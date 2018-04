Víme, že máte servisní kódy rádi - my konec konců také. Jeden z našich čtenářů - Andrej Habarta - nám zaslal servisní kódy pro Bosch GSM-Com 607, které odhalil. Pokud máte tento telefon, vyzkoušejte další kombinace a dejte nám vědět, pokud něco zajímavého najdete.

*#0000# - zvolí anglický jazyk

*#9000# - zapnutí / vypnutí zamku SIM karty (to budou mít u ET radost!)

*#9001# - napíše, že zámek není podporován SIM kartou EUROTELU u PAEGASU nevyzkoušeno.

*#9002# - totéž jako předchozí

*#9003# - vyžaduje vložení hesla sítě (lze i z menu)

*#9004# - telefon vyžaduje subset kód (ví někdo, co to je?)

*#06# - zobrazí IMEI

Pokud víte další triky a tipy, informujte nás.