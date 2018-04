Šestimegapixelové fotomobily v roce 2006

V roce 2005 se objeví první mobilní telefony se šestimegapixelovým rozlišením vestavěného fotoaparátu, o rok později již budou běžným prodejním artiklem. To není předpověď nějaké neznámé analytické skupiny, to je právě zveřejněný harmonogram inovací společnosti Qualcomm, největšího výrobce čipových sad pro CDMA technologie.

Qualcomm tento harmonogram oznámil na konferenci vývojářů BREW aplikací (jeho aplikační prostředí), kde seznamoval vývojáře s tím, jaké technologie nabídne pro mobilní telefony pracující v sítích CDMA2000 a WCDMA/UMTS. Ano, nová čipová sada 7500/7600 je označovaná jako „convergence platform“ a bude podporovat oba soupeřící 3G standardy. A protože čipové sady Qualcommu jsou velmi oblíbené u jihoasijských výrobců, dá se očekávat, že se s ní setkáme i v UMTS telefonech určených pro Evropu.

Z publikované roadmapy vidíme, že Qualcomm plánuje svoji Convergence platformu na počátek roku 2005, přičemž rok až rok a půl bude trvat vývojářům, než na ní nabídnou mobilní telefony – ačkoliv je pravděpodobné, že soupeřící LG a Samsung (střetávají se na vysoce konkurenčním jihokorejském CDMA2000 trhu) budou prosazovat vysoké rozlišení fotoaparátu co nejdříve a že své první mobily s ním nabídnou ještě v průběhu roku 2005.

Convergence Qualcommu nenabídne jen dualmode provoz mezi UMTS a CDMA2000 sítěmi (který ocení cestovatelé), ale hlavně technické funkce. Již rok je standardní součástí čipových sad Qualcommu asistované GPS (nazývané zde GpsOne) – přičemž tou asistovaností se rozumí fakt, že hrubé určení polohy učiní mobilní síť a takto zjištěnou polohu předá k upřesnění GPS modulu. Díky tomu, že GPS modul ihned ví přibližnou polohu, je schopen ji upřesnit během vteřiny, namísto desítek až stovek vteřin.

Convergence se ale zaměří na „spotřebitelské“ funkce. Kromě zmíněného šestimegapixelového rozlišení bude nabízet dva procesory. Jeden se bude starat o zpracování funkcí vyžadovaných sítí a druhý o uživatelské aplikace. Díky tomu mobilní telefon zvládne najednou přenášet data, pracovat s aplikacemi v telefonu a telefonovat – to dnes nejde.

Citelně vylepšena také bude podpora zpracování obrazu. Především při přehrávání videa, kde čipová sada bude podporovat až 30 rámců za vteřinu, tedy úroveň potřebnou pro dobrý vjem ze sledování videa a to i při akčních scénách.

Hráče pak potěší 3D akcelerátor a rychlost vykreslování 4 miliony polygonů za vteřinu. Zvukové možnosti se dočkají rozšíření na schopnost přehrávat a nahrávat digitální stereo.

Velikost fotek je problém

Problémem vysokého rozlišení fotoaparátu zůstává velikost souborů – a tedy rychlost, s jakou se přenášejí sítí. Například pětimegapixelový Sony DSC-F717 ukládá obrázky v nejvyšší kvalitě a v JPEG rozlišení do souborů o velikosti kolem 2 MB. Zatímco s interní pamětí problémy nebudou, neboť již dnes mají běžně telefony na standardu CDMA2000 více jako 100 MB interní paměti a stále častěji také slot pro paměťovou kartu, problém je s tím, jak tak velký soubor odeslat. I při nejvyšších současných rychlostech UMTS sítí se takový soubor bude odesílat více jak dvě minuty.

Mobilní sítě mají do té doby na čem pracovat – ostatně, problémy s odesíláním fotografií začínají mít už i GSM sítě, v nichž se pomalé GPRS bude snažit efektivně obsloužit odeslání zprávy s fotografií z nových megapixelových foto-telefonů.

Zatímco UMTS sítě do té doby (alespoň podle slibů Ericsson) přijdou s HSDPA, v CDMA2000 sítích sází Qualcomm na 1xEV-DO Revize A. To by se rovněž v té době mohlo do CDMA sítí zavádět a nabídlo by pro odesílání dat do sítě sdílených 1,8 Mb/s. A s takovou rychlostí by se už i velké fotky odesílaly hezky svižně…

Operátoři ani výrobci mobilů nespoléhají jen na vyšší rychlosti. Existují řešení, jak fotky tisknout na každém rohu ze speciálního fotolabu, jak je sdílet přes bluetooth atd. Jenže tím si operátoři zrovna příliš nevydělají – ti potřebují, aby je zákazníci posílali mobilní sítí. Ostatně, i proto mají mnohé fotomobily vypnutý software pro posílání fotografií jinak, než přes MMS zprávy.

Je také třeba poznamenat, že megapixely nejsou všechno. Kvalitní fotku dělá také dobrá optika a dobrý software pro focení s celou škálou funkcí. A v tom se zatím žádné mobilní telefony digitálním fotoaparátům rovnat nemohou. A to už vůbec nemluvě o optickém zoomu, stabilizátoru, blesku a dalších funkcích náročných na rozměry i spotřebu. Takže třeba nakonec v roce 2006 budeme mít šestimegapixelový mobil, z něhož budou fotografie stěží srovnatelné s vaším stařičkým dvoumegapixelovým fotoaparátem…