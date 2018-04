Servisní menu na Nokia 5110/6110

Servisní menu pro Nokia 5110/6110

Menu 01 - informace o aktivní buňce

Menu 02 - informace o aktivní buňce

Menu 03 - informace o aktivní a dvou sousedních buňkách

Menu 04 - informace o 3. až 5. sousední buňce

Menu 05 - informace o 6. až 8. sousední buňce

Menu 06 - přehled registrovaných sítí

Menu 07 - informační data aktivní buňky

Menu 10 - informace o pagingu

Menu 11 - informace o síti (CellID, LAC,...)

Menu 12 - informace o cipheringu, hoppingu, DTX

Menu 13 - displej DTX

Menu 17 - BTS TEST

Menu 19 - přehled zakázaných buněk

Menu 20 - informace o stavu baterie a nabíjení

Menu 21 - nabíjeni baterie

Menu 22 - detekce plné baterie

Menu 23 - stav baterie

Menu 35 - informace o SW resetu

Menu 36 - počitadla resetu

Menu 39 - příčiny zrušeni hovoru

Menu 40 - nulování počitadel handoveru

Menu 41 - počitadla handoveru

Menu 43 - počitadla T200

Menu 54 - informace o blocích

Menu 56 - informace o blocích

Menu 57 - stav paměti před resetem

Menu 60 - nulování počitadel

Menu 61 - počitadla hledání a reselekci

Menu 62 - počitadla měření sousedních buněk

Menu 63 - počitadla pokusu o hovor

Menu 70 - počitadla DSP

Menu 83 - ovladač zobrazování zásobníku

Menu 84-6 - zobrazeni zásobníku

Menu 87 - zásobník operačního systému

Menu 88 - informace o verzi softwaru

Menu 240 - nulovani vsech pocitadel (40,60,80)

Menu 241 - zrusi Net Monitor, nelze znovu aktivovat bez kabelu

Menu 242 - zrusi cast Net Monitor menu, zustanou menu 1-19

++++++++++++++ |abbb ccc ddd| | e ff g mmmm| | nnn ppp| | oooo | ++++++++++++++

Udaje o aktivni bunce

a - Zobrazuje se H, pokud je aktivni hopping - plovouci kanal

bbb - Carrier Number - cislo aktivniho kanalu, pri hoppingu se kanaly zobrazuji prubezne

ccc - RxLevel - sila signalu na telefonu v dBM

ddd - TX Power - kdyz telefon vysila je zde * a aktualni vysilaci vykon

e - TimeSlot - cislo TimeSlotu, kterym telefon komunikuje se siti

ff - Timing Advance - zpozdeni prenosu mezi BTS a telefonem - TA x 546 metru = vzdalenost BTS

g - RxQuality(Sub) - pocet chybovych bitu (Bit-Error-Rate) (0-7)

mmmm - Radio Link Timeout - zaporna hodnota se zobrazuje jako 0, maximum je 64

nnn - C1 - path loss criterion (-99 - 999)

ppp- C2 - cell reselection criterium (-99 - 999), pro GSM Phase 1 se zobrazuje C1

oooo - Channel - druh kanalu:

THR0 - Traffic Channel HalfRate SubChannel 0

THR1 - Traffic Channel HalfRate SubChannel 1

TFR - Traffic Channel FullRate

TEFR - Traffic Channel EnhancedFullRate (Eurotel - SuperSound)

F144,F96,F72,F48,F24 - Traffic Channel FullRate data channel, speed (14.4, 9.6, 7.2, 4.8, 2.4 kbps)

H480,H481,H240,H241 - Traffic Channel HalfRate data channel, speed (4.8, 2.4) (subchannel 0, 1)

FA - Traffic Channel FullRate signalling only (FACCH)

FAH0,FAH1 - TCH HalRate signalling only (FACCH)

SDCC - Standalone Dedicate Control Channel

AGCH - Acces Grant Channel

CCCH - ve stand-by modu

CBCH - ve stand-by modu + cell broadcast

BCCH

SEAR - search

NSPS - No Serv Power Save (setri baterii, kdyz nenasel signal)

TXPower - vysilaci vykon:

5 - 2W (max. pro GSM900) dBm 33

6 - 1.3W dBm 31

7 - 0.8W dBm 29

8- 0.5W dBm 27

9 - 0.32W dBm 25

10 - 0.2W dBm 23

15 - 0.02W dBm 13

PM RAR Ro BC Rel QLF

PM - paging mode (NO - normal, EX - extended, RO - reorganization, SB - same as before)

RAR - maximalni pocet Random Access retransmisi

BC - Base Station Identification Code(Color) - posledni cislice je shodna s BCC

Ro - roaming indicator (R- roaming; nic - domovska sit)

Rel - duvod ukonceni posledniho hovoru (pr. 16 - bezne ukonceni stiskem cerveneho telefonu)

QLF - RX Quality (full) - chybovost prenosu

X - telefon nevysila

0 - mene nez 0.2% chybnych bitu

1 - 0.2 - 0.4% chybnych bitu

2 - 0.41 - 0.8% chybnych bitu

3 - 0.81 - 1.6% chybnych bitu

4 - 1.61 - 3.2% chybnych bitu

5 - 3.21 - 6.4% chybnych bitu

6 - 6.41 - 12.8% chybnych bitu

7 - vice nez 12.8% chybnych bitu

Ch C1/BCC RxL C2 Ch C1/BCC RxL C2 Ch C1/BCC RxL C2 N N

1.radek - aktivni BTS

2.radek - 1.sousedni BTS

3.radek - 2.sousedni BTS

Ch - cislo kanalu

C1/BCC - v rezimu standby je zde C1, kdyz telefon vysila/prijima je zde BCC

Rxl - RxLevel

N - N=normal, B=barred, L=low priority, X=none (udaje tykajici se okolnich BTS)

Pozn. Barred se mohou zobrazit pouze v urcitych pripadech - viz Menu 19

Pozn. Misto C1 je zobrazuje cislo -99 v pripade, ze telefon nedekodoval jeji parametry

Ch C1/BCC RxL C2 Ch C1/BCC RxL C2 Ch C1/BCC RxL C2 N N

Udaje o 3.-5. sousedni BTS

Ch - cislo kanalu

C1/BCC - v rezimu standby je zde C1, kdyz telefon vysila/prijima je zde BCC

Rxl - RxLevel

N - N=normal, B=barred, L=low priority, X=none (udaje tykajici se okolnich BTS)

Pozn. Barred se mohou zobrazit pouze v urcitych pripadech - viz Menu 19

Pozn2. Misto C1 je zobrazuje cislo -99 v pripade, ze telefon nedokodoval jeji parametry

Ch C1/BCC RxL C2 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX N XX XX

Informace o 6.-8. sousedni BTS

(V CR je system pouze 6 provazanych BTS)

Ch - cislo kanalu

C1/BCC - v rezimu standby je zde C1, kdyz telefon vysila/prijima je zde BCC

Rxl - RxLevel

N - N=normal, B=barred, L=low priority, X=none (udaje tykajici se okolnich BTS)

Pozn. Barred se mohou zobrazit pouze v urcitych pripadech - viz Menu 19

Pozn2. Misto C1 je zobrazuje cislo -99 v pripade, ze telefon nedokodoval jeji parametry

Seznam posledni registrovane, 3 preferovanych a 4 zakazanych siti

1. radek vlevo - posledni registrovana sit

2.-4. radek vlevo - 3 preferovane site (pro roaming)

1.-4. radek vpravo - 4 zakazane site

Menu 07

Informace o aktivni bunce

E - podpora Emergency Calls (1-ano, 0-ne)

A - podpora procedury attach-detach

H - podpora HalfRate

C - 1-je vysilan parametr C2

B - podpora cell broadcast

R - podpora re-establishmentu

TMSI T3212 ctr min PaRP DSF AGC AFC CH

TMSI - Temporary Mobile Subscriber Identification (hex)

T321: ctr - cas od posledniho LU (Location Update) tim - max. cas od LU. (Cislo * 6 min = skutecny cas)

PaRP - pocet multiframu mezi jednotlivym pagingem (234ms * cislo = doba mezi jednotlivymi relacemi). Telefon je po dobu pauzy inaktivni - setri baterii (2-9)

DSF - downlink signalling failure - max=45, XX-pokud telefon vysila

AGC - dosazena hodnota TCH/SDCCH (0-93)

AFC - VCTCXO AFC DAC control (-1024 - 1023)

CH - kanal

Udaje o siti (nejdulezitejsi pro seznam BTS)

CC - Mobile Country Code (230-CR)

NC - Mobile Network Code (01-Paegas, 02-ET)

LAC - Local Area Code (hex)

CH - kanal

CID - Cell Identifier (ID) (hex)

CIPHER - ciphering - OFF / A51 / A52

HOPPING - moznost pouzivat pri komunikaci multiframy ruznych frekvenci ON/OFF

DTX - Discontinual Transmission - neprenaseji se zadna data, pokud behem hovoru mlcite ON/OFF

IMSI - International Mobile Subscriber Identity ON/OFF

Udaje jsou obnovovany jen pri vysilani telefonu.

Pouzivani DTX

NOTALLOWED - rezim - [NOTALLOWED (BTS nedovoluje MS rozhodnout)/DTX ON/DTX OFF/DTX DEF]

DTX(DEF) - defaultni hodnota [ON/OFF]

DTX(BS) - hodnota predepsana BTSkou [DEF/MAY/NOT]

BTS TEST

Tak tohle je velice chytra hracicka. Umoznuje vam napichnout se na jeden konkretni kanal (tzn. vetsinou jednu BTS)

"Navod k obsluze":

1. Na pozici 33 na SIM karte je nutne ulozit cislo testovaneho kanalu (jmeno muze byt jakekoliv)

pozn. pozici 33 zjistite natukanim "33#"

pozn2. kanaly GSM ... 1-124, nektere v CR nepouzivane, viz Menu 1

2. Primou volbou cisla testu "17" v menu aktivujeme BTS TEST (POZOR! Pokud pouze nalistujete nic se nestane!)

3. Pote je nutne telefon vypnout a znovu zapnout (melo by se objevit BTS TEST ON - viz. obr. nahore)

4. Od teto chvile az do vypnuti (prima volba testu 17 - vypnout - zapnout) nezajima telefon zadny jiny kanal, nez onen zadany na SIMkarte

Doporucuji davat pozor na vypnuti, protoze kanalu je mnoho, a kdyz nechate zapnuty TEST, tak budete na 90% uzemi bez signalu! Po ukonceni testu tedy opet primo zvolte test 17, resetujte telefon a overte, zda BTS TEST OFF!

Moznost pouzivani zakazanych BTS

BTSky jsou obvykle pred jejich uvedenim do provozu testovany operatorem. Tudiz jsou oznaceny jako "barred" - zakazane - a normalni telefony je ignoruji. Pokud se chcete podivat, co operator chysta v okoli, staci primo z menu vyvolat test 19 a zmenit parametr.



CELL BARR

ACCEPTED - mobil se chova normalne - zakazane bunky ignoruje

REVERSE - mobil vyhledava pouze zakazane bunky

DISCARD - mobil vyhledava jak zakazane, tak normalni bunky

++++++++++++++ | aaa bbbbb | | Tccc ddd | | Ceee Wfff | | gggg hhhh | ++++++++++++++

aaa : Napeti baterie, rozsah 0.00 - 9.99 V, desetinna carka se nezobrazuje

bbbbb : Mod nabijeni -

xxxxx : Nabijecka nepripojena, nabijeni znemozneno

Charg : Nabiji

Maint : Udrzovaci nabijeni

Faile : Chyba

DisCh : Baterie je vybijena

InitC : EM nabijeni je inicializovano

BatCk : Baterie je testovana

ChaCk : Nabijecka je testovana

CelBr : Nabijeni pozastaveno, protoze nektery z clanku baterky je poruseny

BSIFa : Nabijeni pozastaveno, baterie nelze promerovat

TmpFa : Nabijeni pozastaveno, teplotu nelze merit

VolFa : Nabijeni pozastaveno, napeti nabijecky nelze merit

CurFa : Nabijeni pozastaveno, proud nabijecky nelze merit

FastC : Rychle nabijeni

FullM : Baterie je plne nabita, udrzovaci nabijeni

HotM : Baterie je prilis horka, udrzovaci nabijeni

ColdM : Battery je prilis studena, udrzovaci nabijeni

LithC : Nabijeni Li-Ion baterie

ColdC : Studene nabijeni

I_Che : Inicializacni kontrola

L_Che : Inicializacni kontrola Lithiove baterie

F_Che : Inicializacni kontrola rychleho nabijeni

M_Che : Kontrola udrzovaciho nabijeni

LiHot : Li-ion horke nabijeni

ccc : Teplota baterie ve stupnich Celsia

ddd : Doba nabijeni. Format HMM. Pocitadlo se nuluje pri pripojeni nabijecky.

eee : Napeti nabijecky

fff : Kontrolni vystup nabijeni, 000 - 255

gggg : Typ Lithiove baterie, u NiMH baterii kapacita

hhhh : Cas zbyvajici k plnemu nabiti

++++++++++++++ | aaaa bbbb | | ccc ddd | | eee fff | | | ++++++++++++++

aaaa - Rozdil mezi merenym a cilovym naperim.

bbbb - Rozdil mezi merenym napetim a predchozim merenim.

ccc - Maximalni vykyv napeti.

ddd - Minimalni vykyv napeti.

eee - Prumerny vykyv napeti.

fff - Kontrolni ukazatel pro indikaci nabiti baterie.

++++++++++++++ | Eaaa Cbbb | | Dccc Rddd | | Ieee Afff | | Tggg Vhhh | ++++++++++++++

Kontrolni ukazatele (rozsah 0.00-1.00, napr. 013 je 0.13)

aaa - DerivCount

bbb - ChargeAmount

ccc - VolDiffToMax

ddd - VolDropCnt

eee - VolDiffTime

fff - AverDiff

ggg - Temperature

hhh - Voltage

++++++++++++++ | aaaa bbbb | | cccc dddd | |eee fff gggg| |hhh iiiijjjj| ++++++++++++++

aaaa - napeti pri vysilani (a.aaa mV)

bbbb - napeti pri neaktivnim vysilaci (b.bbb mV)

cccc - aktualni nabijeni (c.ccc mA)

dddd - predpoved pro standby mod (d.ddd mV)

eee - predpokladany vek pro Li-Ion baterii (0-new, 100-old)

fff - procenta kapacity baterie

gggg - aktualni spotreba (mA)

hhh - teplota baterie (pouze LiIon baterie)

iiii - nabijeci kapacita baterie (mAh)

jjjj - nabijeci kapacita k dosazeni dalsi "carky" na ukazateli nabiti (mAh)

++++++++++++++ | aaaaa | | bbbbbbbb | | | | | ++++++++++++++

Duvody pro SW reset

aaaaa - duvod posledni resetu SW :

NORM - pravdepodobne normalni zapnuti

UNKNO - defaultni hodnota, neznamy duvod

HW WD - ASIC watchdog timeout

SWDSP - DSP recovery reset

SWSIM - SIM contact failure reset

SWIDL - Idle task not running

STACK - Task stack overflow

bbbbbbbb - jmeno ulohy, ktera bezela pred resetem

++++++++++++++ + aa bb cc + + dd ee ff + + + + + ++++++++++++++

Pocitadlo resetu

aa - pocet neznamych resetu (unknown)

bb - pocet ASIC watchdog resetu

cc - pocet DPS recovery resetu

dd - pocet restu kvuli spatnemu kontaktu SIM karty

ee - pocet resetu kvuli zaselkym uloham (idle task)

ff - pocet resetu kvuli preteklym zasobnikum task stack overflow)

++++++++++++++ + CC: aaaa + + MM: bbbb + + RR: cccc + + + ++++++++++++++

Informace o pricinach ukonceni hovoru

Tyto pocitadla jsou rozdelena do jednotlivych kategorii podle specifikace GSM (clanek 10.5.1-3).

************** * RESET * * HANDOVER * * COUNTERS * * * **************

Nulovani pocitadla handoveru

Reset se provadi primou volbou testu 40 z menu (nikoli listovanim sipkami).

++++++++++++++ +HandOOK: aaa+ +PrevCh : bbb+ +HONotOK: ccc+ +HOIntra: ddd+ ++++++++++++++

Pocitadla handoveru

aaa - pocet uspesnych handoveru

bbb - pocet uspesnych navratu na predchozi nosny kanal

ccc - pocet neuspesnych handoveru

ddd - pocet uspesnych handoveru v ramci jedne bunky

++++++++++++++ +T200MS :aaaa+ +T200BS :bbbb+ + + + + ++++++++++++++

aaaa - pocet expiraci T200 v telefonu bbbb - pocet expiraci T200 site

++++++++++++++ +aa bb aa bb+ +aa bb aa bb+ +aa bb aa bb+ +aa bb aa bb+ ++++++++++++++

1.radek - Blok 1 a 2

2.radek - Blok 3 a 4

3.radek - Blok 5 a 6

4.radek - Blok 7 a 8

aa - pocet reservovanych bloku

bb - pocet volnych bloku v nejhorsim pripade

++++++++++++++ + aaaaaa bbb + + cccccccc + + + + + ++++++++++++++

aaaaaa - ukazatel na misto pameri, kde byla pouzita dvojita dealokace (hex)

bbb - pocet neuspesnych dealokaci

cccccccc - jmeno ulohy, ktera se naposledy pokusila o dvojitou dealokaci

++++++++++++++ +aaaaaaaaaaaa+ +aaaaa... + +bbbbbbbb + + + ++++++++++++++

aaaaaa... - stavy jednotlivych zasobniku pred resetem (0 - zasobnik OK, 1 zasobnik pretekl)

bbbbbbbb - stavy jednotlivych bloku pred resetem (0 - OK, 1 - blok plny, 2 - chyba (de)alokace

************** * FIELD TEST * * DISPLAY * * COUNTERS * * RESET * **************

Nulovani pocitadel testu 41,43,61,62,63

++++++++++++++ +NOPSW :aaaa+ +SYNCR :bbbb+ +RESELEC:cccc+ + + ++++++++++++++

aaaa - pocet MDI_NO_PSW_FOUND od DSP

bbbb - pocet synchronizaci (BCCH decode)

cccc - pocet reselekci bunek

++++++++++++++ + PSW :aaaa + + SYNCR:bbbb + + BCCH :cccc + + BCCHE:dddd + ++++++++++++++

aaaa - pocet pokusu o PSW sousednich bunek

bbbb - pocet synchronizaci sousednich bunek

cccc - pocet BCCH mereni sousednich bunek

dddd - pocet BCCH ext mereni sousednich bunek

++++++++++++++ + aa bb + + ccc ddd + + eee fff + + + ++++++++++++++

aa - pricina ukonceni posledniho hovoru

bb - duvod ukonceni posledniho hovoru :

UN - neznamy

MO - uzivatelem ukonceny odchozi hovor

MT - uzivatelem ukonceny prichozi hovor

IN - interni

ccc - pocet vsech pokusu o odchozi hovor

ddd - pocet uspesnych odchozich hovoru

eee - pocet vsech pokusu o prijeti hovoru

fff - pocet uspesnych prichozich hovoru

++++++++++++++ + aaaa bbbb + + cccc dddd + + eeee ffff + + gggg hhhh + ++++++++++++++

Informace o adresach API RAM

************** * * * SHOW TASK * * XXXXXXXXX * XXXXXXXXX = "STACKS"/"MSG BUFS"/"FAST BUFS" * * **************

Menu 84-87 vypisuji jednotlive druhy zasobniku, primou volbou se provadi zmena

++++++++++++++ + aaaa bbbb + + cccc dddd + + eeee ffff + + gggg hhhh + ++++++++++++++

Vypisy jednotlivych zasobniku

Menu 84 - zasobniky 0-7

Menu 85 - zasobniky 8-15

Menu 86 - zasobniky 16-23

++++++++++++++ + aaaa bbbb + + + + + + + ++++++++++++++

Vypis systemovych zasobniku operacniho systemu

************** *aaaaa bbbbbb* *Date cccccc* *ChkSum dddd * *eeeeeeeeeeee* **************

aaaaa - vezre software MCU

bbbbbb - PPM verze

cccccc - datum vytvoreni softwaru

dddd - kontrolni soucet SW

eeeeeeeeeeee - verze DSP softwaru