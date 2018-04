Samsung připravuje šest novinek včetně jednoho tajuplného modelu

Nových Samsungů bychom se měli dočkat už koncem měsíce na veletrhu MWC v Barceloně, který začíná 25. února. Všechny používají systém Android a patří do nižších tříd. Špičkový model Galaxy IV by měl být představen až později.

GT-I9150 / GT-I9152 – Galaxy Fonblet 5.8

Dalším křížencem smartphonu a tabletu v nabídce Samsungu by měl být model Fonblet 5.8. Jak název napovídá, tento přístroj bude mít velký displej s úhlopříčkou 5,8 palce. Rozlišení displeje však bude pouze 960 × 540 obrazových bodů.

Samsung Fonblet 5.8 používá procesor Broadcom BCM28155 na frekvenci 1,2 GHz a grafický procesor VideoCore IV. Bude mít systém Android 4.1.2 Jelly Bean a existovat bude i ve verzi pro dvě SIM karty.

GT-S6810 / GT-S6810P – Galaxy Frame

Dalším novým modelem bude Samsung Galaxy Frame, který bude mít displej s rozlišením 480 × 320 obrazových bodů, procesor Broadcom s taktem 1 GHz a grafický procesor VideoCore IV. Smartphone s Androidem 4.1.2 Jelly Bean bude existovat i ve verzi s NFC.

GT-S6310 / GT-S6312 – Galaxy Young

Pod model Galaxy Frame se zařadí Samsung Galaxy Young. Jednoduchý smartphone opět s displejem s rozlišením 480 × 320 obrazových bodů bude v nabídce i ve variantě pro dvě SIM karty. Procesor Qualcomm má takt 1 GHz, grafickým procesorem je Adreno 200. Android je ve verzi 4.1.2 Jelly Bean.

GT-S5282 – Galaxy Star

Původní model Star je jedním z nejprodávanějších Samsungů všech dob a znamenal pro firmu první komerční úspěch na poli dotykových mobilů. Původní Star byl "hloupý" mobil. Nyní Samsung značku Star oživí v podobě chytrého telefonu se systém Android 4.1.2 Jelly Bean.

Galaxy Star bude pravděpodobně pouze dvousimkový. Svou výbavou se zařadí mezi levné telefony. Jeho displej má rozlišení 320 × 240 obrazových bodů a takt procesoru Spreadtrum je zatím neznámý. Grafiku obstará procesor Mali-300.

GT-S5310 / GT-S5312 – Galaxy Pocket 2

Plnohodnotného nástupce se dočká i zcela základní smartphone v nabídce Samsungu. Galaxy Pocket 2 tak v nabídce doplní inovovaný Galaxy Pocket Pro, o kterém píšeme zde.

Samsung Galaxy Pocket 2 má stejnou výbavu jako Galaxy Pocket Pro, změna by měla být pouze v designu a použití Androidu 4.1.2 Jelly Bean. Displej má rozlišení 320 × 240 obrazových bodů, procesor Broadcom má takt 850 MHz a grafickým procesorem je VideoCore IV. Galaxy Pocket 2 bude nabízen i ve dvousimkové verzi.

GT-B9150

Tajemství zahaluje model s typovým označením GT-B9150. Zatím nevíme, zda se jedná o smartphone, nebo o tablet. Podle některých informací to bude přístroj se dvěma skládacími displeji. Tajuplný Samsung by mohl nést jméno Galaxy Q. Písmeno B v typovém označení dává tušit, že by tento model měl mít qwerty klávesnici.

Samsung GT-B9150 bude používat dvoujádrový procesor Exynos 5250 na frekvenci 1,7 GHz a grafický procesor Mali-T604. Podle databáze GLBenchmark má displej rozlišení Full HD (1 920 × 1 080 obrazových bodů). Systém Android je ve verzi 4.2.1 Jelly Bean.

Zdroj: SamMobile