Servisní menu telefonů Bosch 607/608

Stálo to za tu chvilku pokusování a výsledek se dostavil - servisní menu pro monitoring sítě lze vyvolat jednoduchým zadáním kódu. A pokud vám někdo bude říkat, že Bosch není Dancall, nevěřte mu. Proč? Servisní menu se vyvolá zadáním tohoto kódu: *#dancall*test# - přičemž nemačkejte na jedno písmeno klávesu vícekrát, jak jste uvyklí u SMS zpráv, toto je pouze mnemotechnická pomůcka nahrazující číselný kód *#3262255*8378#. Pak kód odešlete (Volat) a on vám ohlásí chybu. To je v pořádku - nyní vám přibylo menu 10 - Engineering.

Toto menu má tři podmenu:

MS info (aktivace a deaktivace servisního menu)

Software details - podrobné informace o software telefonu

Test/production details - informace o výrobní šarži, revizích firmware a kompletaci telefonu.

Po aktivaci ON v MS info menu máte po opuštění menu na displeji základní informace o aktivní buňce. Zde jsou popisy tří veličin na displeji.

FCN - číslo použitého kanálu

RXL - intenzita přijímaného signálu v dBm

C1 - hodnota v dBm, vyjadřující současnou nadprahovou úroveň signálu použitelnosti buňky

C2 - ambivalentní k C1

Na poslední řádce displeje je informace o stavu telefonu a to takto:

IDL - (IDLE) klidový stav

SER - (SEARCH) vyhledávání buňky

ASS - (ASSIGN) navázání spojení s buňkou (před komunikací)

DED - (DEDICATED) terminál komunikuje s buňkou

Po stisknutí klávesy pro posun dolů se dostanete do další části popisující aktivní buňku. O CID bych si tipl, že je to decimální číslo buňky, ale mám tam jedničku, takže těžko říci, zda je možné, abych seděl u první buňky. U DCS raději netypuji vůbec a CB bude patrně Code Broadcast - rozlišení buněk používajících stejný kanál (slouží pro korektní dekoding).

Dalším posunem klávesou dolů se dostaneme na poslední obrazovku aktivní buňky

BCC - Broadcast Code - rozlišení buněk sdílející stejný kanál, používá se též pro synchronizaci kódování a dekódování

NCC - National Code - rozlišení sítí užívajících stejný kanál - důležité pro pohraniční oblasti

Dalším posunem se dostáváme k hodnotám pro ostatních až šest viděných buněk - v levém dolním řádku je N1, kde to číslo za N vyjadřuje pořadí aktivní buňky.

Když tyto všechny údaje přerolujete, dostanete se k následující obrazovce. Ta je funkční jen během hovoru (přesněji jen během aktivní komunikace s buňkou), mimo tuto komunikaci ukazuje nulové hodnoty.

RX - úroveň přijímaného signálu v dBm

RQ - kvalita spojení - počet chybně přijatých bitů (dle tabulky)

0 1 2 3 4 5 6 7 0.2% 0.4% 0.8% 1.6% 3.2% 6.4% 12.8% 25.6%

Po dalším stisku tlačítka dolů přijde další menu

ATa - time advence - vzdálenost od buňky, vynýsobte 547 a dostanete maximální vzdálenost v metrech

APa - okamžitý vyzářený VF výkon. Viz převodní tabulka.

Hn - počet užití funkce handover (změna buňky během spojení), počítá se od zapnutí telefonu

Hf - počet neúspěšných pokusů o handover, počítá se od zapnutí telefonu



Tabulka pro přepočet okamžitého vyzářeného výkonu

dBm 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 APa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Watt 8.00 5.00 3.20 2.00 1.30 0.80 0.50 0.32 0.20 0.13 0.08 0.05 0.03 0.02

Pokud ještě jednou zmáčkete tlačítko Dolů, dostanete se na stránku, o které už nevím, co znamená. Funkce DTU, DTD, HP a CI jsou mi tajemstvím. Pokud někdo víte, napište. Taktéž další stránka s MM, CC a RR.

A na co to servisní menu je? Přeci na to, abyste lovili BTSky - viz zde velmi podrobný soupis. Další známá servisní menu pro mobilní telefony jdou v rubrice Bastlířův koutek