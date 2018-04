Šesté předvánoční PDA zastaveníčko

Několik softwarových tipů

Hra Snowed In je dárkem všem majitelům PocketPéCéček od Clickergamer Technologies.

Je to hra ve stylu Bejewelled, a to by již samo o sobě mělo být zárukou skvělé zábavy, co myslíte?

Foto Christmas firmy IomoLtd. pro N7650 je z jiného soudku, k jeho spuštění ale musíte mít zakoupen program FotoFun Pack. Celkem 33 skinů čeká na to, až ze sebe, či z vašich dětí, rodičů, známých vyrobíte za pár okamžiků elfa, sněhuláka, či samotného Santu!

Mrzuté je, že za vše se platí - FotoFun Pack stojí $10, Foto Christmas další $3. Inu, SymbianOS je opravdu zatím docela "freewarem nedotčená" platforma :-(

Když je vaše ploška tak trochu virtuální...

...dají se s ní dělat docela hezké věci, a to nejen o Vánocích. Vybral jsem pro vás několik tipů, jak si ji můžete právě během letošních svátků tak trošku "oskinovat".

První tři vánoční Graffiti plošky patří k počítači HandEra330 a stáhnete je zde. Obě jsou freeware.

Další Graffiti plošky můžete nahrát do Clié řady NR/NX. Jsou ke stažení třeba na serveru ClieSkins, či na stránkách RaySolutions. Některé z nich slouží jako šablony, do kterých si můžete editovat vlastní obrázky (máte-li PhotoSkin):

A jestli máte virtuální Graffiti a chcete si ji vyšňořit až po Vánocích, počkejte si na náš " Týden se skiny " hned po Novém roce.

Zdobit budeme ale nejen Graffiti plošku, dočkají se i majitelé modelů s klasickou Graffiti, či i ti "ploškyprostí" (Treo apod.)

Nakoupeno jest? A máte sbaleno?

Předpokládám, že nejste hazardéři, vstávající 23. 12. s předsevzetím šťastných a veselých nákupů hlavních dárků svým blízkým, a ty vaše dárky již odpočívají na dně nepoužívané skříně. Takže dneska vám poradíme, jak můžete netypicky a vtipně zabalit PDA, které jste koupili někomu z rodiny:

Taktika prodlouženého utrpení, zklamání a o to větší radosti...

Předpokládejme, že jste s situaci, kdy vaše ratolest více či méně předpokládá, že dostane PDA a smyslem obalu je prodloužení mučivého očekávání přispívající k ozvláštnění celé podstromkové atmosféry... Metoda "Matrjoška" (postupné balení PDA do větších a větších krabic) je už stará a obehraná. Vyzkoušejte některý z našich neotřelých triků:

Balení ŠOK!

PDA vložte do krabice, která patří jinému výrobku, před jehož obdržením se vaše jinak bezbožná ratolest modlí poctivě každý adventní večer. Osvědčují se různé krabice od zimních bot s obrázkem bot na obalu, nic nepokazíte ani krabicí od posledního vydání rozsáhlé encyklopedie světových dějin, docela vtipné je i zabalení palmu do krabičky od vědecké programovatelné kalkulačky s jednořádkovým displejem, při jejímž rozbalování můžete cynicky ucedit něco o tom, co dalo práce ji sehnat.

Vaší fantazii se meze nekladou - já třeba dodnes vzpomínám, jakou atmosféru jsem před lety vykouzlil u své drahé polovičky, když se mi podařilo vecpat značkový parfém do krabičky od krému na ošetřování rukou po zahradních pracích...

Balení NATAHOVÁNÍ NA SKŘIPEC

V tomto případě použijete originální krabici od PDA, či příslušenství, ale z krabice vyjmete nějakou podstatnou součástku. Ideální je třeba schovat synchronizační kolébku, CD se software apod.. Budou ji pak všichni napjatě hledat (pro zvýšení efektu můžete přitom hlasitě nadávat) a radost dárku po "nalezení" bude pak dvojnásobná.

Několik receptů pana Tichého

Zajímavý tip k námětům na využití vysloužilých PDA z minulého vydání mi poslal pan Aleš Tichý z Třeboně. Již léta obměňuje právě čase předvánočním svoje PDA a dosavadní handheld využívá ve své kuchyni pro přípravu výborných vánočních pokrmů. Z jeho obsáhlého jídelníčku vybíráme tři nejzajímavější a přejeme vám dobrou chuť:

Staročeská palmí polévka

Ingredience :

1 vysloužilý Palm IIIx, 200 g vařeného hrachu, 400 g okrajových porcí a kostí z ryby, 1 mlíčí a 1 jikry, 100 g kořenové zeleniny, půl lžičky pepře, sůl, muškátový květ, 2 žemle a 1 lžíce másla na osmažení

Postup:

Z okrajových porcí, kostí a příp. i hlavy, zeleniny a soli uvaříme rybí vývar. Mlíčí a jikry opereme pod tekoucí vodou, nakrájíme a vložíme do procezeného vývaru. Palm IIIx opláchneme horkou vodou a ve vývaru krátce povaříme. Přidáme vařený a rozmačkaný hrách, maso z vývaru, které jsme dobře obrali z kostí, pepř, sůl, muškát a povaříme. Přidáme i zeleninu z vývaru, kterou jsme nadrobno pokrájeli. Dochutíme a podáváme s osmaženou houstičkou.

Palmočka

Palmočka je u Tichých již léta nezbytnou a nepostradatelnou součástí vánočních svátků.

Ingredience:

1 displej ze staršího PDA (černobílý, či barevný, na rozlišení nezáleží), stylus, 3 hrnky polohrubé mouky, 9 lžic cukru, 1/8 másla, 1 polévková lžíce droždí, 1/2 hrnku mléka, 1 žloutek, špetka soli, vanilkový cukr, citrónová kůra, muškátový oříšek, badyán, 3 lžíce rozinek, 3 lžíce mandlí, vajíčko na potření

Postup:

Displej PDA spaříme mírně osolenou vodou,osušíme a utlučeme na prášek.Do vlažného mléka rozdrobíme droždí, přisypeme 1 lžíci cukru, zaprášíme práškem z displeje a necháme v teple vykynout. Do mísy nasypeme mouku, 8 lžic cukru, vanilkový cukr, špetku soli, citrónovou kůru, nastrouhaný muškátový oříšek, žloutek, nakrouhaný badyán, přilijeme vykynutý kvásek a prohněteme. Nakonec přidáme vychladlé rozehřáté máslo a vše zpracujeme. Když se těsto nelepí ke stěnám mísy, přisypeme omyté rozinky, oloupané krájené mandle a těsto ještě prohněteme. Utvoříme v míse hladký bochánek, poprášíme jej moukou a necháme přikrytý kynout na teplém místě (při větším množství těsta i přes noc). Vykynuté těsto rozdělíme na vále na 9 dílů a upleteme palmočku. První vrstvu pleteme ze čtyř pramenů, druhou ze tří a třetí vrstvu ze dvou pramenů. Pergamenový papír potřený tukem položíme na plech a na něj postupně vrstvíme prameny palmočky. Chvíli necháme na plechu dokynout. Před vložením do trouby ještě potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme nasekanými mandlemi. Nakonec palmočku propíchneme u obou krajů i uprostřed špejlemi, aby se vrstvy těsta při pečení nezbortily. Pečeme zvolna asi 45 minut a ozdobíme nastrouhaným stylusem.

iPaq na černo

Ingredience:

6 starších iPaqů (je možné nahradit i jiným handheldem), 1 lžíce octa, 1 menší cibule, několik zrnek pepře a nového koření, malý kousek bobkového listu, špetka tymiánu, 50 g másla, 100 g kořenové zeleniny, necelý 1/2 litr vývaru z kapra, 2 mírně navršené lžíce strouhaného chleba, 40 g strouhaného perníku, 1 lžička karamelu, 2-3 lžíce švestkových povidel, 1/4 l červeného vína, 10 mandlí, 30 g rozinek, hrst sušených švestek, citrónová šťáva

Postup:

Do hrnce vlijeme tolik vody, aby byly iPaqy potopené, přidáme sůl, ocet, rozpůlenou cibuli, koření a zvolna 10 minut vaříme, pak přidáme očištěné iPaqy, uvedeme znova do varu a povaříme 12-15 minut. Potom iPaqy opatrně vyjmeme na talíř. Na nudličky nakrájenou zeleninu osmahneme na másle, podlijeme procezeným vývarem z iPaqů, přidáme strouhaný perník a chléb, karamel, změklá povidla a víno a vaříme do zhoustnutí. Uvařenou omáčku přecedíme, přidáme oloupané na nudličky nakrájené mandle, přebrané, omyté rozinky a předem namočené švestky a krátce povaříme (ze švestek by neměly vypadnout pecky) a dochutíme citronovou šťávou a cukrem. Do hotové omáčky vrátíme porce iPaqů a necháme v chladnu do druhého dne rozležet ( v dřívějších dobách se iPaq na černo připravoval o dva až tři dny dříve). Před podáváním zvolna ohřejeme. Podáváme s houskovým knedlíkem.