Sestavte si datový kabel pro svého Siemense

Připojení mobilního telefonu k počítači s sebou přináší spoustu výhod, mezi nimiž vyniká snadná správá telefonního seznamu, možnost nahrání jiného operátorského loga či využívání datových služeb. Pro tyto účely je však nezbytný datový kabel, pokud nemůžete nebo nechcete využít infračervené rozhraní. V nabídkách originálního příslušenství přitom tento relativně jednoduchý komponent najdeme za cenu 1 700 Kč. Jste-li alespoň trochu zruční, můžete si ho za zlomek této částky postavit sami.

Protože sériové rozhraní počítače i mobilu pracuje s jinými logickými úrovněmi, tak samotné propojení příslušných konektorů rozhodně nestačí. Součástí kabelu musí být jistý mezičlánek v podobě konvertoru úrovní RS-232 (+/-12 V) na TTL (0/5 V). Za tímto účelem se běžně používá obvod MAX 232, zvládající obousměrný převod. V prodejnách s elektrotechnikou ho pořídíte přibližně za 100 Kč, v závislosti na provedení. Fajnšmekři, kteří chtějí svůj kabel co nejvíce přiblížit originálu, zajisté sáhnou po SMD (povrchová montáž). Při použití velkého konektoru do počítače (Cannon 25) je pak možné všechny komponenty skrýt do jeho krytu. U malého, běžně používaného devítipinového konektoru to už činí jisté potíže.

Ke správnému funkgování potřebuje MAX 232 jen tantalové kondenzátory 1 µF/16V. Drobný problém však vznikne s přivedením napájecího napětí 5 V, které lze získat dvěma možnými způsoby. V uvedeném zapojení používáme externí zdroj, což není zrovna praktické. Druhou možností je použití výstupů počítače RTS (vývod 7) a DTR (vývod 4). V takovém případě však programy kontrolující připravenost protistrany, tedy telefonu, nebudou fungovat. Zvolíte-li druhou alternativu, pak oba vývody připojíte místo zdroje, nejlépe přes diodu 1N4148 v propustném směru (čárka směrem ke stabilizátoru). Zároveň nepropojujte na konektoru vývody 4-6 a 7-8. V obou zmíněných případech nezapomeňte osadit stabilizátor 78L05. Součástí schématu jsou ještě dvě Zenerovy diody, sloužící především k ochraně telefonu. Nejsou sice povinné, kabel bude fungovat i bez nich, ale o jejich vynechání raději neuvažujte.

Konektor sériového rozhraní RS-232-popis vývodů

Cannon 9 Cannon 25 CTS 8 5 DCD 1 8 DSR 6 6 DTR 4 20 GND 5 7 RI 9 22 RTS 7 4 RxD 2 3 TxD 3 2

Jak sami vidíte, postavit si vlastní datový kabel pro telefony Siemens není složité. Záleží jen na tom, jak chcete mít výsledný produkt elegantní. Zvolíte-li součástky v provedení SMD, podaří se všechny komponenty skrýt do konektoru na straně počítače. Výsledná pořizovací cena by se přitom měla pohybovat kolem 250 Kč. Uvedené zapojení navíc můžete použít i ve spojitosti s telefony Nokia 5110/6110/kompatibilní, je ovšem třeba trochu jinak připojit konektor.