Sestřelte kachny v Duck Hunt a zachraňujte parašutisty v Parashoot (Hry do kapsy 130)

, aktualizováno 1. ledna 0001

Pracovní týden je téměř u konce a to neznamená nic jiného, než že je tu opět naše páteční příloha Hry do kapsy. Kromě novinek a aktualizací se opět podíváme do zákulisí připravovaných her a zavzpomínáme si na stařičkou hru Parashoot.