu. Skleněná záda iPhonu jsou možná designově povedeným prvkem, praktická ale rozhodně nejsou: stačí totiž jeden pád na beton a na neštěstí je zaděláno, sklo je jednoduše dosti křehkým materiálem.

Nově by se na konstrukci krytu měla kromě kovu a skla a plastu podílet také keramika, dříve se dokonce hovořilo o slitině LiquidMetal, ze kterého byl u dřívějších verzí vyroben šperhák na vyjmutí šuplíku se SIM kartou (více v dřívějším článku zde).

Na dostupných fotografiích, které by měly zachycovat příští iPhone v celé kráse, jsou na zadní straně vidět také barevně mírně odlišné okraje telefonu, v horním je přitom usazen objektiv fotoaparátu.

Výraznou změnou je také přestěhování 3,5mm audio jacku na spodní hranu kovového rámečku. Tento manévr dovolilo především výrazné zmenšení napájecího konektoru, kdy rozměrný 30pinový konektor nahradí rozhraní citelně menší, na šířku možná ani ne poloviční.

Ještě tenčí?

Čtvrtému iPhonu po nějakou dobu náležel titul nejtenčího smartphonu vůbec, ono pouhých 9,3 milimetru v pase bylo skutečně před dvěma lety hodnotou velmi slušnou. Následně ale přišly ještě tenčí smartphony, vzpomeňme například LG Optimus Black nebo Galaxy S II. Pátá generace se tak již superlativem "nejtenčí" chlubit nemohla.

Podle čínských maket šestého iPhonu, které se minulý týden objevily na berlínském výstavišti v rámci veletrhu IFA, to ale vypadá, že novinka bude zase o něco tenčí a tipujeme, že by profil přístroje mohl pokořit hranici osmi milimetrů, mluví se dokonce o hodnotě 7,4 mm. Ačkoli jsou i tenčí zařízení, je tu jeden docela podstatný rozdíl: tloušťka iPhonu bude po celé délce telefonu stejná, což u předchozích rekordmanů – Motorola RAZR, Samsung Galaxy S III, Huawei Ascend P1 – neplatí.

iPhone 5, iPhone LTE, nebo jen nový iPhone?

Ačkoli po uvedení třetího iPadu, který se ale už nepyšní číslovkou, se zdálo, že jde o nový trend a další zařízení od Apple už budou pořadové číslo postrádat, nejnovější baner blížící se tiskové konference tomu nenapovídá.

Pod dvanáctkou je totiž v odraze pětka, která by mohla signalizovat, že telefon skutečně dostane jméno iPhone 5 a nikoli jen nový iPhone. Jak to všechno bude a kolik z uvedeného se nakonec naplní, budeme vědět už za pár dnů. Jasno totiž bude už příští středu.